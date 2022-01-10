Чемальский район, Алтай, , 08:38 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, лидерами по приросту остаются Майминский и Чемальский районы, где зарегистрировано по пять новых носителей.

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Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска (+4), Усть-Коксинского (+4), Усть-Канского (+2) и Чойского (+1) районов. Таким образом, общее число выявленных случаев за весь период пандемии достигло 25 543.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 1, за весь период — 577, в том числе 529 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 15, за весь период — 23 348», — отметили в штабе.