11:52 10.01.2022

Внеочередной саммит ОДКБ по ситуации в Казахстане: основные тезисы.

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Цитата pdmnews.

Об этом: Путин заявил о подготовке террористов для Казахстана за рубежом

Участвовавшие в беспорядках в Казахстане боевики, очевидно, прошли подготовку в лагерях международных террористов за рубежом. Такое заявление 10 января в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности стран ОДКБ сделал президент РФ Владимир Путин.

Подробности в материале: Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане

Уроки из ситуации в Казахстане должен извлечь прежде всего Узбекистан, заявил на видеоконференции ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В настоящее время еще уточняется точное число мирных жителей, погибших во время беспорядков в Казахстане, заявил 10 января президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Об этом: В ЕС выразили готовность помочь Казахстану урегулировать кризис

Европейский союз готов помочь Казахстану преодолеть сложившийся в результате массовых беспорядков в стране кризис. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Снижения напряженности в зоне ответственности ОДКБ не наблюдается, страны организации продолжают сталкиваться с новыми видами угроз. Об этом 10 января заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Компетентные органы Казахстана задержали пятерых граждан Киргизии на фоне беспорядков в стране, сообщает 10 января пресс-служба киргизского министерства иностранных дел.

Казахстан самостоятельно проведёт следствие и определит, кто стоял за беспорядками в начале января 2022 года. Об этом 10 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Подробности в материале: Китай намерен усилить сотрудничество с Казахстаном в сфере безопасности

Власти Китая намерены наращивать сотрудничество с Казахстаном, чтобы обеспечить политическую безопасность обеих стран и не допустить цветных революций. Об этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 10 января после телефонного разговора глав МИД Китая и Казахстана Ван И и Мухтара Тлеуберди .

Никто не ожидал возникновения и быстрого распространения беспорядков в Казахстане в январе 2022 года. Об этом 10 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Читайте подробнее: В Госдуме рассказали о вмешательстве в дела РФ по аналогии с Казахстаном

Комитет Госдумы по безопасности и располагает обширной информацией о фактах и технологиях иностранного вмешательства во внутренние дела России, технологии схожи с теми, что используются в Казахстане. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил глава комитета Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Подробности в материале: Песков оценил роль социальных сетей в беспорядках в Казахстане

«Соцсети, очевидно, помимо добра, несут также и зло. И задача — принять меры, чтобы это зло купировать», — сказал Песков.

Социальные сети могут применяться во зло, это нужно учитывать и принимать меры. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 10 января журналистам, комментируя ситуацию в Казахстане.

У пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова нет информации о контактах между президентом России Владимиром Путиным и бывшим казахским лидером Нурсултаном Назарбаевым во время кризиса в Казахстане. Об этом 10 января заявил журналистам представитель Кремля.

Об этом: Песков не знает о контактах Путина и Назарбаева во время беспорядков

Информации о том, что президент России Владимир Путин как-то поддерживал связь с бывший президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время беспорядков в начале январе 2022 года, пока нет. Об этом 10 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Об этом: В Киргизии соболезнуют родственникам жертв беспорядков в Казахстане

Президент Садыр Жапаров от имени жителей Киргизии выразил соболезнования президенту Касым-Жомарту Токаеву и казахскому народу в связи многочисленными человеческими жертвами во время трагических событий, происходящих в Казахстане.

Миротворческий контингент Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) занят в Казахстане исключительно охраной стратегических объектов, вести стрельбу они могут только в ответ на нападение. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Эстонии Нурлан Сейтимов заявил в интервью местному гостелерадио ERR.

Над зданием посольства Казахстана на Чистопрудном бульваре приспущен национальный флаг. В связи с напряжённой ситуацией в республике меры безопасности усилены, у здания дежурят наряды полиции.

Заявление высокопоставленного представителя американской администрации о том, что власти Соединённых Штатов не имеют отношения к массовым беспорядкам в Казахстане, спрашивать о возможном влиянии кризиса в Казахстане «нужно в Кремле», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 января в социальной сети Facebook.

Об этом: В МИД РФ указали на уникальность саммита лидеров стран ОДКБ

Саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продемонстрировал мировому сообществу, на каких правовых основаниях организация действует в Казахстане. Об этом 10 января заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Читайте также: Путин обсудил с Рахмоном ситуацию в Казахстане

Ситуацию в Казахстане, на фоне прошедших в этой стране массовых беспорядков, обсудил президент России Владимир Путин по телефону со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном . Об этом 10 января сообщает пресс-служба Кремля.

Подробности в материале: В школах Байконура продлили каникулы до 19 января

Решение о продлении до 19 января каникул в школах города Байконур принял глава городской администрации Константин Бусыгин . Об этом 10 января говорится в сообщении на сайте администрации города.

Обстановка на таджикско-афганской границе постоянно осложняется, вокруг Афганистана следует создать пояс безопасности, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон 10 января в ходе внеочередного саммита ОДКБ.

«…Деструктивные элементы комбинируют свою террористическую деятельность для подрыва государственности, безопасности и территориальной целостности, создавая при этом атмосферу хаоса, вседозволенности и разгула преступности», — премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров о кризисе в Казахстане.

Обзор реакции пользователей социальных сетей Турции в связи с трагическими событиями в Казахстане.

Российские сотовые операторы временно отменят плату за международный роуминг для российских абонентов, находившихся/находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

Самолет министерства обороны России эвакуировал из Казахстана шесть граждан Венгрии, сообщил 10 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Высказывание некоторых политиков, прежде всего моего коллеги американского о том, что мы требуем от Казахстана объяснений, это настолько смешно и глупо звучит, ведь Казахстан не входит в блок НАТО», — сказал госсекретарь Совбеза Белоруссии.

Требование госсекретаря США Энтони Блинкена к Казахстану объяснить обращение в ОДКБ звучит смешно и глупо, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович . Об этом сообщает 10 января Sputnik Беларусь.

Сотрудники казахских правоохранительных органов задержали в Алма-Ате с поличным на съемной квартире группу мародеров, в состав которой входило восемь мужчин. Об этом 10 января сообщили в информационном центре комендатуры города.

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Америка просит у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ, в которой главенствует Россия, для стабилизации обстановки в стране, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 января в социальной сети «ВКонтакте».

«Украина — это не Казахстан. Для нас важно укреплять страну через внутреннюю трансформацию», — сказала Стефанишина.

«Внутренняя трансформация» и сильная оппозиция отличает Украину от Казахстана, считает украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина . Об этом оназаявила 10 января в ходе визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

«Большое количество оружия попало в руки криминала. Существует риск перемещения преступных элементов, участвовавших в грабежах и бесчинствах, через наши с вами границы. Ситуация в Казахстане обязывает нас предпринять совместные усилия для недопущения атак на военные, административные и социальные объекты», — заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Майданные» технологии были применены для организации беспорядков в Казахстане, заявил 10 января российский президент Владимир Путин на заседании ОДКБ.

Нестабильность и рост насилия с большой вероятностью могут привести к ухудшению социально-экономической ситуации и в самом Казахстане, и в соседних странах. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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Киргизский чиновник призвал казахстанских силовиков проводить открытое и справедливое расследование по каждому случаю появления данных об участии киргизстанцев в преступлениях.

Цитата из видео «Вылет российских граждан из Республики Казахстан в Россию». mil.ru

Заявление пресс-секретаря первого президента Казахстана Айдоса Укибая о том, что бывший глава государства Нурсултан Назарбаев принял самостоятельное решение передать пост председателя Совета безопасности действующему президенту республики Касым-Жомарту Токаеву , вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 января в социальной сети «ВКонтакте».

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«Во время телефонной беседы обсуждена сложившая в Казахстане ситуация, реализация решений Совета коллективной безопасности и Совета министров обороны ОДКБ, а также вопросы, связанные с деятельностью миротворческих сил Организации. Состоялся обмен мнениями по реализуемым мероприятиям», — указано в сообщении пресс-службы.

Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян провели телефонные переговоры по ситуации в Казахстане и обсудили деятельность миротворческих сил ОДКБ на территории этой страны, сообщает 10 января пресс-служба военного ведомства Армении.

Южно-Уральский госуниверситет продлил зимнюю сессию для студентов из Казахстана. Об этом сообщили журналистам в образовательном учреждении.

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что министерство иностранных дел Украины опубликовало первое официальное заявлении по ситуации в Казахстане.

Институт омбудсмена Киргизии направил казахскому уполномоченному по правам человека Эльвире Азимовой письмо с просьбой помочь получить полную информацию о киргизских гражданах, которые были задержаны во время и после массовых беспорядков в Казахстане.

Об этом: Токаев сообщил о переговорах с главой Евросовета по ситуации в Казахстане

Переговоры на тему происходящего в Казахстане состоялись между главой республики Касым-Жомартом Токаевым и председателем Евросовета Шарлем Мишелем . Об этом казахстанский президент написал 10 января в Twitter.

«Важно понимать, что протесты против повышения цен на газ были стартом того, что произошло в дальнейшем. На авансцену вышли подготовленные, хорошо оснащенные, мотивированные незаконные вооружённые формирования», — сказал Коротченко.

Начавшиеся в первых числах января 2021 года массовые беспорядки на территории Казахстана деморализовали местную власть. Об этом 10 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Сочувствуем и переживаем за тех, кто потерял близких и родных, защищавших спокойствие Родины и свой народ. Скорбим вместе с вами. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления, а всему казахскому народу мирного неба над головой», — говорится в сообщении.

Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой выразил соболезнования родным погибших в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Давайте подумаем, что значило бы стратегически, если бы замысел, который начали осуществлять в Казахстане, удался бы. Россия была бы отрезана от практически всех остальных республик Центральной Азии», — сказал разведчик.

В случае государственного переворота в Казахстане Россия оказалась бы в тяжелой ситуации. Об этом 10 января заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«На границах Казахстана скопилось немало международных террористов», — заявил 10 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко , выступая на видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане.

Участие А. Лукашенко во внеочередной сессии СКБ ОДКБ по ситуации в Казахстане. president.gov.by

Борт военно-транспортной авиации Военно-космических сил России доставил из Алма-Аты в Москву ещё 146 граждан РФ, сообщили в Минобороны России. Кроме того, на самолете доставлены в РФ несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

Среднеазиатские постсоветские республики и Организация Договора о коллективной безопасности в целом должны извлечь уроки из политического кризиса в Казахстане. Об этом 10 декабря заявил Александр Лукашенко , выступая на видеоконференции во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане.

По данным правительства, только полицейских машин сожжено почти пять сотен единиц.

Экономический ущерб от массовых беспорядков, произошедших в январе в Казахстане, может доходить до $2−3 млрд, сообщает 10 января пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева .

Подробности в материале: Сколько киргизстанцев погибло в ходе беспорядков в Казахстане?

Казахстанские силы правопорядка задержали не менее пяти граждан Киргизии, подозреваемых в участии в акциях протеста и погромах.

Студентам из Казахстана не нужно бросать обучение из-за ситуации в республике. Об этом в своём видеообращении заявил ректор Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург) Яков Силин .

ОДКБ должна провести ряд совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму. Об этом 10 декабря заявил Александр Лукашенко , выступая на видеоконференции внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане.

В понедельник, 10 января, в 15:45 мск военно-транспортный самолет Минобороны России доставил в Россию из столицы Казахстана Нур-Султана 28 российских граждан, сообщил Ситуационно-кризисный центр МИД России.

Читайте также: Самолет ВКС России доставил из Казахстана дипломатов Австрии и Венгрии

Иностранные дипломаты и их семьи были вывезены по официальной просьбе Вены и Будапешта. Самолёт взлетел из аэропорта Алма-Аты.

Военно-транспортный самолет ВКС России доставил из Казахстана в Москву 146 граждан РФ, а также дипломатов Венгрии и Австрии с членами их семей, сообщает 10 января пресс-служба Министерства обороны РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров 10 января провел телефонный разговор с министром иностранных дел КНР Ван И . «Основное внимание было уделено ситуации в Республике Казахстан. С обеих сторон выражена твердая поддержка усилиям казахстанского руководства по восстановлению конституционного порядка в стране», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Министры подчеркнули обеспокоенность вмешательством внешних сил в дела Казахстана, в том числе участием иностранных наемников в нападениях на граждан и сотрудников правоохранительных органов, захвате госучреждений и иных объектов. По мнению Сергея Лаврова и Ван И, решительные действия президента Казахстана Токаева были своевременными и соразмерными масштабу угрозы, с которой столкнулась эта страна.

Читайте также: Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию в Казахстане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим китайским коллегой Ван И , сообщает 10 января пресс-служба МИД РФ.

Читайте также: Токаев заявил об участии в нападении на Казахстан боевиков из Афганистана

В агрессии против Казахстана, беспорядках, погромах и убийствах правоохранителей принимали участие боевики из стран Центральной Азии, Афганистана и Ближнего Востока, заявил 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев главе Европейского совета Шарлю Мишелю .

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«В криминалистике есть такое понятие: «почерк преступления». Как правило, преступления, совершенные одним и тем же человеком или группой лиц, имеют одну схему и одинаковые отличительные признаки. И сегодня в Казахстане мы наблюдаем яркий пример этого криминалистического понятия: схема, по которой были разожжены массовые беспорядки, один в один похожа на ту, которая спровоцировала майдан на Украине и «революцию роз» в 2003 году в Грузии. Несомненно, за этим стоит один и тот же «кукловод», — сказал Липовой.

По его мнению, за обоими событиями может стоять один и тот же кукловод, который не только организовал, но и управлял массовыми беспорядками в этих и других странах постсоветского пространства.

Беспорядки на Украине в 2013—2014 годах имеют много схожего с погромами и бесчинствами организованных групп на территории Казахстана в январе 2022 года. Об этом 10 января заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой .

«Уверен, что организаторы и руководители событий в Казахстане глубоко спрятаны. Но я абсолютно убежден, что как в Белоруссии, других странах, так и в Казахстане, мы придем в ту же точку», — заявил 10 декабря Александр Лукашенко , выступая на видеоконференции внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане.

Читайте подробнее: В Женеве Рябков и Уэнди Шерман не обсуждали тему Казахстана

Проблемы Казахстана не были затронуты на российско-американской встрече глав делегаций со стороны внешнеполитических ведомств в Женеве. Об этом сообщила 10 января по итогам переговоров первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман.

«Операция ОДКБ в Казахстане заставила уважать не только Россию и ее вооруженные силы, но и военный союз, созданный для стабилизации постсоветского пространства», — заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько .

Кризис в Казахстане не вызовет усиления политической нестабильности в Киргизии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин .

Российские десантники из состава миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане взяли под охрану международный аэропорт Алма-Аты, сообщает 10 января пресс-служба Минобороны РФ.

«КНБ РК: 675 человек задержали за три дня в Алма-Ате и Алма-Атинской области. В операции участвуют спецподразделения КНБ, МВД, Минобороны и национальной гвардии», — цитирует телеканал сообщение силовиков Казахстана.

В Алма-Ате и на территории Алма-Атинской области задержаны 675 человек, подозреваемых в причастности к массовым беспорядкам и погромам, сообщает 10 января телеканал «Хабар 24» со ссылкой на Комитет национальной безопасности страны.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель опасается, что российские военные, направленные в Казахстан, могут не уйти обратно.

Миротворческая группировка ОДКБ будет оставаться в Казахстане до полной стабилизации обстановки, заявил 10 января командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-полковник Андрей Сердюков , назначенный командовать контингентом миротворцев ОДКБ в Казахстане.

Внешняя политика Узбекистана в последнее время изобилует ошибками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин .

Власти Узбекистана после произошедших в Казахстане массовых беспорядков заняли самую пассивную позицию из всех государств региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин .

Самолёты военно-транспортной авиации ВКС России 11 января продолжат выполнять эвакуационные рейсы из Алма-Аты в Подмосковье. Об этом посольство РФ в Казахстане 11 января сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

Читайте также: Для переброски сил ОДКБ в Казахстан задействовали более 75 самолетов

В состав группировки для переброски коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан вошли более чем 70 самолетов Ил-76 и пять Ан-124. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Силовиками задержаны 1237 участников противоправных действий, в том числе террористических атак, были изъяты 31 единица огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов.

Подробности в материале: МИД Китая опроверг информацию о якобы улетевшем в КНР Назарбаеве

В МИД Китая официально заявили, что информация о местонахождении в КНР экс-президента Казахстана Назарбаева является ложной.

Сотрудниками правоохранительных органов задержано 9900 человек, предположительно, причастных к участию в массовых беспорядках и в противоправных действиях в Казахстане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января представит кандидатуру нового премьер-министра нижней палате парламента (Мажилису) и выступит перед законодателями по ситуации в стране. Об этом пресс-секретарь президента Берик Уали 11 января сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

Охрана государственной границы в Казахстане осуществляется в усиленном режиме после беспорядков, вспыхнувших в республике в начале января. Об этом 11 января сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности страны.

Уточняется, что международные авиарейсы выполняют практически все авиакомпании, кроме Lufthansa и Tukrish Airlines.

Подробности в материале: Госдеп призвал Токаева отменить приказ стрелять на поражение по террористам

Власти Соединенных Штатов обеспокоены приказом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о стрельбе на поражение по участникам массовых беспорядков в стране, которые не сложат оружие. Об этом 10 января заявил на брифинге представитель американского Госдепартамента Нед Прайс .

Подробности в материале: Аэропорт Алма-Аты не будет принимать международные авиарейсы до 15 января

Международные авиарейсы не будут приниматься в аэропорту города Алма-Аты до 14 января включительно.

У властей США отсутствуют основания для того, чтобы советовать контингенту стран — участниц ОДКБ, как проводить операции и соблюдать права человека в Казахстане. Об этом 10 января говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне на официальной странице российской дипмиссии в соцсети Twitter.

Уральский федеральный университет продлит студентам, находящимся в Казахстане, сроки сдачи сессии. Об этом сообщили журналистам в образовательном учреждении.

Основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане завершена. Через два дня начнется вывод войск из страны. Он займет не более десяти дней, пишет КП.

Как заявил Токаев, ситуация во всех регионах Казахстана стабильная, основная миссия ОДКБ завершена.

В казахстанском городе Алма-Ата во время беспорядков погиб судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Мурат Абраев.

Об этом: Токаев назвал сроки вывода контингента ОДКБ из Казахстана

Контингент миротворческих сил стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начнут выводить из Казахстана через два дня? и этот процесс займет не более десяти дней. Об этом 10 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления перед депутатами парламента республики.

«Уральские авиалинии» 14 января всё же выполнят рейсы в Казахстан и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«Действия ОДКБ абсолютно правильны, плюс это дополнительный козырь на переговорах с НАТО, вырисовывается мощный военно-политический союз России и Центральной Азии, страны ШОС и Китай тоже готовы помочь», — заявил бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев на «Соловьёв Live».

Подробности в материале: В Казахстане ущерб для бизнеса от беспорядков вырос до $217 млн

«По состоянию на 9.00 (6.00 мск) 11 января общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 95,3 миллиарда тенге», — говорится в сообщении.

К утру 10 января ущерб оценивался в $215 млн, 8 января — примерно в $202 млн.

Предпринятая в Казахстане попытка государственного переворота провалилась. Об этом 11 января заявил казахский президент Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления в парламенте республики.

Читайте подробнее: Погранслужба Казахстана задержала 366 человек за участие в беспорядках

Более 360 человек задержаны Пограничной службой Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана по подозрению в причастности к беспорядкам. Об этом сообщает 11 января пресс-служба ведомства.

«Как председатель ОБСЕ министр Рау подчеркнул необходимость выполнения обязательств казахстанской стороной, вытекающих из участия в организации, включая соблюдение прав человека», — говорится в сообщении.

Главы МИД Польши и Казахстана Збигнев Рау и Мухтар Тлеуберди провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили ситуацию в Казахстане, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства Польши.

Токаев признал, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и провальной деятельностью некоторых государственных органов. «Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах. Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут. По крайней мере на бумаге. Однако за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены. Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом является неэффективной в его распределении. Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы», — пояснил он.

Подробности в материале: Володин рассказал о работе ПА ОДКБ на фоне ситуации в Казахстане

В Казахстане назначен председатель правительства республики. Им стал Алихан Смаилов , исполнявший обязанности премьер-министра с 5 января. Соответствующий указ 11 января подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Решение о направлении сил ОДКБ в Казахстан было необходимо для избежания серьезных проблем и в других странах, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин .

Заявления о том, что Россия в ситуации с массовыми беспорядками в Казахстане якобы является «агрессором», — это околесица. Об этом 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Подробности в материале: Токаев заявил о завершении основной миротворческой миссии в Казахстане

«В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена», — сказал Токаев.

Контреррористическая операция в Казахстане прошла острую фазу, ситуация в стране стабилизирована, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Об этом казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил 11 января во время выступления в Мажилисе (нижней палате парламента).

Об этом: Захарова ответила на критику Западом ввода сил ОДКБ в Казахстан

Оценки западных стран о том, что ввод сил ОДКБ в Казахстан нелегитимен, продиктованы банальной злобой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

Об этом: Регистрация на эвакуационные рейсы из Казахстана приостановлена

Из-за отсутствия мест регистрация пассажиров на эвакуационные рейсы из Казахстана в РФ приостановлена. Об этом 11 января сообщило российское генеральное консульство в Алма-Ате, сообщение приводит посольство России в Казахстане на своей странице в соцсети Facebook.

Об этом: Токаев отвёл три недели на разработку программы правительства Казахстана

Он отметил, что перед новым руководителем правительства поставлены конкретные задачи. Программа действий на 2022 год будет рассмотрена на расширенном заседании кабинета министров в начале февраля.

Новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов должен представить программу действий правительства в течение трёх недель. Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил 11 января во время выступления в Мажилисе (нижней палате парламента).

В течение скорого времени в Казахстане будут открыты филиалы передовых российских технических вузов. Об этом 11 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления в казахском парламенте.

Более 1,7 тысячи российских и иностранных граждан вывезены из Казахстана самолётами военно-транспортной авиации ВКС России. Об этом 11 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

10 января министр обороны Швеции Петер Хульквист стал почетным гостем ежегодной конференции по вопросам безопасности «Народ и защита», которая проходит в Стокгольме. В своей вступительной речи министр воспользовался случаем, чтобы прокомментировать развитие событий в Казахстане, передает телеканал SVT.

Подробности в материале: Захарова ответила на критику Западом ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан

В странах Запада легитимные и профессиональные действия миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане вызывают понятное раздражение. Об этом 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Минобороны России продолжает вывоз из Алма-Аты самолетами военно-транспортной авиации граждан Российской Федерации, находившихся в Казахстане в течение новогодних праздников и выразивших желание вернуться домой. Вывоз российских граждан самолетами Минобороны России будет продолжаться до полного выполнения задачи», — говорится в заявлении.

Минобороны РФ будет вывозить из Алма-Аты всех граждан РФ, которые пожелают вернуться домой. Об этом сообщили представители министерства.

10:52 11.01.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что представит в сентябре 2022 года новый пакет политических реформ.

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Об этом: Токаев анонсировал новый пакет политических реформ для Казахстана

10:54 11.01.2022 Заявление президента Казахстана Токаева о скором поэтапном выводе миротворцев активно обсуждают в интернете. Некоторые полагают, что глава республики торопится. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии. «Торопыга», — отмечает Светлана. «Торопиться не надо, пусть побудут», — поддерживает Андрей Мосолов. «Поразила быстрота и согласованность действий военных и стран. Как по взмаху волшебной палочки и миротворцы на месте, и сразу тишина и порядок», — отметила Марина. «Правильные войны, это когда всё решено за пару дней и без единого выстрела с нашей стороны. В Крыму так же было», — отмечает Татьяна. Подробности в материале: Сеть приветствует вывод миротворцев ОДКБ: Токаев, Путин — молодцы!

10:57 11.01.2022 Все необходимые меры для того, чтобы восстановить доверие инвесторов, примут власти Казахстана. Об этом 11 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления в казахском парламенте. Об этом: Токаев: Казахстан примет меры для восстановления доверия инвесторов

10:57 11.01.2022 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу таможни. Хуже всего ситуация на границе с Китаем, заявил он 11 января на заседании в Мажилисе (нижней палате парламента). «Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен», — подчеркнул глава Казахстана. Читайте также: Токаев заявил о «бардаке» на казахстанской таможне

11:19 11.01.2022 Национальной валюте Казахстана — тенге — необходимо обеспечить стабильность. Об этом казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил 11 января во время выступления в Мажилисе (нижней палате) парламента. «Поручаю Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге со стороны внутренних и внешних участников рынка», — заявил Токаев. Читайте также: Токаев поручил обеспечить стабильность казахстанского тенге

11:21 11.01.2022 Авиационные рейсы в Казахстан возобновит с 13 января компания Turkish Airlines. Об этом 11 января сообщил гендиректор турецкого авиаперевозчика Билял Экши на своей странице в соцсети Twitter. Об этом: Компания Turkish Airlines с 13 января возобновит авиарейсы в Казахстан

11:31 11.01.2022 Все четверо киргизских граждан, задержанные в Казахстане по подозрению в участии в беспорядках, будут освобождены из-под стражи. Об этом сообщает 11 января пресс-служба МИД Киргизии. «С казахстанской стороной достигнута договорённость об освобождении из-под стражи ранее задержанных четверых граждан Кыргызской Республики», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Власти Казахстана пообещали освободить задержанных киргизстанцев

11:42 11.01.2022 11 января 2022 года из/в город Нур-Султан планируется выполнение 27 международных рейсов. Отмены рейсов не планируются. Об этом пишут РИА Новости.

11:42 11.01.2022 Тело убитого в Казахстане гражданина Израиля не могут доставить домой, сообщают «Вести Израиль» 10 января. Изучается возможность вывоза тела с использованием территории сопредельных Казахстану государств. Читайте подробнее: Тело убитого в Казахстане гражданина Израиля не могут перевезти домой

11:59 11.01.2022 Вывоз граждан РФ из Казахстана возобновится 11 января в связи с прибытием дополнительных бортов Минобороны, заявили в МИД РФ.

12:01 11.01.2022 Как заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, коллективные миротворческие силы ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в республике.

12:09 11.01.2022 Миссия коллективных миротворческих сил (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане завершится после того, как обстановка в стране полностью стабилизируется. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 11 января на селекторном совещании. «Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан», — сказал Шойгу. Читайте подробнее: Шойгу: силы ОДКБ покинут Казахстан после полной стабилизации обстановки

12:13 11.01.2022 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что задержание киргизского музыканта в Казахстане — единичный случай, не дающий повода сомневаться в серьезности террористической угрозы в стране.

12:23 11.01.2022 Казахстан имеет право на отзыв из своей страны миротворческих сил ОДКБ, о вводе которых ранее попросил президент этого государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Послушайте, это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой, это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков заявил о праве Казахстана на вывод сил ОДКБ

12:30 11.01.2022 У пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова нет данных о том, поддерживает ли президент России Владимир Путин контакт с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Он заявил об этом 11 января журналистам. Подробности в материале: Песков заявил, что не знает, поддерживает ли Путин контакт с Назарбаевым

12:32 11.01.2022 В Казахстане государства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) действовали профессионально, их действия не выходят за рамки правового поля. Об этом 11 января заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Читайте также: В МИД РФ отметили слаженность и чёткость действий ОДКБ в Казахстане

12:40 11.01.2022 На безопасность государственной границы Армении не окажет влияния отправка подразделения Вооруженных сил страны в Казахстан для миротворческой миссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 11 января заявил заместитель министра обороны республики Арман Саркисян, выступая в армянском парламенте. Об этом: Минобороны Армении: отправка военных в Казахстан не угрожает охране границы

12:47 11.01.2022 Подразделения КМС ОДКБ в Казахстане. mil.ru

12:57 11.01.2022 Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в интервью Polskie Radio сообщил, что его ведомство связалось с руководством польской диаспоры в Казахстане и поддерживает с ним связь на протяжении всего кризиса в Казахстане. «С самого начала дестабилизации обстановки мы связались с руководством диаспоры и были готовы в случае чего обеспечить местным полякам эвакуацию в Польшу», — сообщил дипломат. Читайте подробнее: Варшава заинтересована в стабильном Казахстане — МИД Польши

13:25 11.01.2022 Решение о возобновлении с 12 января торгов на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, а также обменных валютных операций в банках страны принял Национальный банк республики. Об этом 11 января сообщает пресс-служба регулятора Казахстана. Читайте подробнее: В Казахстане с 12 января возобновятся торги на фондовой бирже

13:34 11.01.2022 Евросоюз ожидает фактического вывода миротворческих сил ОДКБ из Казахстана, об этом заявил 11 января официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. «Важно увидеть завершение миссии ОДКБ и фактический вывод иностранных сил после стабилизации ситуации», — приводит слова Стано РИА Новости. Подробности в материале: В ЕС заявили о важности завершения миссии ОДКБ в Казахстане

13:52 11.01.2022 Второй самолет военно-транспортной авиации ВКС России с гражданами РФ на борту вылетел с аэродрома казахстанской Алма-Аты в Москву. Об этом 11 января сообщили в Минобороны РФ. Подробности в материале: Второй самолет с гражданами РФ на борту вылетел из Алма-Аты в Москву

13:52 11.01.2022 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ряд компаний в стране «отдать должное» народу, пишет КП. Главы предприятий должны перечислять часть средств в специальный фонд, созданный для казахстанцев. Речь идет о фонде «Народу Казахстана» — он, по словам Токаева, не является ни президентским, ни правительственным.

13:55 11.01.2022 Сотрудники полиции Казахстана задержали 18-летнего жителя Алма-Атинской области, признавшегося в ограблении оружейных магазинов в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате и показавшего тайник с похищенным оружием. Об этом 11 января сообщает информационный центр комендатуры города. Читайте подробнее: В Алма-Ате нашли тайник с похищенным в ходе беспорядков оружием

14:07 11.01.2022 Эффективность миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру, заявила 11 января официальный представитель МИД России Мария Захарова. Читайте также: Захарова: эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру

14:09 11.01.2022 Жителя Казахстана, захватившего военный грузовик во время массовых беспорядков, задержали в Алма-Ате. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции города. «У него было изъято гладкоствольное ружье «Сайга» с 30 патронами, которое было похищено из оружейного магазина в результате мародерства», — говорится в сообщении. Об этом: В Алма-Ате задержали мародёра, захватившего военный КамАЗ

14:36 11.01.2022 Президент Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана.

14:53 11.01.2022 Крупнейший вуз Оренбургской области — Оренбургский государственный университет предложил два варианта сдачи зимней сессии студентам из Казахстана. Информация об этом опубликована на официальной странице вуза в соцсети. «ОГУ с пониманием относится к студентам, которые не могут вернуться из Казахстана в Россию из-за ЧС в республике. Принято решение о прохождении такими обучающимися экзаменационной сессии в дистанционном формате или переносе для них сроков сдачи зачетов и экзаменов», — заявили в университете. Читайте подробнее: Оренбургский вуз разрешил сдать сессию студентам из Казахстана дистанционно

15:03 11.01.2022 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства, соответствующий указ опубликован 11 января на сайте главы государства. Об этом: Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана

16:00 11.01.2022 Первый заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев освобождён от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев. Читайте подробнее: Абаев уволен с поста первого замглавы администрации президента Казахстана

16:26 11.01.2022 Заявление президента России Владимира Путина о том, что во время беспорядков в Казахстане применялись майданные технологии, включая хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 января в социальной сети Facebook. Подробности в материале: «Власти сами создают почву» — сети о майданных технологиях в Казахстане

16:31 11.01.2022 На завтра, 12 января, намечено первое заседание нового правительства Казахстана, сообщили 11 января в пресс-службе казахстанского премьер-министра Алихана Смаилова. Читайте подробнее: Новое правительство Казахстана готовится к своему первому заседанию

16:36 11.01.2022 Участие во внеочередной сессии СКБ ОДКБ по ситуации в Казахстане. president.gov.by

17:38 11.01.2022 Посол России в США Анатолий Антонов. (сс) United States Mission Geneva

18:40 11.01.2022 На выезде из Киргизии в Казахстан образовалась огромная очередь из большегрузных машин, желающих пересечь границу. Подробности в материале: Свыше 200 автофур застряли в очереди на границе Киргизии с Казахстаном

19:03 11.01.2022 Успехов на новом посту пожелал российский премьер-министр Михаил Мишустин казахстанскому коллеге Алихану Смаилову в ходе телефонного разговора 11 января, сообщили в пресс-службе правительства России. Читайте подробнее: Мишустин поздравил премьер-министра Казахстана с вступлением в должность

19:41 11.01.2022 Здоровые силы в казахстанской элите и Россия должны трансформировать результаты силовых действий в результаты политические и вывести Казахстан из-под западного влияния и опеки, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 11 января, комментируя высказывания президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Как сообщалось ранее, Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБуспешно завершенаичерез два дня начнется поэтапный вывод миротворческого контингента. Об этом: Казахстану необходимо освободиться от инструментов влияния Запада

19:56 11.01.2022 Миротворческий контингент ОДКБ, едва прибыв в Казахстан, готовится покинуть постсоветскую республику. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев 11 января обозначил сроки вывода подразделений контингента через два дня, в течение 10 дней. Читайте также: Белорусские миротворцы собираются покинуть Казахстан

20:10 11.01.2022 Назначение Аскара Умарова на пост министра информации Казахстана — плохой знак для России. Об этом 11 января заявил ИА REGNUM социолог Филипп Гриль. Читайте подробнее: Эксперт: то, что министром информации Казахстана стал русофоб — плохой знак

20:44 11.01.2022 Участие во внеочередной сессии СКБ ОДКБ по ситуации в Казахстане. president.gov.by

20:55 11.01.2022 Заявление президента России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ о том, что после выполнения своих функций на территории Казахстана «весь контингент миротворческих сил ОДКБ будет выведен», вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 января в социальной сети Facebook. Подробности в материале: Сеть: «Про Молдавию так же говорили» — Путин: силы ОДКБ уйдут из Казахстана

21:13 11.01.2022 Шесть рейсов военно-транспортной авиации ВКС России из Алма-Аты запланированы на 12 января для вывоза граждан РФ, сообщает 11 января RT. Об этом сообщили агентству представители командования Коллективными миротворческими силами ОДКБ. Читайте также: Шесть военно-транспортных самолётов вывезут граждан РФ из Алма-Аты

21:15 11.01.2022 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев или не понимает, или не хочет понимать последствий своих действий. Об этом ИА REGNUM заявил пророссийский активист из Казахстана на условиях анонимности. Читайте также: Эксперт: Токаев вновь хочет наступить на националистические грабли

21:32 11.01.2022 Назначение Аскара Умарова министром информации Казахстана — это выражение крайней неблагодарности по отношению к России. Об этом 11 января заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. «Назначение президентом Токаевым министром информации русофоба Аскара Умарова — это пощечина России», — заявил эксперт. Читайте подробнее: Эксперт: в благодарность за своё спасение Токаев дал России пощёчину

21:42 11.01.2022 Российская компания-авиаперевозчик «Аэрофлот» с 15 января планирует возобновить воздушные рейсы в три города Казахстана, сообщает 11 января пресс-служба компании. Будут возобновлены авиарейсы в город Актюбинск на западе Казахстана, с 16 января самолёты компании начнут летать в город Кустанай, а с 17 января в список авиарейсов добавят Караганду. Читайте также: «Аэрофлот» с 15 января возобновит авиарейсы в три города Казахстана

22:04 11.01.2022 Связь для граждан России, находящихся в Казахстане, будет предоставляться бесплатно с 12 по 19 января 2022 года, сообщает 11 января Минцифры РФ. Такое решение принято из-за чрезвычайной ситуации, происходящей в Казахстане. Читайте также: Граждане РФ будут обеспечены в Казахстане бесплатной связью по 19 января

22:54 11.01.2022 Миротворческие подразделения группировки Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжают выполнять задачи в Казахстане, за последние сутки взяв под охрану еще пять социально значимых объектов страны, заявил 11 января журналистам командующий миротворческой группировкой генерал-полковник Андрей Сердюков. Он уточнил, что коллективные миротворческие силы ОДКБ продолжают охранять важные государственные, военные и социально значимые объекты на территории Казахстана, позволив местным силовикам сосредоточиться на восстановлении правопорядка и стабильности в стране. Читайте также: В Казахстане за сутки еще пять объектов взяты под охрану войск ОДКБ

22:54 11.01.2022 Экс-глава КНБ Казахстана Карим Масимов. (сс) U.S. Department of State

01:07 12.01.2022 Третий по счету самолет Минобороны РФ с гражданами России прибыл из Алма-Аты в Москву, 12 января сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. Он вернул на родину 86 человек. Подробности в материале: В Москву из Алма-Аты прибыл третий самолет с гражданами России

01:31 12.01.2022 Представитель Госдепа США отметил, что до тех пор, пока процесс вывода контингента миротворческих сил ОДКБ не будет завершён, Белый дом будет призывать миротворческий контингент к соблюдению прав человека и исполнить своё обязательство оперативно покинуть Казахстан. Читайте также: Власти США призвали контингент ОДКБ оперативно покинуть Казахстан

06:06 12.01.2022 Одной из задач нового правительства Казахстана должен стать вывод страны из масштабного кризиса, заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов 12 января на первом заседании исполнительного органа. Читайте подробнее: Премьер-министр Казахстана назвал задачи нового правительства

07:08 12.01.2022 Из 20 аэропортов Казахстана в настоящее время работают 18, кроме аэропортов в Талды-Кургане и в Алма-Ате. Подробности в материале: В Казахстане объявили о технической готовности к работе аэропорта Алма-Аты

07:10 12.01.2022 В режиме видеоконференции состоялось заседание оперативного штаба. akorda. kz

07:30 12.01.2022 Выдачу лицензий чешским компаниям на экспорт в Казахстан военной техники и оружия, которые могут применяться для разгона демонстрантов, приостановили власти Чехии. Об этом 11 января передал телеканал ČT 24. Читайте подробнее: Власти Чехии приостановили экспорт военной техники и оружия в Казахстан

07:48 12.01.2022 По меньшей мере 53 административных здания и 151 объект предпринимательства в Казахстане оказались повреждены участниками беспорядков, которые ранее охватили республику. Об этом заявил казахстанский министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев 12 января в ходе заседания нового правительства страны. Читайте также: В ходе беспорядков в Казахстане были повреждены более 200 объектов

07:48 12.01.2022 Военно-транспортные самолёты ВКС России вывезли из Казахстана в Россию в общей сложности 2095 российских и иностранных граждан, оказавшихся в критическом положении в связи с последними событиями. Об этом утром 12 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Об этом: Самолёты ВКС России эвакуировали из Казахстана более двух тысяч человек

08:06 12.01.2022 В ходе первого заседания нового правительства Казахстана премьер-министр республики Алихан Смаилов дал поручение министерству обороны страны подготовить предложения по реформированию вооруженных сил и разведки. Читайте также: Премьер-министр Казахстана дал поручения новому правительству страны

08:08 12.01.2022 За последние 24 часа российским миротворческими силами в Казахстане не было зафиксировано провокаций в аэропорту Алма-Аты. Об этом 12 января сообщили в Минобороны РФ. Об этом: В Минобороны РФ сообщили об отсутствии провокаций в аэропорту Алма-Аты

08:15 12.01.2022 Прибытие российских и иностранных граждан из Казахстана в аэропорт «Чкаловский». mil.ru

08:15 12.01.2022 Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил МВД усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма.

08:17 12.01.2022 «МВД совместно с заинтересованными госорганами в установленном порядке проработать вопросы повышения правовой защиты полицейских, усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма», — сказал Смаилов на заседании правительства в среду, 12 января.

08:18 12.01.2022 Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов также поручил МВД совместно с министерствами нацэкономики и финансов проработать и в недельный срок внести в правительство предложения по количественному и качественному укреплению подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии. Кроме того, глава правительства поручил министерству обороны проработать вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих спецподразделений, оснащения военно-транспортной авиацией, вооружением и военной техникой.

08:20 12.01.2022 Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,6 тыс. участников террористических атак, мародерских нападений и других преступлений, сообщает ТАСС со ссылкой на комендатуру Алма-Аты. «Всего задержаны 1678 участников незаконных акций, мародерства и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов», — говорится в сообщении.

08:20 12.01.2022 По данным комендатуры Алма-Аты, от бандитских группировок зачищены участки Алатауского и Медеуского районов города. Полиция задержала на пяти блокпостах, установленных по периметру Алма-Аты, 38 человек.

08:24 12.01.2022 Цитата из видео. Протестующие изолировали Ногаева. YouTube-канал Kriminaldy Qazaqstan

08:25 12.01.2022 Национальный банк Казахстана усилит контроль за незаконным выводом денег из республики. Об этом сообщил глава Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев на заседании правительства 12 января. «Глава государства констатировал, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В этой связи Национальным банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны», — цитирует ТАСС Досаева.

08:25 12.01.2022 По словам Досаева, приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться. «Принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client — прим. ТАСС). Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала. Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций», — подчеркнул глава Нацбанка.

08:28 12.01.2022 В Москву из Алма-Аты третьим самолетом военно-транспортной авиации ВКС РФ было доставлено 86 граждан России. Об этом 12 января сообщили журналистам в российском Минобороны. Подробности в материале: Третий самолет ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву 86 граждан России

08:54 12.01.2022 За последние 24 часа правоохранители Казахстана задержали в Алма-Ате около 1,7 тыс. человек по подозрению в участии в массовых беспорядках. Об этом 12 января сообщает информационный центр комендатуры. Читайте подробнее: В Алма-Ате задержали около 1,7 тыс. человек за сутки

09:07 12.01.2022 Подразделения КМС ОДКБ охраняют объекты в Казахстане. mil.ru

09:21 12.01.2022 На сегодняшний день общая сумма ущерба от массовых беспорядков в Казахстане увеличилась до 103,7 млрд тенге (около $240 млн). Об этом 12 января сообщает Национальная палата предпринимателей страны в своем телеграм-канале. Об этом: Размер ущерба от массовых беспорядков в Казахстане вырос до $240 млн

09:24 12.01.2022 Мэр казахстанского города Алма-Ата Бакытжан Сагинтаев заявил, что обстрел его автомобиля 6 января был спланированным покушением. Об этом: Мэр Алма-Аты рассказал, как попал под обстрел 6 января

09:28 12.01.2022 Евразийский банк развития (ЕАБР) ведет работу в Казахстане в обычном режиме и осуществляет операционную деятельность в полном объеме, сообщает пресс-служба ЕАБР. ЕАБР — международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики своих участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. В настоящий момент участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

09:30 12.01.2022 «Евразийский банк развития ведет работу со всеми клиентами и партнерами на территории Республики Казахстан в обычном режиме. Операционная деятельность ЕАБР осуществляется в полном объеме», — говорится в сообщении.

09:31 12.01.2022 По оценке аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), замедление экономической активности в январе 2022 года будет нивелировано в кратчайшие сроки. Очевидно, ключевой задачей в ближайший месяц станет возврат экономики на устойчивую траекторию роста. ЕАБР ожидает, что рост ВВП Казахстана по итогам текущего года составит около 4%.

09:32 12.01.2022 Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

09:46 12.01.2022 Всего самолетами военно-транспортной авиации МО РФ доставлено из Казахстана в Россию 2095 российских и иностранных граждан. Минобороны РФ публикует видео

09:47 12.01.2022 Подразделения контингента Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане выполняют задачи по охране важных государственных и социально значимых объектов страны. Минобороны РФ публикует 12 января видео.

09:49 12.01.2022 По данным Минобороны РФ на 12 января, за последние сутки подразделениями Коллективных миротворческих сил ОДКБ приняты под охрану пять важных социально значимых объектов. Миротворцы ОДКБ осуществляют охрану аэродромов, хлебокомбинатов, теплоэлектростанций, телецентров, водонасосных станций, военных складов, арсеналов и других важных государственных, военных и социально значимых объектов, в том числе взяты под охрану ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Алма-Атинский хлебокомбинат, городской водоканал «Дружба», три центра телекоммуникаций «Алматы-телеком».

09:49 12.01.2022 Для контроля обстановки в районах выполнения задач подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ задействованы подразделения беспилотных летательных аппаратов. Мониторинг обстановки беспилотными летательными аппаратами ведется круглосуточно в четырех районах воздушной разведки, его результаты в режиме реального времени поступают на мобильные пункты управления.

09:51 12.01.2022 Перевозка граждан России из Казахстана военными самолетами [mil.ru]

09:53 12.01.2022 Вооружённые силы и разведсообщество Казахстана необходимо реформировать, обороноспособность страны — кардинально повысить. Об этом казахстанский премьер-министр Алихан Смаилов заявил 12 января на первом заседании нового состава правительства. Он поручил министерству обороны и заинтересованным органам «выработать предложения по реформированию вооружённых сил и разведсообщества, кардинальному повышению обороноспособности армии». Инициативы должны быть внесены в аппарат Совета безопасности на ближайшее заседание. Читайте подробнее: Премьер Казахстана поручил кардинально повысить обороноспособность армии

10:00 12.01.2022 Власти Казахстана усилили контроль за незаконным выводом денег из республики. Соответствующее решение приняли Национальный банк Казахстана, Агентство по финансовому мониторингу и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, сообщил глава Нацбанка республики Ерболат Досаев. Читайте также: В Казахстане усилили контроль незаконного вывода денег из страны

10:12 12.01.2022 Работа аэропорта Алма-Аты не будет возобновлена до пятницы, 14 января. Об этом 12 января рассказали в пресс-службе алма-атинской воздушной гавани. Читайте также: Аэропорт Алма-Аты закрыли до 14 января

10:22 12.01.2022 Подразделения миротворческого контингента Коллективных миротворческих сил ОДКБ, направленные в Казахстан, выполняют задачи по охране важных государственных и социально значимых объектов страны mil.ru

10:49 12.01.2022 Депутат нижней палаты парламента Казахстана, старшая дочь бывшего президента республики Дарига Назарбаева отсутствовала 12 января на пленарном заседании палаты из-за болезни, сообщили в пресс-службе мажилиса. Читайте подробнее: Дочь Назарбаева отсутствовала на заседании нижней палаты парламента

10:53 12.01.2022 В Россию из Казахстана рейсами военно-транспортной авиации доставлены 34 жителя Якутии. Оставшиеся 25 якутян намерены прилететь на гражданских самолётах. Об этом: Не всех жителей Якутии эвакуировали из Казахстана

11:30 12.01.2022 Работа банкоматов в Алма-Ате возобновлена, и жители города после массовых беспорядков вновь получили возможность снимать наличные деньги. Об этом 12 января сообщает РИА Новости. Читайте также: В Алма-Ате снова начали работать банкоматы

11:38 12.01.2022 Положение дел в банковском секторе Казахстана на сегодняшний день стабильное. Об этом 12 января на заседании нового правительства республики заявила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. Об этом: В Казахстане оценили ситуацию в банковском секторе страны

11:47 12.01.2022 Опыт Казахстана показывает риски оторванности государственной политики от интересов большинства граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте подробнее: В Госдуме на примере Казахстана видят риски для внутренней политики

12:07 12.01.2022 Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

12:08 12.01.2022 С учётом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности проведен обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Отмечены эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в республике, сообщает пресс-служба Кремля.

12:09 12.01.2022 «Обсуждались текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха и некоторые вопросы реализации договорённостей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора Путина и Пашиняна.

12:27 12.01.2022 Работа миротворческого контингента стран ОДКБ в Казахстане стала одной из тем обсуждения в ходе телефонного разговора, который 12 января с премьер-министром Армении Николом Пашиняном провёл президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля. Подробности в материале: Путин обсудил с Пашиняном работу сил ОДКБ в Казахстане

12:33 12.01.2022 Подразделения миротворческого контингента коллективных миротворческих сил ОДКБ, направленные в Казахстан, выполняют задачи по охране важных государственных и социально значимых объектов страны. mil.ru

13:06 12.01.2022 Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе телефонного разговора 12 января с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым выразил готовность укреплять стратегическое партнерство двух стран.

13:07 12.01.2022 «Жапаров поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра Республики Казахстан, пожелав скорейшего восстановления стабильности в Казахстане и успешного решения задач социально-экономического развития страны. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства», — говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Казахстана. Как отметил Смаилов, «правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с братской Киргизской Республикой». Обсуждались также вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

13:07 12.01.2022 В Казахстане продолжаются задержания участников массовых беспорядков. Так, в Алма-Атинской области при проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной гвардии и подразделений специального назначения в Алма-Атинской области были задержаны лица, у которых изъяты три единицы нарезного карабина и 11 пистолетов «Макарова», похищенные во время протестов и терактов в республике. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Казахстана 12 января. Читайте также: У участников беспорядков в Казахстане изъяты автоматы, винтовки и патроны

13:27 12.01.2022 Готовность к укреплению стратегического партнёрства между двумя странами выразили в ходе телефонного разговора премьер-министры Казахстана и Киргизии Алихан Смаилов и Акылбек Жапаров. Об этом 12 января сообщает пресс-служба главы правительства Казахстана. Читайте подробнее: Премьер-министры Казахстана и Киргизии провели телефонный разговор

13:40 12.01.2022 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, известно ли ему о судьбе Назарбаева: «Третий день сообщаю вам, что не получил никакой информации на этот счет».

13:42 12.01.2022 Дмитрий Песков о выводе войск ОДКБ из Казахстана: «Охрана Байконура осуществляется и российскими специалистами, и казахстанским правоохранителями. Второе. Почему так быстро — это решение той страны, которая запрашивала помощь ОДКБ. И это говорит о том, что это была эффективная миссия, чтобы в сжатые сроки помочь нашим казахстанским друзьям справится с теми проблемами, которые там возникли. Почему 10 дней, а не один день вывод войск. Собственно, за один день миссия не была развернута, она развертывалась в течение определенного количества дней. Но в данном случае это всё координируется ОДКБ».

13:43 12.01.2022 Подразделения миротворческого контингента коллективных миротворческих сил ОДКБ, направленные в Казахстан, выполняют задачи по охране важных государственных и социально значимых объектов страны. mil.ru

13:46 12.01.2022 Одной из основных задач подразделения миротворцев из Армении в Алма-Ате стало недопущение отравления террористами местного водопровода. Об этом журналистам сообщил 12 января командир миротворческого подразделения от республики майор Айрапет Мкртчян.

13:47 12.01.2022 Водозабор является стратегическим объектом, и существовала теоретическая угроза его заражения, отметил Айрапет Мкртчян. Миротворцы из Армении в Алма-Ате занимаются охраной не только водозабора «Дружба», но и обеспечивают безопасность одного из крупнейших хлебозаводов.

13:47 12.01.2022 Вопрос о пребывании в Казахстане миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) относится к компетенции ОДКБ. Об этом 12 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков назвал вопросом ОДКБ пребывание миротворческих сил в Казахстане

13:48 12.01.2022 Подразделения миротворческого контингента коллективных миротворческих сил ОДКБ, направленные в Казахстан, выполняют задачи по охране важных государственных и социально значимых объектов страны mil.ru

14:16 12.01.2022 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил на заседании оперативного штаба в Алма-Ате, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.

14:18 12.01.2022 «Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алма-Ате, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране», — приводит слова Токаева его пресс-служба.

14:20 12.01.2022 «Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам — главам государств», — подчеркнул президент Казахстана.

14:21 12.01.2022 Подразделения миротворческого контингента коллективных миротворческих сил ОДКБ, направленные в Казахстан, выполняют задачи по охране важных государственных и социально значимых объектов страны. mil.ru

14:24 12.01.2022 Как сообщает пресс-служба президента Казахстана, на заседании оперативного штаба 12 января Токаеву было доложено, что благодаря его решению по направлению в Алма-Ату дополнительных сил, в том числе миротворческого контингента сил ОДКБ, город был спасен и отбит от террористов. В настоящее время проводится активное восстановление всех сфер жизнедеятельности города. Все объекты теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения города работают в штатном режиме. Возобновляют работу объекты торговли, общепита, рынки, АЗС и промышленные предприятия, запущен общественный транспорт.

14:26 12.01.2022 Касым-Жомарт Токаев отметил, что приехал в Алма-Ату, чтобы лично оценить масштабы последствий террористической атаки на крупнейший город страны. Он отметил, что это его родной город, где он родился, учился. «Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как президента и как гражданина нашего государства. У меня нет никаких сомнений, что город будет восстановлен, причем перед правительством стоит задача, чтобы город выглядел еще лучше, чем раньше. Надо очень хорошо поработать», — сказал президент Казахстана.

14:27 12.01.2022 Подразделения миротворческого контингента коллективных миротворческих сил ОДКБ, направленные в Казахстан, выполняют задачи по охране важных государственных и социально значимых объектов страны. mil.ru

14:36 12.01.2022 В четверг, 12 января, начнется вывод миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана. Об этом 12 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания оперативного штаба в Алма-Ате. Об этом: Токаев: вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 12 января

14:55 12.01.2022 «Они настоящие герои, пожертвовали своей жизнью ради безопасности нашего народа, ради будущих поколений, граждан нашей страны. Мы восхищены их подвигом, будем всегда помнить. Они навсегда останутся в памяти нашего народа. Я даю слово, что все ваши семьи не останутся без внимания. Мы будем оказывать постоянную помощь, будь это жилищные условия, направление детей на учебу», — сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев родственникам погибших силовиков.

14:55 12.01.2022 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий в Алма-Атеы. Глава государства выразил свои соболезнования и побеседовал с членами семей. Он отметил, что со стороны государства им будет оказана всяческая поддержка, сообщает пресс-служба Токаева

14:58 12.01.2022 Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане прошла очень успешно. Агрессия отражена, обстановка в стране стабилизирована, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев 12 января на заседании оперативного штаба. Пребывание в стране миротворцев, отметил он, имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Подробности в материале: Токаев заявил о большом успехе миротворческой миссии в Казахстане

15:17 12.01.2022 Все сферы жизнедеятельности активно восстанавливаются в Алма-Ате после массовых беспорядков. Об этом мэр города (аким) Бакытжан Сагинтаев рассказал на заседании оперштаба под руководством президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщает 12 января пресс-служба главы государства. Об этом: Мэр Алма-Аты рассказал об активном восстановлении жизни в городе

15:32 12.01.2022 Направление в Алма-Ату по решению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева дополнительных сил, включая контингент ОДКБ, позволило отбить город у террористов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам заседания оперативного штаба 12 января. «Президенту было доложено, что благодаря его решению по направлению в Алматы дополнительных сил, в том числе миротворческого контингента сил ОДКБ, город был спасен и отбит от террористов», — говорится в сообщении. Читайте также: Алма-Ату спасло решение Токаева о вводе военных — оперштаб

15:40 12.01.2022 Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в настоящее время находится в столице республики Нур-Султане, заявил посол этой страны в Азербайджане Сержан Абдыкаримов. Читайте также: Посол Казахстана рассказал, где находится Назарбаев

15:49 12.01.2022 Новый министр информации Казахстана Аскар Умаров заявил, что его образ демонизируют, и отверг обвинения в русофобии. Об этом он написал 12 января на своей странице в Facebook. «Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить», — написал Умаров. Читайте также: Министр информации Казахстана отреагировал на обвинения в русофобии

16:13 12.01.2022 О решении не взаимодействовать с казахстанским министерством информации написал глава Россотрудничества Евгений Примаков в своём телеграм-канале. Такое решение глава российского ведомства принял, прочитав про нового министра информации Казахстана Аскара Умарова и внимательно ознакомившись с его цитатами. Подробности в материале: Россотрудничество не будет взаимодействовать с мининформации Казахстана

17:34 12.01.2022 Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба. 10.01.2022 akorda. kz

17:36 12.01.2022 Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров поздравил Алихана Смаилова с назначением на должность премьер-министра Казахстана. Читайте подробнее: Премьер-министр Киргизии пригласил нового главу правительства Казахстана

18:27 12.01.2022 Самолёт военно-транспортной авиации ВКС России со 146 российскими гражданами отправился из аэропорта Алма-Аты в Москву, сообщает 12 января пресс-служба Министерства обороны России. Граждане РФ, эвакуированные из Казахстана, будут доставлены на аэродром «Чкаловский» в Московской области. Читайте также: Самолет ВКС с 146 гражданами России вылетел из Алма-Аты в Москву

18:43 12.01.2022 Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин считает недавние массовые беспорядки в Казахстане попыткой внешних сил создать хаос и совершить «цветную революцию», сообщает 12 января пресс-служба президента Казахстана со ссылкой на телеграмму председателя КНР. По утверждению пресс-службы, Си Цзиньпин выразил поддержку энергичным мерам президента Касым-Жомарта Токаева. Читайте также: Си Цзиньпин считает события в Казахстане попыткой «цветного переворота»

19:06 12.01.2022 На завтра, 13 января, намечено начало вывода войск ОДКБ с территории Казахстана, сообщили 12 января в пресс-службе президента республики Касым-Жомарта Токаева. Соответствующую информацию главе Казахстана сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Читайте подробнее: ОДКБ готовит вывод войск из Казахстана

19:24 12.01.2022 В Павлодарской, в Северо-Казахстанской и в Западно-Казахстанской областях Казахстана с 13 января отменяется режим ЧП, введённый на фоне беспорядков, сообщили 12 января в пресс-службе президента республики. Об этом: В Казахстане частично отменён режим ЧП

21:54 12.01.2022 Совет министров обороны государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 13 января проведёт внеочередное заседание, на котором утвердит план вывода миротворческой группировки из Казахстана, сообщает 12 января официальный сайт ОДКБ. «Порядок вывода Коллективных миротворческих сил ОДКБ будет утвержден Советом министров обороны ОДКБ, внеочередное заседание которого состоится 13 января с.г. в режиме видеоконференцсвязи», — указано в сообщении. Читайте также: План вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана утвердят 13 января

22:27 12.01.2022 Аэропорт Алма-Аты возобновляет приём и отправку внутренних и международных авиарейсов с 21:00 мск 12 января, сообщает пресс-служба аэропорта. Расписание рейсов на данный момент формируется. Читайте также: Аэропорт Алма-Аты возобновляет обслуживание воздушных рейсов

22:46 12.01.2022 ОДКБ. Обсуждалась ситуация в Республике Казахстан и меры по нормализации обстановки в стране. 2022.01.10 [odkb-csto.org]

23:02 12.01.2022 На космодроме Байконур новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову никто не будет рад и никто его там не ждёт, заявил 12 января глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. О своей реакции на назначение «пещерного» русофоба, нациста и поклонника боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на пост министра информации и общественного развития Казахстана Дмитрий Рогозин сообщил в своём Теlegram-канале. Читайте также: Рогозин отреагировал на нового «джихад-министра» информации Казахстана

23:22 12.01.2022 Эпоха Назарбаева окончена, но новая власть в Казахстане несёт в себе те же русофобские черты, что и прежняя. Об этом 12 января ИА REGNUM сообщил политолог Пётр Коломец. Подробности в материале: Эксперт: «Токаев похлопал по плечу наших воинов и попросил их на выход»

23:44 12.01.2022 Решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подписать указ о новом составе правительства республики, в котором оказалась часть членов предыдущего парламента, а некоторые даже пошли на повышение, спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 12 января в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: «Русофобы вернулись в свои кресла?» — сети о новом правительстве Казахстана

23:44 12.01.2022 Поручение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева правительству сформировать перечень компаний и крупных олигархов, которые будут ежегодно перечислять средства в создаваемый по его поручению социальный фонд, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 12 января в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Пора уже потрясти олигархов!» — Токаев соберёт с богачей подать?

01:35 13.01.2022 Ряд сотрудников генерального консульства США в Алма-Ате были временно эвакуированы из города 12 января, сообщили в пресс-службе американского посольства в Казахстане. Подробности в материале: Из Алма-Аты эвакуировали несколько сотрудников консульства США

02:00 13.01.2022 Самолёт военно-транспортной авиации ВКС России, ранее вылетевший из аэропорта Алма-Аты, доставил в Москву 146 российских граждан. Об этом вечером 12 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Читайте подробнее: Самолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 146 граждан России

05:55 13.01.2022 Общее число задержанных в казахстанском городе Чимкенте после начала беспорядков в стране достигло 3520 человек, 13 января передал региональный телеканал Otyrar. kz со ссылкой на начальника городской комендатуры Ералы Жумаханбетова. Читайте также: С начала беспорядков в Чимкенте задержали более 3,5 тысячи человек

06:48 13.01.2022 Первый пассажирский самолёт вылетел из международного аэропорта Алма-Аты после возобновления его работы в город Нур-Султан. Об этом: Из аэропорта Алма-Аты вылетел в Нур-Султан первый после беспорядков самолёт

06:59 13.01.2022 Здание департамента полиции в Алма-Ате атаковали 27 раз в ночь с 5 на 6 января. Все атаки были успешно отражены. Читайте подробнее: Здание департамента полиции Алма-Аты атаковали в ходе беспорядков 27 раз

07:11 13.01.2022 Работа Коллективных миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности по стабилизации и нормализации обстановки в Республике Казахстан. Фото: mil.ru

07:14 13.01.2022 Первый после начала массовых беспорядков пассажирский авиарейс приземлился в международном аэропорту города Алма-Аты. Об этом: В Алма-Ате приземлился первый пассажирский авиарейс с начала беспорядков

07:38 13.01.2022 В общей сложности 493 камеры видеонаблюдения, которые установлены на улицах Алма-Аты, были выведены из строя участниками беспорядков, охвативших город в начале января. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе президента Казахстана после визита главы республики Касым-Жомарта Токаева в центр оперативного управления департамента алма-атинской полиции. Об этом: В ходе беспорядков в Алма-Ате повредили почти 500 камер видеонаблюдения

07:45 13.01.2022 Генпрокуратура Казахстана запустила специальный сайт для анонимной загрузки фото и видео с фиксацией произошедших беспорядков.

07:47 13.01.2022 Силы правопорядка задержали в Алма-Ате около двух тысяч участников беспорядков, обвиняемых в незаконных акциях, мародерстве и других преступлениях. Об этом 13 января сообщает информационный центр комендатуры Алма-Аты. Читайте также: В Алма-Ате задержали около двух тысяч участников беспорядков

07:59 13.01.2022 Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомил об окончании антитеррористической операции в 14 регионах Казахстана. Читайте также: В Казахстане завершена антитеррористическая операция в 14 из 17 регионов

08:02 13.01.2022 В настоящее время в 14 регионах Казахстана, включая столицу страны, отменён красный уровень террористической опасности. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом: Антитеррористическая операция завершена в 14 регионах Казахстана

08:09 13.01.2022 Самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС вывезли из Казахстана в Россию в общей сложности 2241 человека — российских и иностранных граждан, оказавшихся в критическом положении в связи с массовыми беспорядками. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Об этом: Самолеты ВКС России эвакуировали из Алма-Аты в Москву 2241 человека

08:19 13.01.2022 Комендант региона попросил сограждан «не накалять обстановку», пересылая друг другу видеозаписи с недостоверными подписями к ним, так как существует реальная угроза социальной напряжённости. Подробности в материале: Комендант Мангистау попросил сограждан не накалять обстановку в сети

08:27 13.01.2022 Общая сумма потерь экономики Казахстана от приостановки работы предприятий из-за беспорядков может составить от $0,8 млрд до 2,5 млрд. Об этом сообщила первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Радченко. Читайте также: Оценены потери экономики Казахстана из-за беспорядков

08:30 13.01.2022 Новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову не стоит приезжать на Байконур. С такой рекомендацией к недавно назначенному главе ведомства обратился генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Подробности в материале: Нового министра-русофоба Умарова на Байконуре не ждут — Рогозин

09:03 13.01.2022 В Доме армии на территории парка им. 28 панфиловцев в Алма-Ате состоялась церемония прощания с погибшим при обороне администрации города подполковником десантных войск Казахстана Сандибеком Хабировым. Читайте также: В Алма-Ате состоялась церемония прощания с погибшим подполковником ВДВ

09:44 13.01.2022 Миротворцы ОДКБ начали передачу охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана. Об этом сообщает Минобороны РФ.

09:57 13.01.2022 Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия поблагодарила сограждан за поддержку в адрес её отца. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Об этом: Младшая дочь Назарбаева поблагодарила жителей Казахстана за поддержку отца

10:17 13.01.2022 Мемориал погибшим в результате беспорядков в Алма-Ате военнослужащим и полицейским установят на площади Республики в центре города.

10:26 13.01.2022 Свыше 2,2 тыс. граждан России и других стран вывезли из Казахстана в РФ самолеты военно-транспортной авиации российских Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом 13 января сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Читайте подробнее: Самолеты ВКС РФ вывезли из Казахстана в Россию свыше 2,2 тыс. человек

10:30 13.01.2022 На площади Республики в казахстанской Алма-Ате увековечат память погибших при беспорядках силовиков. Об этом сообщил мэр города Бакытжан Сагинтаев. Об этом: В Алма-Ате увековечат память силовиков, погибших при беспорядках

10:40 13.01.2022 Миротворцы ОДКБ смогли быстро обеспечить безопасность граждан и гарантировать работу стратегических объектов в Казахстане. Об этом заявил командующий группировкой генерал-полковник Андрей Сердюков.

10:53 13.01.2022 Основные объекты инфраструктуры в казахстанской Алма-Ате, пострадавшие в результате массовых беспорядков, необходимо восстановить за восемь месяцев. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на совещании оперативного штаба, сообщает 13 января телеканал «Хабар-24». «Даю восемь месяцев, раз сами сказали, основные объекты необходимо восстановить, но работа будет продолжаться, как я понимаю, и далее, потому что задача поставлена таким образом, чтобы Алма-Ата выглядела лучше, чем она выглядела раньше», — сказал Токаев. Читайте подробнее: Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты

10:57 13.01.2022 Военнослужащие Киргизии из числа миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане 14 января покинут эту республику. Об этом 13 января сообщает киргизское агентство 24. kg со ссылкой на минобороны Киргизии. Об этом: Киргизиские миротворцы покинут Казахстан 14 января

11:03 13.01.2022 В Алма-Атинской области задержали четырех граждан стран Центральной Азии по подозрению в участии в беспорядках и мародерстве.

11:05 13.01.2022 Работа Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности по стабилизации и нормализации обстановки в Республике Казахстан. Фото: mil.ru

11:10 13.01.2022 Особо отличившиеся в Казахстане миротворцы ОДКБ будут отмечены наградами, заявил генсек организации Станислав Зась.

11:23 13.01.2022 Миротворческая операция Организации Договора о коллективной безопасности завершена в Казахстане, обстановка в стране стабилизирована. Об этом генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил 13 января на церемонии завершения миротворческой миссии в Алма-Ате. «Сегодня благодаря коллективным скоординированным действиям миротворцев ОДКБ, вооружённых сил и правоохранительных органов Республики Казахстан обстановка в стране стабилизировалась», — приводит слова генсека пресс-служба ОДКБ. Об этом: Миссия выполнена: генсек ОДКБ заявил о стабилизации в Казахстане

11:25 13.01.2022 По делу экс-главы Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова начаты расследования по фактам насильственного захвата власти.

11:55 13.01.2022 В четверг, 13 января, начинается вывод из Казахстана воинского контингента Белоруссии в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который закончил свою миссию в республике. Об этом 13 января сообщает пресс-служба белорусского минобороны. Об этом: Белоруссия 13 января начнет вывод своих миротворцев из Казахстана

12:15 13.01.2022 Четырех граждан республик Центральной Азии, которых подозревают в участии в массовых беспорядках в Алма-Ате, задержали пограничники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Об этом 13 января сообщает пресс-служба КНБ республики. Читайте также: В Казахстане задержали четырёх иностранцев по делу об участии в беспорядках

12:35 13.01.2022 Досудебные расследования в отношении экс-председателя КНБ Казахстана Карима Масимова по действиям, которые были направлены на захват власти, начал Комитет национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом 13 января сообщает пресс-служба казахского КНБ. Читайте также: В Казахстане начали расследование в отношении бывшего главы КНБ страны

12:46 13.01.2022 С 15 января возобновит свои рейсы в Алма-Ату белорусская государственная авиакомпания «Белавиа». Об этом 13 января сообщает пресс-служба авиакомпании на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Подробности в материале: Компания «Белавиа» возобновит авиарейсы в Алма-Ату с 15 января

13:01 13.01.2022 Министерство обороны Киргизии озвучило сроки вывода киргизских военнослужащих, направленных в Казахстан. Подробности в материале: Когда киргизских миротворцев выведут из Казахстана?

13:02 13.01.2022 Миротворцы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали передачу охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана. Об этом 13 января сообщает Министерство обороны России. Подробности в материале: Миротворцы ОДКБ готовятся покинуть Казахстан

13:03 13.01.2022 Вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начался тогда, когда власти республики решили, что ситуация в стране стабилизировалась. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Читайте подробнее: Генсек ОДКБ назвал своевременным вывод миротворцев из Казахстана

13:10 13.01.2022 Миротворческий контингент ОДКБ «оказал посильную помощь руководству Казахстана в купировании того кризиса, который возник», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

13:14 13.01.2022 Новый министр информации Казахстана действительно ранее допускал некорректные высказывания в адрес России, но надо в первую очередь оценивать то, как он будет себя вести в новом статусе. Об этом 13 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте также: Песков оценил назначение нового министра информации Казахстана

13:17 13.01.2022 В четверг, 13 января, состоится в режиме видео-конференц-связи внеочередное заседание Совета министров обороны Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 12 января сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, его слова приводит агентство БелТА. Читайте также: Внеочередное заседание Совета глав минобороны ОДКБ состоится 13 января

13:34 13.01.2022 Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане завершена, заявил генсек организации Станислав Зась.

13:59 13.01.2022 Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Кремля. Читайте подробнее: Путин обсудил с Токаевым вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

14:12 13.01.2022 КМС ОДКБ приступили к передаче социально значимых объектов Казахстана под ответственность правоохранительных органов страны. Фото: mil.ru

14:41 13.01.2022 В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым недавние события, которые произошли в Казахстане. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Кремля. Читайте также: Путин обсудил с Мирзиёевым произошедшие в Казахстане события

15:00 13.01.2022 Прибывшие в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан военные Таджикистана вернутся домой в пятницу, 14 января. Об этом 13 января сообщил казахский президент Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает пресс-служба таджикского лидера. Подробности в материале: Таджикистан начнет вывод своих миротворцев из Казахстана 14 января

15:24 13.01.2022 «Неожиданно вспыхнувшие на прошлой неделе в Казахстане массовые протесты подорвали репутацию этой страны как политической «тихой гавани». Впрочем, по нашему мнению, они могут положить начало новому этапу в развитии страны, для которого будет характерна некоторая политическая либерализация и активное бюджетное стимулирование экономики — напрашивается аналогия с советской «оттепелью» 1960-х годов. Новый этап, возможно, поспособствует ускорению экономического роста, развитию жилищного строительства и финансового сектора, хотя мы едва ли можем рассчитывать на укрепление тенге. Бюджетные показатели Казахстана, по нашим оценкам, остаются устойчивыми», — считают аналитики «Ренессанс Капитал».

15:25 13.01.2022 «Наш базовый сценарий (его вероятность составляет 70%) предполагает, что Касым-Жомарт Токаев сохранит свой пост, применяя политику «кнута и пряника» (т. е. он, с одной стороны, предложит меры по бюджетному стимулированию экономики и сделает отдельные шаги в сторону либерализации, а с другой стороны, будет жестко преследовать тех, кто причастен к массовым протестам). Поскольку Токаев возглавил Совет национальной безопасности и продолжил укреплять свою команду с назначением нового премьер-министра Алихана Смаилова, его позиции, судя по всему, несколько укрепились. Впрочем, в более долгосрочной перспективе на устойчивость его положения может негативно повлиять тот факт, что он не смог предусмотреть и своевременно подавить протесты без внешней поддержки. К рисковым событиям с очень малой вероятностью мы относим возможность международных санкций, российское вмешательство, революционный взрыв и (или) гражданскую войну. Мы не ожидаем стремительного изменения политической модели в Казахстане (т. е. демократизации «в западном стиле»), хотя не исключаем новых перестановок в правящей элите по мере дальнейшего ослабления позиций Назарбаева. Существенных экономических последствий для соседних рынков, таких как Россия и Узбекистан, мы также не предполагаем», — говорится в обзоре аналитиков «Ренессанс Капитал».

15:28 13.01.2022 «В 2022 году мы ожидаем увеличения бюджетных расходов на 0,5—1,0% ВВП, причем дополнительные затраты, вероятно, будут профинансированы за счет рыночных заимствований или средств из Нацфонда Республики Казахстан (в прошлом Государственного нефтяного фонда). С учетом сравнительно низкого (и дешевого) госдолга и большого объема средств, аккумулированных в Нацфонде, рост госрасходов не должен повлечь за собой бюджетной дестабилизации и едва ли отразится на суверенном кредитном рейтинге. Впрочем, не исключено, что в результате придется отложить внедрение бюджетного правила. Также президент уже дал понять, что последует повышение налоговой нагрузки для финансирования трат в среднесрочной перспективе. По нашим оценкам, в связи со смягчением бюджетной политики в 2022 году можно ожидать ослабления казахстанской валюты на 3—5% относительно предыдущего прогноза, до 435—440 тенге за доллар (наш пессимистичный сценарий допускает ее ослабление на 10—15%). Мы полагаем, что на фоне устойчивой инфляции Нацбанку Казахстана (НБК), возможно, придется дольше удерживать процентные ставки на сравнительно высоких уровнях. Мы по-прежнему прогнозируем, что в 2022 году темпы роста ВВП составят 5,3%, т. е. почти не изменятся по сравнению с 2021 годом, поскольку правительству придется значительно потратиться на возмещение нанесенного протестами ущерба. Существенных рисков дестабилизации банковского сектора мы не видим — они предусмотрены только нашим пессимистичным сценарием (вероятность которого составляет менее 5%). При этом мы видим потенциал для динамичного роста розничного кредитования. Такую ситуацию, с учетом снижения рыночных индексов за минувшую неделю, можно рассматривать как благоприятный момент для покупки акций казахстанских компаний. Что касается рынка долга, то локальные облигации сейчас не выглядят привлекательно для нас. При этом мы подтверждаем позитивную оценку привлекательности казахстанских еврооблигаций, долю которых в инвестиционном портфеле рекомендуется поддерживать в соответствии с их индексным весом. Мы также ожидаем, что их спреды относительно российских аналогов должны стабилизироваться на уровнях, незначительно превышающих уровни 2021 года», — также сказано в обзоре.

15:29 13.01.2022 Агентство S&P отметило, что протесты в Казахстане и последующая отставка правительства не должны негативно повлиять на кредитный рейтинг страны (ВВВ-, что соответствует рейтингу России). Показатели торгового баланса и международные резервы, а также бюджетные показатели по-прежнему устойчивы, даже с учетом ожидающегося в текущем году увеличения бюджетного дефицита.

15:32 13.01.2022 Процесс вывода миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана стал темой для обсуждения в ходе телефонного разговора премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом 13 января сообщает пресс-служба правительства Армении. Подробности в материале: Пашинян и Токаев обсудили вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана

16:12 13.01.2022 Реакция руководства стран Запада, в том числе и представителей ОБСЕ, на беспорядки и убийства в Казахстане была страшной и постыдной, заявил 13 января глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала. По его мнению, с профессиональной точки зрения смотреть на реакцию Запада было даже страшнее, чем на погромы, поджоги и отрезание голов. Читайте также: Страшно постыдно — Лавров о реакции Запада на беспорядки в Казахстане

16:13 13.01.2022 Читайте также: Шойгу рассказал Путину о работе миротворческих сил в Казахстане

16:14 13.01.2022 Шойгу объяснил, как миссия ОДКБ помогла правоохранителям Казахстана

16:24 13.01.2022 Путин оценил результаты миссии ОДКБ в Казахстане.

16:24 13.01.2022 Первые подразделения российских десантников вылетели из Казахстана, заявили в Минобороны РФ.

16:26 13.01.2022 Военно-транспортная авиация в ходе миротворческой миссии в Казахстане сыграла большую роль, сработав буквально как часы, заявил 13 января президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Напомним, в ходе встречи обсуждалась миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане. Читайте также: Военно-транспортная авиация в Казахстане сработала как часы — Путин

16:32 13.01.2022 Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 2095 российских и иностранных граждан. mil.ru

16:37 13.01.2022 Первые подразделения российских десантников, входившие в состав миротворческого контингента ОДКБ, покинули Казахстан на самолетах военно-транспортной авиации ВКС РФ и уже направляются в Россию, сообщает 13 января пресс-служба Минобороны РФ. Российские военные возвращаются в пункты постоянной дислокации. Читайте также: Российские миротворцы начали покидать Казахстан — Минобороны

16:57 13.01.2022 Группировка коллективных миротворческих сил ОДКБ полностью покинет Казахстан не позднее 20 января, заявил 13 января министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Он доложил президенту России Владимиру Путину, что, согласно плану, подразделения миротворцев будут выведены из Казахстана до 19 января включительно. Читайте также: Возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана продлится до 19 января

17:27 13.01.2022 «Потрясения в Казахстане, который до недавнего времени выглядел стабильным с политической точки зрения, стали для нас очень неприятным сюрпризом. Впрочем, по нашему мнению, эта турбулентность продлится недолго, поскольку достаточно значимых катализаторов изменения политической системы в этой стране мы не видим (страны — экспортеры нефти, как правило, с трудом поддаются демократизации). Мы также не наблюдаем достаточно весомой политической альтернативы президенту Токаеву (явного политического лидера у протестующих не появилось). Что касается вспышки протестной активности, то она, как мы полагаем, была спровоцирована сочетанием раздражения (в основном среди населения с низкими доходами), накопившегося за последние два года на фоне проблем, обусловленных эпидемией коронавируса, и изменениями в расстановке сил среди политических элит на фоне ослабления позиций Нурсултана Назарбаева (возможно, в результате ухудшения его здоровья). Несмотря на то, что власти не смогли предвидеть и своевременно мирно погасить протесты, мы ожидаем, что их реакция, предполагающая сочетание «кнута и пряника», позволит стабилизировать ситуацию на данном этапе. При этом позиции Токаева, который теперь возглавляет Совет национальной безопасности и консолидирует свою команду за счет правительственных перестановок, судя по всему, укрепились. Впрочем, политические издержки, связанные с проявленной им «слабостью» (выразившейся в том, что он обратился за помощью к ОДКБ), могут проявиться в более долгосрочной перспективе», — заявили аналитики Ренессанс Капитал.

17:28 13.01.2022 Эксперты назвали Казахстан главным разочарованием 2021 года: «Сейчас мы ожидаем, что по итогам минувшего года рост ВВП составит всего 4,0%, а не 5,3%, как прогнозировалось изначально (напомним, что в 2020 году этот показатель упал на 2,6%). Для сравнения, наши макроэкономические прогнозы для большинства других стран в сегменте СНГ+ либо подтверждаются, либо даже повышены. Недостаточно высокие темпы роста в Казахстане, на наш взгляд, в основном обусловлены тремя факторами. Во-первых, это новые карантинные ограничения на фоне пандемии, которые в Казахстане оказались более жесткими, чем в других постсоветских странах. Во-вторых, это снижение активности в нефтегазовом секторе, которому не удалось увеличить добычу из-за проблем на некоторых месторождениях, несмотря на смягчение ограничений в рамках ОПЕК+. В-третьих, экономический рост сдерживался недостаточностью бюджетных мер по поддержке населения, которые должны были бы смягчить негативные последствия пандемии. Третий фактор резко контрастирует с щедрым бюджетным стимулированием экономики в России в преддверии парламентских выборов 2021 года. В результате население Казахстана, вероятно, почувствовало себя обманутым, когда рост мировых цен на энергоносители (который традиционно ассоциируется с ростом доходов и укреплением тенге) не повлек за собой никаких позитивных изменений, а лишь спровоцировал повышение внутренних цен на топливо. Повышение цен на газ стало последней каплей, которая переполнила чашу терпения граждан страны».

17:29 13.01.2022 «Средняя заработная плата в Казахстане последние три года росла двузначными темпами. На наш взгляд, это означает, что среднестатистический гражданин страны едва ли столь же склонен к протесту. Кроме того, мы ожидаем, что в текущем году экономический рост должен ускориться и превысить 5% в годовом выражении, в том числе под влиянием бюджетного стимулирования и роста нефтедобычи приблизительно на 5%», — отметили в Ренессанс Капитал.

17:42 13.01.2022 На встрече с Сергеем Шойгу Владимир Путин заявил: «Разумеется, что те люди, которые выступали за понижение цен на энергоносители, и те, которые с оружием в руках по несколько суток вели боевые действия с вооружёнными силами, окружая их в местах дислокации, — это совсем разные люди, и у них разные цели».

18:02 13.01.2022 Неприемлемыми являются заявления, которые, по данным СМИ, позволил себе Аскар Умаров, назначенный новым министром информации Казахстана, сообщила 13 января журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подробности в материале: Ксенофобские заявления казахстанского министра Умарова неприемлемы — МИД РФ

18:47 13.01.2022 «Ещё одним катализатором дестабилизации, похоже, стал трансфер власти и ослабление политического влияния экс-президента Нурсултана Назарбаева. В информационном поле хватает разных умозрительных конструкций и теорий заговора на эту тему — от «руки Москвы» до «западного вмешательства» и «инициированного Токаевым дворцового переворота, направленного против Назарбаева». Мы не готовы рассматривать версии, предполагающие влияние внешних факторов. Нас не убеждают ни предположение о вмешательстве со стороны Кремля (российские власти, естественно, были бы против любых массовых акций в регионе, чреватых ростом негативных настроений по отношению к русским), ни теории, предполагающие активное участие США, Евросоюза или Китая (у которых достаточно сбалансированные отношения с нынешним руководством Казахстана). При этом последние новости (касающиеся Назарбаева или Масимова) дают дополнительные основания полагать, что в правящей элите наметились внутренние трещины, причем к их появлению могли приложить руку местные силовики. Если это предположение верно, это повышает шансы на быстрое урегулирование без существенных изменений в долгосрочной политике правительства и внешнеполитической ориентации страны. Впрочем, данный сценарий также отнюдь не исключает повторения массовых протестов в среднесрочной перспективе, с учетом предполагаемых противоречий между президентом и силовиками. Чтобы избежать нового обострения ситуации, президенту Токаеву, вероятно, придется прибегнуть к «закручиванию гаек» (в том числе в силовой сфере) и при этом принять меры по дополнительному стимулированию экономики, чтобы угодить населению в целом», — отметили в «Ренессанс Капитал».

19:32 13.01.2022 Работа Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности по стабилизации и нормализации обстановки в Республике Казахстан. mil.ru

19:59 13.01.2022 Военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вернулись из Казахстана, сообщили в пресс-службе главы Костромской области.

19:59 13.01.2022 С 13 января пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты возобновлены, заявили 13 января в МИД РФ.

20:03 13.01.2022 В МИД РФ также отметили, что в связи со стабилизацией ситуации в Казахстане мероприятия по вывозу граждан РФ самолетами ВКС завершаются.

20:04 13.01.2022 Первые подразделения десантников России из состава сил ОДКБ вернулись из Казахстана в пункт постоянной дислокации в Иваново.

20:10 13.01.2022 В Telegram возмущены русофобом в новом правительстве Казахстана.

20:49 13.01.2022 «Ренессанс Капитал» ожидает в 2022 году дополнительных бюджетных расходов в объеме 0,5—1,0% ВВП, которые могут быть профинансированы либо за счет рыночных заимствований, либо за счет средств Нацфонда. «С точки зрения бюджетных показателей мы не видим существенных рисков. Госдолг Казахстана, как и у других экспортеров нефти в регионе, сравнительно мал (около 30% ВВП), причем доля внешних обязательств составляет всего около трети, а стоимость обслуживания долга незначительна (около 6% бюджетных расходов). Бюджетный дефицит хотя и достиг рекордного уровня с 2000 года, не превышает медианного для данного региона значения. Возможное увеличению бюджетных расходов в текущем году также не вызывает у нас озабоченности, поскольку у Казахстана есть возможности для привлечения заимствований, а в суверенном фонде аккумулированы достаточно значительные средства (около $55 млрд, т. е. приблизительно 30% ВВП)», — отметили в компании.

21:17 13.01.2022 Заявление главы Россотрудничества Евгения Примакова о том, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это тем, что структура «не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью», стало поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 13 января в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: «Что-то явно пошло не так» — сети о «русофобской дряни» в Казахстане

21:54 13.01.2022 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции состоялось заседание оперативного штаба. akorda. kz

01:12 14.01.2022 Лукашенко уверен, что к решению вопроса об усилении ответственности председателей ТСЖ подвела сама жизнь, сказано в официальном сообщении. При этом руководитель постсоветской республики проиллюстрировал актуальность белорусской проблемы на примере Средней Азии, в частности, эксцессами политического кризиса в Казахстане. Подробности в материале: Лукашенко связал коммунальные проблемы в Белоруссии с кризисом в Казахстане

01:42 14.01.2022 Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев 13 января провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Читайте также: Лукашенко и Токаев обсудили стабилизацию Казахстана

02:17 14.01.2022 Повышенный «оранжевый» уровень террористической опасности вводится в казахстанской столице Нур-Султане с 13 января. Об этом сообщил Telegram-канал «Алматинская трагедия», созданный для распространения информации антитеррористической операции в Казахстане. Об этом: В Нур-Султане объявили «оранжевый» уровень террористической опасности

05:43 14.01.2022 Из Казахстана вылетели десять самолётов ВКС России с белорусскими подразделениями из состава миротворческих сил ОДКБ, выполнявших в стране задачи по охране социально значимых объектов. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Читайте подробнее: Из Казахстана вылетели десять самолётов с белорусскими миротворцами

06:13 14.01.2022 В должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана продолжает работу Самат Абиш, который является племянником бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе ведомства. Читайте подробнее: Племянника Назарбаева оставили на посту первого зампреда КНБ Казахстана

06:17 14.01.2022 Всего силовиками за сутки в Алма-Ате было задержано 2159 участников незаконных акций. Об этом: В Алма-Ате задержали более двух тысяч участников массовых беспорядков

06:31 14.01.2022 Армянские миротворцы ОДКБ, выполнявшие задачи по охране социально значимых объектов в Казахстане, завершили погрузку со своей техникой в самолеты и вылетели в Армению. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Читайте также: Из Казахстана вылетели самолеты с армянскими миротворцами ОДКБ

06:53 14.01.2022 На территории всех религиозных объектов, а также в зданиях запрещено проводить любые коллективные мероприятия, в том числе традиционные обряды, молитвы, богослужения, а также пятничный намаз. Читайте также: В регионах Казахстана с действующим режимом ЧП закрыты храмы и мечети

07:05 14.01.2022 ОДКБ. Президент Российской Федерации Владимир Путин. 10.01.2022.

07:27 14.01.2022 Минобороны России публикует кадры возвращения подразделений миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана в места постоянной дислокации. [[[video-1]]] Сообщается, что белорусские военные вылетели на родину десятью бортами, военнослужащие из Киргизии отправились своим транспортом через границу по земле.

07:27 14.01.2022 В Комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что племянник Нурсултана Назарбаева Самат Абиш продолжает выполнять функции заместителя главы КНБ, но сейчас он в отпуске. Ранее правоохранительными органами РК были задержаны трое заместителей и сам начальник службы по обвинению в государственной измене и попытке насильственного захвата власти.

07:32 14.01.2022 Почему аким Актюбинской области не вышел к митингующим? На этот вопрос ответил заместитель градоначальника Ондасына Оразалина. «Такие спекулятивные разговоры относительно того, что аким области убежал или замы его побоялись, не вышли… Чтобы выйти туда сейчас, и человека избили, я считаю, это крайне неправильный ход», — сказал заместитель акима Руслан Хамбаров. Чиновник добавил, что многие акимы выходили на площади, но никто из них не смог успокоить толпу. Цитата sputnikKZ.

07:33 14.01.2022 В Алма-Ате ведутся поиски 7 человек, пропавших без вести после беспорядков. С 4 января 22 человека официально числились как пропавшие, из них нашли 15. Правоохранители советуют горожанам обращаться в те управления полиции, где пропавшего видели в последний раз.

07:34 14.01.2022 «Ты хочешь сжечь солдат и взять на себя грех?» — казахстанский аким спас от гибели 200 срочников. Во время беспорядков автоколонна из грузовиков, на которых были 210 солдат, выехала в Алма-Ату. Но дорогу им преградили разъяренные демонстранты, люди были вооружены. В толпе требовали вытащить, раздеть и отобрать у военных оружие. У некоторых митингующих в руках были бутылки со смесью, другие уже обливали бензином машины, рассказал аким Панфиловского сельского округа Серик Шалов. Только вмешательство маленькой группы народных дружинников во главе с акимом предотвратило кровавую бойню. Цитата Sputnik Казахстан.

07:35 14.01.2022 В Алма-Ате задержали более 2 тысяч участников незаконных акций и мародерства — комендатура. Всего задержаны 2159 человек. Полицейские изъяли 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 боеприпасов. Отработки провели в Жетысуском и Наурызбайском районах Алма-Аты.

07:36 14.01.2022 Оранжевый уровень террористической опасности ввели в столице Казахстана. Он продлится еще 14 суток. До сегодняшнего дня в Нур-Султане действовал красный уровень террористической опасности. При оранжевом уровне сохраняются патрулирование и проверки.

07:36 14.01.2022 Встречать и провожать пассажиров в аэропорту и на вокзалах разрешили в Нур-Султане во время комендантского часа. При этом обязательно нужно подтвердить наличие билетов, проверить могут и удостоверение личности. Комендантский час в столице Казахстана действует с 23:00 до 7:00 утра.

07:52 14.01.2022 Миротворцы ОДКБ из трех стран покинули Казахстан. Речь идет о военнослужащих из Армении, Киргизии и Таджикистана. Для возвращения армянского и таджикского контингента задействовали четыре борта ВКС России, а миротворцы из Киргизии направились обратно на родину своим ходом. В Минобороны России также сообщили, что десять самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана в Минскую область.

08:01 14.01.2022 О ситуации в столице Казахстана 14 января. В городе спокойно. Общественный транспорт и коммунальные службы работают в штатном режиме. В обменных пунктах можно обменять валюту. В Нур-Султане действует оранжевый уровень террористической опасности. Время комендантского часа — с 23:00 до 7:00. Из-за высокой заболеваемости коронавирусом часть сотрудников переведена на дистанционку. В городе минус 10 градусов. Цитата sputnikKZ.

08:16 14.01.2022 По меньше мере 494 уголовных дела в отношении участников беспорядков в Казахстане были заведены правоохранительными органами республики, 13 января сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры страны. Читайте подробнее: Из-за беспорядков в Казахстане возбудили почти 500 уголовных дел

08:27 14.01.2022 Автогаз в столице Казахстана продают по 70 тенге, или $0,16. Однако заправиться можно только на крупных АЗС. На мелких его нет, или заправки вовсе закрыты.

08:27 14.01.2022 Цены на газ снизили после протестов населения против повышения. Однако мирные митинги в ряде регионов переросли в массовые беспорядки.

08:38 14.01.2022 Впервые после беспорядков пассажиры вылетели из Алма-Аты в Москву рейсом «Аэрофлота». Некоторые из пассажиров ждали вылета больше недели. Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» возобновляет ежедневные регулярные рейсы Москва — Алма-Ата — Москва.