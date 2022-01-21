Последствия беспорядков в Казахстане и вывод войск ОДКБ — все новости
Казахстан пытается вернуться к нормальной жизни после массовых погромов. Однако, судя по всему, произойдёт это нескоро. Например, двухмиллионный город Алма-Ата, по словам местных жителей, практически превращён в руины.
По данным МИД Казахстана, среди нападавших были люди с боевым опытом в горячих точках. А критическую ситуацию в стране удалось переломить благодаря отправке туда миротворческих сил ОДКБ. При этом президент страны Касым-Жомарт Токаев уже объявил о начале вывода военного контингента ОДКБ из Казахстана.
По информации ситуационного центра МИД республики, по всему Казахстану в связи с беспорядками задержано почти восемь тысяч человек.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Из-за введения в Казахстане режима чрезвычайного положения (ЧП), связанного с массовыми беспорядками, в Павлодарской области республики была приостановлена работа детских садов и школ. Об этом 10 января сообщили в казахском оперативном штабе со ссылкой на областное управление образования.
Подробности в материале: В Павлодарской области Казахстана приостановили работу школ из-за режима ЧП
В ходе массовых беспорядков в Атырауской области Казахстана пострадали и обратились в медучреждения более 60 человек, включая 42 военнослужащих. Об этом 10 января рассказал главврач областной больницы Ербол Имангалиев.
Читайте подробнее: Число пострадавших при беспорядках в Атырауской области Казахстана возросло
«Сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию», — так прокомментировал посол России в СШААнатолий Антонов критические заявления представителей Госдепартамента США по поводу присутствия в Казахстане контингента ОДКБ.
Читайте подробнее: Посол России в США призвал не расшатывать ситуацию в Казахстане
В Казахстане заявили о контроле над ситуацией в стране.
Онлайн-саммит ОДКБ по Казахстану запланирован на 10:00 мск.
Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена тянут на отдельную номинацию «Мировой жандарм», считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Читайте также: Слуцкий: заявления Блинкена про ОДКБ в Казахстане тянут на номинацию
Ситуация в Казахстане стабилизирована и находится под контролем — Комитет нацбезопасности.
Ситуация в Казахстане после массовых беспорядков стабилизирована и находится под контролем. Об этом 10 января сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
Читайте также: КНБ Казахстана: ситуация в стране стабилизирована и находится под контролем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целью экстремистов в Казахстане было посеять хаос, развязать братоубийственную войну, чтобы совершить переворот.
Подробности в материале: Лукашенко: экстремисты стремились посеять хаос в Казахстане
На территории Казахстана, за исключением Алма-Аты и Алма-Атинской области, после массовых беспорядков возобновлена работа Центров обслуживания населения (ЦОН). Об этом 10 января сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны.
Читайте также: В Казахстане возобновлена работа центров обслуживания населения
Постпредство Якутии в Москве содействует транспортировке жителей Якутии из Казахстана в Россию. В столицу страны доставлен уже 21 якутянин, все они — студенты, сообщил 10 января в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев.
Подробности в материале: Жителей Якутии доставляют из Казахстана в Москву
В Казахстане после беспорядков открыты все дороги республиканского значения, движение автотранспорта обеспечено. Об этом 10 января сообщает казахский национальный оператор автомобильных дорог «КазАвтоЖол» на своей странице в соцсети Facebook.
Читайте подробнее: В Казахстане открыты после беспорядков все дороги республиканского значения
Во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ вместо ушедшего в отпуск президента Киргизии Садыра Жапарова примет участие премьер-министр страны Акылбек Жапаров.
Читайте также: В саммите ОДКБ от Киргизии примет участие премьер-министр Акылбек Жапаров
В Казахстане силовики задержали почти 8 тыс. человек в связи с прошедшими в республике беспорядками. Об этом сообщает телеграм-канал оперштаба, публикующий официальную информацию казахстанских ведомств.
Об этом: В Казахстане после беспорядков задержали почти 8 тыс. человек
Заседание оперативного штаба по ситуации в Казахстане провел в понедельник, 10 января, президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом 10 января сообщает пресс-служба казахского лидера.
Читайте подробнее: Токаев провел заседание оперативного штаба по ситуации в Казахстане
Генеральная прокуратура Киргизии должна возбудить уголовное дело по факту применения пытки в отношении музыканта Викрама Рузахунова, задержанного в Казахстане. Соответствующий запрос в надзорное ведомство направлен министерством юстиции республики. Об этом сообщается на сайте минюста Киргизии 10 января.
Читайте подробнее: В Бишкеке требуют возбудить дело о пытках задержанного в Алма-Ате музыканта
Свыше 1,4 тыс. российских граждан, которые пожелали вернуться из Казахстана в Россию, вывезли из Алма-Аты в Москву и Екатеринбург самолеты ВКС РФ. Об этом 10 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Читайте подробнее: Минобороны вывезло из Казахстана в Россию свыше 1,4 тыс. граждан РФ
В Казахстане умер начальник полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов, сообщает 10 января местное издание Vласть.
Читайте подробнее: В Казахстане умер начальник полиции Жамбылской области
Российская компания «Аэрофлот» возобновила рейсы в столицу Казахстана Нур-Султан, первый самолёт из Москвы прибыл туда утром 10 января, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
«Далее рейсы будут выполняться ежедневно», — говорится в сообщении на сайте перевозчика.
Читайте подробнее: «Аэрофлот» возобновил рейсы в Нур-Султан
Путин из ситуации с Казахстаном вышел более сильным, чем был до этого, считает корреспондент CNN Фред Пляйтген. В своём репортаже он отметил, как быстро и эффективно российское Минобороны смогло мобилизовать большие силы миротворческого контингента:
«По сути, за считаные часы они сделали следующее: мобилизовали 3 тыс. десантников, используя 70 самолётов, а также мобилизовали бронетехнику.
Определённо, здесь, в этом регионе, было сделано довольно серьёзное заявление, которое, несомненно, продемонстрировало, что Владимир Путин очень даже способен быстро перебросить войска и сделать так, чтобы эта армия действовала эффективно и незамедлительно».
В казахстанском городе Алма-Ата на двух рынках задержали более 200 человек, у них изъято оружие и угнанные автомобили. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе президента республики.
Читайте также: В Алма-Ате на двух рынках задержали более 200 человек с оружием
Начался онлайн-саммит ОДКБ. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших в ходе беспорядков в Казахстане.
Присутствие миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на территории Казахстана не будет продолжительным. Об этом 10 января заявил госсекретарь страны Ерлан Карин.
Читайте также: В Казахстане рассказали, когда будет выведен миротворческий контингент
Токаев поблагодарил Путина за помощь в урегулировании ситуации в Казахстане.
Исполняющий обязанности акима (мэра) города Алма-Аты в Казахстане Бакытжан Сагинтаев заявил, что жизнедеятельность мегаполиса постепенно приходит в норму. Об этом сообщает 10 января пресс-служба акимата (мэрии).
«Все вопросы решаются согласованно, и постепенно город возвращается к нормальной жизни», — подчеркнули в мэрии.
Читайте подробнее: Власти Алма-Аты заявили о нормализации жизни в городе
По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, страна пережила масштабный кризис, «самый тяжёлый за всю историю своей 30-летней независимости».
Лидеры Казахстана и России были на постоянной связи с первых дней беспорядков в Казахстане. Об этом 10 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Читайте подробнее: Токаев выразил благодарность Путину за скорое решение вопроса по Казахстану
Свои соболезнования родным и близким погибших в результате беспорядков в Казахстане выразило посольство России в этой республике. Об этом 10 января сообщается на официальной странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Читайте подробнее: Посольство РФ выразило соболезнования родным погибших в Казахстане
Происходившее в Казахстане — попытка государственного переворота, подчеркнул Токаев. По его словам, в стране орудовали «религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мелкие хулиганы». В Алма-Ате и других городах шли настоящие бои.
Началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана.
Читайте также: Началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности стран ОДКБ
Как отметил Токаев, боевики отказались от планов захвата резиденции президента Казахстана, узнав о прибытии миротворцев ОДКБ.
Падение Алма-Аты в конечном итоге открыло бы путь к падению всей страны — Токаев. «С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков», — сказал он.
Есть жертвы среди мирного населения, их количество уточняется — Токаев.
Беспорядки в Казахстане в начале 2022 года подчинены единому разрушительному замыслу. Об этом 10 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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ОДКБ — «реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств», подчеркнул президент Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение по продолжению работы по восстановлению общественного порядка и безопасности в республике. Он заявил об этом 10 января в ходе заседания оперативного штаба, передает пресс-служба казахского лидера.
Читайте подробнее: Токаев поручил продолжить работу по восстановлению порядка в Казахстане
Организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии — Токаев.
Происходившее войдёт в историю как алма-атинская трагедия — Токаев.
Власти Казахстана выполнили все требования, которые выдвигались на акциях протеста в январе 2022 года. Об этом 10 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Подробности в материале: Все требования протестующих были услышаны и выполнены — Токаев
Беспорядки в Казахстане были попыткой государственного переворота, заявил 10 января президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Читайте также: Токаев назвал события в Казахстане попыткой госпереворота
В прямом участии террористов в беспорядках в Казахстане можно не сомневаться. Об этом 10 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Подробности в материале: Токаев указал на признаки участия террористов в беспорядках в Казахстане
Общее количество погибших в результате беспорядков в Казахстан представителей силовых ведомств республики выросло до 17. Об этом 10 января сообщили в оперативном штабе при МВД страны.
Об этом: В ходе беспорядков в Казахстане погибло 17 силовиков
Путин первый раз после начала беспорядков поговорил с президентом Казахстана, главное:
Цитата канала RIAKremlinpool.
Видеоконференция лидеров стран — членов ОДКБ началась с минуты молчания в память о погибших в ходе беспорядков в Казахстане.
Об этом: Онлайн-саммит лидеров стран ОДКБ начался с минуты молчания
Беспорядки в Казахстане стали попыткой государственного переворота, а кризис, возникший в их результате, является самым масштабным за всю историю независимости страны. Об этом 10 декабря в ходе внеочередного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Читайте также: Двое силовиков были обезглавлены в ходе беспорядков в Казахстане — Токаев
Лукашенко: «Анализ событий в Казахстане показывает наличие внешнего фактора».
Президент Казахстана Токаев: «С уверенностью говорю о участии зарубежных боевиков — это практика международных террористов».
В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция в Казахстане завершится. Об этом 10 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Об этом: Токаев пояснил, когда завершится миссия контингента ОДКБ в Казахстане
«Нас ждут в перспективе серьёзные вызовы», — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, необходимо «укреплять ОДКБ».
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил президентам России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана благодарность за быструю отправку в страну миротворческого контингента ОДКБ. Об этом он заявил 10 января в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
«Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан», — сказал Токаев.
Читайте подробнее: Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за ввод миссии ОДКБ в Казахстан
Участвовавшие в беспорядках в Казахстане боевики отказались от своих планов по захвату резиденции президента республики из-за прибытия в страну миротворцев ОДКБ. Об этом 10 января заявил казахский президент Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Читайте также: Токаев заявил о предотвращении захвата резиденции президента Казахстана
Политолог Марат Баширов (канал «Политджойстик»): «Лидеры ОДКБ выступают с очень жёсткими заявлениями. Есть понимание, что аналогичные казахстанской резне события в Центральной Азии будут повторяться. Лукашенко назвал следующей целью Узбекистан».
Президент РФ Владимир Путин: братская для нас страна, участник ОДКБ, столкнулась с беспрецедентным вызовом для безопасности.
Нападение на Казахстан стало актом агрессии, подчеркнул Владимир Путин.
Путин: в Казахстане использовались майданные технологии.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что 11 января внесет в парламент республики предложения по новому составу правительства.
Подробности в материале: Токаев анонсировал предложения по новому составу правительства Казахстана
В Казахстане против мирных демонстрантов никогда не применялись вооружённые силы. Такое заявление 10 января на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности стран ОДКБ сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Об этом: Токаев заверил в неприменении вооружённой силы против мирных демонстрантов
В настоящее время на территории Казахстана восстановлен конституционный порядок. Об этом 10 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Читайте также: Конституционный порядок в Казахстане восстановлен — Токаев
Владимир Путин на саммите ОДКБ: «ситуация в Казахстане касается всех нас».
Другие заявления российского президента:
Цитата канала «Говорит Москва».
Путин: ОДКБ показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно.
Путин: «Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо».
Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей безопасности. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Читайте подробнее: Ситуацией в Казахстане воспользовались деструктивные силы — Путин
Казахстан стал целью террористической агрессии, доказательства этого скоро будут представлены миру. Об этом казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил 10 января в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
«В ближайшее время после предварительного расследования мы представим на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против нашей страны», — сказал Токаев.
Об этом: Токаев: готовим доказательства террористической агрессии против Казахстана
Путин: мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и реализовать сценарии так называемых цветных революций.
Протестующие против роста цен на газ и активные участники беспорядков — это разные группы людей. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Читайте подробнее: Путин призвал отделять протестующих от террористов в Казахстане
Владимир Путин выразил уверенность в том, что руководство и народ Казахстана справятся с создавшейся ситуацией и с честью ответят на возникшие серьёзные вызовы.
«Активно применялись присущие «майданным» технологиями элементы силовой и информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков… в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», — заявил Путин.
Читайте подробнее: Путин обнаружил «майданные технологии» в беспорядках в Казахстане
По словам президента Таджикистана, в Центральной Азии присутствуют спящие ячейки террористических организаций.
В начале января 2022 года на Казахстан произошло нападение. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Подробности в материале: «Это акт агрессии» — Путин о событиях в Казахстане
Страны ОДКБ показали, что не позволят раскачивать ситуацию в своих государствах и реализовать сценарии цветных революций, заявил 10 января президент России Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин назвал беспорядки в Казахстане результатом вмешательства извне
Действия ОДКБ в связи с беспорядками в Казахстане абсолютно легитимны и своевременны. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Читайте подробнее: Путин: миссия ОДКБ в Казахстане абсолютно легитимна
Миротворческий контингент стран — участниц ОДКБ будет находиться в Казахстане в течение ограниченного периода, и его выедут из страны после выполнения им своих функций. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Об этом: Путин: после завершения миссии контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана
По данным АТОР, из Казахстана вывезены 1422 гражданина России. Организованных туристов из РФ по линии российских туроператоров в Казахстане не осталось.
Об этом: АТОР: из Казахстана эвакуированы все организованные российские туристы
Эмомали Рахмон заявил о том, что необходимо «создать пояс безопасности вокруг Афганистана».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо укреплять ОДКБ, спокойно и планомерно наращивать все её компоненты.
Подробности в материале: Лукашенко заявил о необходимости укреплять ОДКБ
Нападение на Казахстан стало актом агрессии, в атаке участвовали боевики, прошедшие обучение в зарубежных лагерях, заявил президент России Владимир Путин 10 января в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
«Их нападение на Казахстан — а по сути, это нападение на страну, на Казахстан — явилось актом агрессии. Полностью с этим согласен», — подчеркнул российский лидер.
Читайте также: Путин: против Казахстана совершён акт агрессии
Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования жителям Казахстана, потерявшим своих родных и близких во время массовых погромов.
Об этом: Глава Калмыкии выразил соболезнования жителям Казахстана
События в Казахстане наглядно показали пользу и актуальность ОДКБ. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Читайте подробнее: Путин: многолетняя кропотливая работа ОДКБ себя оправдала
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проявил мужество, которое помогло дать отпор террористам, устроившим массовые беспорядки в республике. Об этом в ходе онлайн-саммита лидеров стран ОДКБ 10 января заявил президент России Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин отметил мужество президента Казахстана в противостоянии террористам
Известие Комитета национальной безопасности о стабилизации обстановки в пострадавшем от массовых погромов в Казахстане в социальных сетях встретили с воодушевлением и критикой местных силовиков. Люди уверены, что их работа вызывает вопросы. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.
«Самый быстрый майдан закончен», — резюмирует Роман.
«Не обольщайтесь раньше времени», — советует Егор Панкратов.
«Отлично! А теперь законы для народа пусть примут. Люди ведь тоже мирно требовали от власти?» — спрашивает Николай.
«Кстати, единственным пока представленным публике иностранным террористом оказался известный киргизский музыкант Викрам Рузахунов (на ютубе много видео с ним), который с разбитым лицом в камеру говорит, что он безработный и приехал в Казахстан за 200 долларов участвовать в погромах. Такая топорная и грязная работа казахских силовиков даст обратный эффект, это 100%», — замечает Максим.
Читайте также: В Бишкеке требуют возбудить дело о пытках задержанного в Алма-Ате музыканта
Читайте подробнее: Ситуация в Казахстане стабилизирована. Сеть: самый быстрый майдан закончен
Телеграм-канал «Вы слушали Маяк»: «Путин после окончания официальной части саммита попросил слова и поблагодарил коллег по ОДКБ за готовность работать в любое время дня и ночи. Это результат доверия, которое сложилось за годы совместной работы».
Для изучения ситуации в Казахстане генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась 11 января вылетит в республику. Он заявил об этом 10 января в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Подробности в материале: Генсек ОДКБ собирается 11 января вылететь в Казахстан
Страны ОДКБ готовы пресекать попытки вешних сил раскачивать ситуацию у себя дома. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Об этом: «Не первая и не последняя попытка вмешательства» — Путин о Казахстане
Внеочередной саммит ОДКБ по ситуации в Казахстане: основные тезисы.
Цитата pdmnews.
Участвовавшие в беспорядках в Казахстане боевики, очевидно, прошли подготовку в лагерях международных террористов за рубежом. Такое заявление 10 января в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности стран ОДКБ сделал президент РФ Владимир Путин.
Об этом: Путин заявил о подготовке террористов для Казахстана за рубежом
Президент России Владимир Путин предложил выработать меры по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ.
Читайте также: Путин призвал страны ОДКБ вместе противодействовать вмешательству извне
Уроки из ситуации в Казахстане должен извлечь прежде всего Узбекистан, заявил на видеоконференции ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Подробности в материале: Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане
В настоящее время еще уточняется точное число мирных жителей, погибших во время беспорядков в Казахстане, заявил 10 января президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Читайте также: Токаев: число жертв беспорядков среди мирного населения уточняется
У южных границ стран ОДКБ — на северо-востоке Афганистана — насчитывается свыше 6 тыс. боевиков, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Об этом: Рахмон: у южных границ ОДКБ насчитывается более 6 тыс. боевиков
Европейский союз готов помочь Казахстану преодолеть сложившийся в результате массовых беспорядков в стране кризис. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
Об этом: В ЕС выразили готовность помочь Казахстану урегулировать кризис
Снижения напряженности в зоне ответственности ОДКБ не наблюдается, страны организации продолжают сталкиваться с новыми видами угроз. Об этом 10 января заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Читайте также: Пашинян: в зоне ответственности ОДКБ не наблюдается снижения напряженности
Компетентные органы Казахстана задержали пятерых граждан Киргизии на фоне беспорядков в стране, сообщает 10 января пресс-служба киргизского министерства иностранных дел.
«По данному вопросу ведется соответствующая работа с казахстанской стороной», — говорится в сообщении министерства.
Читайте подробнее: Пятеро граждан Киргизии задержаны в Казахстане на фоне беспорядков
Казахстан самостоятельно проведёт следствие и определит, кто стоял за беспорядками в начале января 2022 года. Об этом 10 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте также: «Не дело России» — Песков о поиске виновников беспорядков в Казахстане
Власти Китая намерены наращивать сотрудничество с Казахстаном, чтобы обеспечить политическую безопасность обеих стран и не допустить цветных революций. Об этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 10 января после телефонного разговора глав МИД Китая и Казахстана Ван И и Мухтара Тлеуберди.
Подробности в материале: Китай намерен усилить сотрудничество с Казахстаном в сфере безопасности
Никто не ожидал возникновения и быстрого распространения беспорядков в Казахстане в январе 2022 года. Об этом 10 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подробности в материале: «Это стало неожиданностью для всех» — Песков о беспорядках в Казахстане
Комитет Госдумы по безопасности и располагает обширной информацией о фактах и технологиях иностранного вмешательства во внутренние дела России, технологии схожи с теми, что используются в Казахстане. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил глава комитета Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Читайте подробнее: В Госдуме рассказали о вмешательстве в дела РФ по аналогии с Казахстаном
Социальные сети могут применяться во зло, это нужно учитывать и принимать меры. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 10 января журналистам, комментируя ситуацию в Казахстане.
«Соцсети, очевидно, помимо добра, несут также и зло. И задача — принять меры, чтобы это зло купировать», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков оценил роль социальных сетей в беспорядках в Казахстане
У пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова нет информации о контактах между президентом России Владимиром Путиным и бывшим казахским лидером Нурсултаном Назарбаевым во время кризиса в Казахстане. Об этом 10 января заявил журналистам представитель Кремля.
Читайте также: Песков заявил, что у него нет информации о контактах Путина с Назарбаевым
Информации о том, что президент России Владимир Путин как-то поддерживал связь с бывший президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время беспорядков в начале январе 2022 года, пока нет. Об этом 10 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: Песков не знает о контактах Путина и Назарбаева во время беспорядков
Президент Садыр Жапаров от имени жителей Киргизии выразил соболезнования президенту Касым-Жомарту Токаеву и казахскому народу в связи многочисленными человеческими жертвами во время трагических событий, происходящих в Казахстане.
Об этом: В Киргизии соболезнуют родственникам жертв беспорядков в Казахстане
Миротворческий контингент Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) занят в Казахстане исключительно охраной стратегических объектов, вести стрельбу они могут только в ответ на нападение. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Эстонии Нурлан Сейтимов заявил в интервью местному гостелерадио ERR.
Читайте также: Посол Казахстана в Эстонии: миротворцы ОДКБ будут стрелять только в ответ
Над зданием посольства Казахстана на Чистопрудном бульваре приспущен национальный флаг. В связи с напряжённой ситуацией в республике меры безопасности усилены, у здания дежурят наряды полиции.
Об этом: Люди несут цветы к посольству Казахстана в Москве — фоторепортаж
Заявление высокопоставленного представителя американской администрации о том, что власти Соединённых Штатов не имеют отношения к массовым беспорядкам в Казахстане, спрашивать о возможном влиянии кризиса в Казахстане «нужно в Кремле», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 января в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: «Ниточки тянутся к Белому дому» — сети о роли США в протестах в Казахстане
Саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продемонстрировал мировому сообществу, на каких правовых основаниях организация действует в Казахстане. Об этом 10 января заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Об этом: В МИД РФ указали на уникальность саммита лидеров стран ОДКБ
Ситуацию в Казахстане, на фоне прошедших в этой стране массовых беспорядков, обсудил президент России Владимир Путин по телефону со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом 10 января сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте также: Путин обсудил с Рахмоном ситуацию в Казахстане
Решение о продлении до 19 января каникул в школах города Байконур принял глава городской администрации Константин Бусыгин. Об этом 10 января говорится в сообщении на сайте администрации города.
Подробности в материале: В школах Байконура продлили каникулы до 19 января
Обстановка на таджикско-афганской границе постоянно осложняется, вокруг Афганистана следует создать пояс безопасности, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон 10 января в ходе внеочередного саммита ОДКБ.
«Нам надо создать пояс безопасности вокруг Афганистана», — заявил глава Таджикистана.
Читайте также: Глава Таджикистана призвал создать пояс безопасности вокруг Афганистана
За событиями в Казахстане стоит американская разведка, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
Читайте также: Никонов: за событиями в Казахстане стоит Лэнгли
ОДКБ сыграло колоссальную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
Об этом: Никонов: Токаев поступил не как Янукович и Горбачев
«…Деструктивные элементы комбинируют свою террористическую деятельность для подрыва государственности, безопасности и территориальной целостности, создавая при этом атмосферу хаоса, вседозволенности и разгула преступности», — премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров о кризисе в Казахстане.
Об этом: «Террористы пытаются устроить хаос в Казахстане» — премьер-министр Киргизии
Обзор реакции пользователей социальных сетей Турции в связи с трагическими событиями в Казахстане.
Читайте также: Голос Турции: протесты в Казахстане выгодны для России
Российские сотовые операторы временно отменят плату за международный роуминг для российских абонентов, находившихся/находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.
Читайте также: Операторы готовятся отменить плату за роуминг для тех, кто в Казахстане
Самолет министерства обороны России эвакуировал из Казахстана шесть граждан Венгрии, сообщил 10 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Читайте также: Минобороны РФ эвакуировало из Казахстана шестерых граждан Венгрии
Требование госсекретаря США Энтони Блинкена к Казахстану объяснить обращение в ОДКБ звучит смешно и глупо, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Об этом сообщает 10 января Sputnik Беларусь.
«Высказывание некоторых политиков, прежде всего моего коллеги американского о том, что мы требуем от Казахстана объяснений, это настолько смешно и глупо звучит, ведь Казахстан не входит в блок НАТО», — сказал госсекретарь Совбеза Белоруссии.
Подробности в материале: В Минске сочли «смешным и глупым» требование США к Казахстану из-за ОДКБ
Сотрудники казахских правоохранительных органов задержали в Алма-Ате с поличным на съемной квартире группу мародеров, в состав которой входило восемь мужчин. Об этом 10 января сообщили в информационном центре комендатуры города.
Читайте подробнее: Правоохранители задержали в Алма-Ате восемь мародеров
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Америка просит у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ, в которой главенствует Россия, для стабилизации обстановки в стране, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 января в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Пускай варежку не разевают!» — войска ОДКБ в Казахстане волнуют США
«Внутренняя трансформация» и сильная оппозиция отличает Украину от Казахстана, считает украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Об этом оназаявила 10 января в ходе визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
«Украина — это не Казахстан. Для нас важно укреплять страну через внутреннюю трансформацию», — сказала Стефанишина.
Об этом: Вице-премьер Украины объяснила события в Казахстане
«Большое количество оружия попало в руки криминала. Существует риск перемещения преступных элементов, участвовавших в грабежах и бесчинствах, через наши с вами границы. Ситуация в Казахстане обязывает нас предпринять совместные усилия для недопущения атак на военные, административные и социальные объекты», — заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Читайте подробнее: Киргизию беспокоит риск прихода вооруженных бандитов из Казахстана
«Майданные» технологии были применены для организации беспорядков в Казахстане, заявил 10 января российский президент Владимир Путин на заседании ОДКБ.
Об этом: Путин назвал «майданными» приёмы, применяемые при беспорядках в Казахстане
События в Казахстане стали суммой наложившихся друг на друга факторов, считает депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия»).
Об этом: Все сошлось и хвост кометы: в Госдуме нашли причину мятежа в Казахстане
Нестабильность и рост насилия с большой вероятностью могут привести к ухудшению социально-экономической ситуации и в самом Казахстане, и в соседних странах. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Подробности в материале: Власти Киргизии опасаются ухудшения социально-экономической ситуации в ОДКБ
Киргизский чиновник призвал казахстанских силовиков проводить открытое и справедливое расследование по каждому случаю появления данных об участии киргизстанцев в преступлениях.
Читайте также: Казахстан просят не обвинять голословно киргизстанцев в участии в погромах
Самолеты Министерства обороны России эвакуировали из Казахстана около 1,5 тыс. граждан РФ, сообщает 10 января пресс-служба российского военного ведомства.
Читайте также: Минобороны России вывезло из Казахстана почти 1,5 тыс. граждан РФ
Заявление пресс-секретаря первого президента Казахстана Айдоса Укибая о том, что бывший глава государства Нурсултан Назарбаев принял самостоятельное решение передать пост председателя Совета безопасности действующему президенту республики Касым-Жомарту Токаеву, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 января в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: «Власть требует сильного лидера» — сети о передаче власти в Казахстане
Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян провели телефонные переговоры по ситуации в Казахстане и обсудили деятельность миротворческих сил ОДКБ на территории этой страны, сообщает 10 января пресс-служба военного ведомства Армении.
«Во время телефонной беседы обсуждена сложившая в Казахстане ситуация, реализация решений Совета коллективной безопасности и Совета министров обороны ОДКБ, а также вопросы, связанные с деятельностью миротворческих сил Организации. Состоялся обмен мнениями по реализуемым мероприятиям», — указано в сообщении пресс-службы.
Читайте также: Шойгу обсудил с главой минобороны Армении события в Казахстане
Южно-Уральский госуниверситет продлил зимнюю сессию для студентов из Казахстана. Об этом сообщили журналистам в образовательном учреждении.
Об этом: Южно-Уральский университет продлил сессию для студентов из Казахстана
В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что министерство иностранных дел Украины опубликовало первое официальное заявлении по ситуации в Казахстане.
Читайте также: Сеть: «Ждали реакции Госдепа?» — Киев отреагировал на события в Казахстане
Институт омбудсмена Киргизии направил казахскому уполномоченному по правам человека Эльвире Азимовой письмо с просьбой помочь получить полную информацию о киргизских гражданах, которые были задержаны во время и после массовых беспорядков в Казахстане.
Об этом: Омбудсмена Казахстана просят помочь задержанным киргизстанцам
Переговоры на тему происходящего в Казахстане состоялись между главой республики Касым-Жомартом Токаевым и председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом казахстанский президент написал 10 января в Twitter.
Об этом: Токаев сообщил о переговорах с главой Евросовета по ситуации в Казахстане
Киргизские военнослужащие охраняют ТЭЦ-2 города Алма-Аты.
Начавшиеся в первых числах января 2021 года массовые беспорядки на территории Казахстана деморализовали местную власть. Об этом 10 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Важно понимать, что протесты против повышения цен на газ были стартом того, что произошло в дальнейшем. На авансцену вышли подготовленные, хорошо оснащенные, мотивированные незаконные вооружённые формирования», — сказал Коротченко.
Об этом: Коротченко: власти Казахстана оказались деморализованы в период беспорядков
Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой выразил соболезнования родным погибших в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.
«Сочувствуем и переживаем за тех, кто потерял близких и родных, защищавших спокойствие Родины и свой народ. Скорбим вместе с вами. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления, а всему казахскому народу мирного неба над головой», — говорится в сообщении.
Подробности в материале: «Мирного неба» — в Югре соболезнуют родственникам погибших в Казахстане
В случае государственного переворота в Казахстане Россия оказалась бы в тяжелой ситуации. Об этом 10 января заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Давайте подумаем, что значило бы стратегически, если бы замысел, который начали осуществлять в Казахстане, удался бы. Россия была бы отрезана от практически всех остальных республик Центральной Азии», — сказал разведчик.
Читайте подробнее: Полковник СВР оценил последствия госпереворота в Казахстане для России
«На границах Казахстана скопилось немало международных террористов», — заявил 10 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане.
Читайте также: Лукашенко рассказал об угрожающих Казахстану террористах
Борт военно-транспортной авиации Военно-космических сил России доставил из Алма-Аты в Москву ещё 146 граждан РФ, сообщили в Минобороны России. Кроме того, на самолете доставлены в РФ несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.
Среднеазиатские постсоветские республики и Организация Договора о коллективной безопасности в целом должны извлечь уроки из политического кризиса в Казахстане. Об этом 10 декабря заявил Александр Лукашенко, выступая на видеоконференции во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане.
Об этом: Лукашенко — ОДКБ: «Будем смотреть резко по сторонам — свернём шею»
Экономический ущерб от массовых беспорядков, произошедших в январе в Казахстане, может доходить до $2−3 млрд, сообщает 10 января пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.
По данным правительства, только полицейских машин сожжено почти пять сотен единиц.
Читайте также: Беспорядки в Казахстане обернулись ущербом на сумму не менее $2 млрд
Казахстанские силы правопорядка задержали не менее пяти граждан Киргизии, подозреваемых в участии в акциях протеста и погромах.
Подробности в материале: Сколько киргизстанцев погибло в ходе беспорядков в Казахстане?
Студентам из Казахстана не нужно бросать обучение из-за ситуации в республике. Об этом в своём видеообращении заявил ректор Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург) Яков Силин.
Читайте подробнее: Ректор уральского вуза призвал казахстанских студентов не бросать учёбу
ОДКБ должна провести ряд совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму. Об этом 10 декабря заявил Александр Лукашенко, выступая на видеоконференции внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане.
Подробности в материале: Казахстанский кризис — повод переформатировать ОДКБ, уверен Лукашенко
В понедельник, 10 января, в 15:45 мск военно-транспортный самолет Минобороны России доставил в Россию из столицы Казахстана Нур-Султана 28 российских граждан, сообщил Ситуационно-кризисный центр МИД России.
Военно-транспортный самолет ВКС России доставил из Казахстана в Москву 146 граждан РФ, а также дипломатов Венгрии и Австрии с членами их семей, сообщает 10 января пресс-служба Министерства обороны РФ.
Иностранные дипломаты и их семьи были вывезены по официальной просьбе Вены и Будапешта. Самолёт взлетел из аэропорта Алма-Аты.
Читайте также: Самолет ВКС России доставил из Казахстана дипломатов Австрии и Венгрии
Глава МИД России Сергей Лавров 10 января провел телефонный разговор с министром иностранных дел КНР Ван И. «Основное внимание было уделено ситуации в Республике Казахстан. С обеих сторон выражена твердая поддержка усилиям казахстанского руководства по восстановлению конституционного порядка в стране», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Министры подчеркнули обеспокоенность вмешательством внешних сил в дела Казахстана, в том числе участием иностранных наемников в нападениях на граждан и сотрудников правоохранительных органов, захвате госучреждений и иных объектов. По мнению Сергея Лаврова и Ван И, решительные действия президента Казахстана Токаева были своевременными и соразмерными масштабу угрозы, с которой столкнулась эта страна.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим китайским коллегой Ван И, сообщает 10 января пресс-служба МИД РФ.
В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Казахстане.
Читайте также: Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию в Казахстане
В агрессии против Казахстана, беспорядках, погромах и убийствах правоохранителей принимали участие боевики из стран Центральной Азии, Афганистана и Ближнего Востока, заявил 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев главе Европейского совета Шарлю Мишелю.
Заявление Токаева цитирует его пресс-служба.
Читайте также: Токаев заявил об участии в нападении на Казахстан боевиков из Афганистана
Беспорядки на Украине в 2013—2014 годах имеют много схожего с погромами и бесчинствами организованных групп на территории Казахстана в январе 2022 года. Об этом 10 января заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
По его мнению, за обоими событиями может стоять один и тот же кукловод, который не только организовал, но и управлял массовыми беспорядками в этих и других странах постсоветского пространства.
«В криминалистике есть такое понятие: «почерк преступления». Как правило, преступления, совершенные одним и тем же человеком или группой лиц, имеют одну схему и одинаковые отличительные признаки. И сегодня в Казахстане мы наблюдаем яркий пример этого криминалистического понятия: схема, по которой были разожжены массовые беспорядки, один в один похожа на ту, которая спровоцировала майдан на Украине и «революцию роз» в 2003 году в Грузии. Несомненно, за этим стоит один и тот же «кукловод», — сказал Липовой.
Читайте также: Российский генерал увидел сходство в беспорядках на Украине и в Казахстане
«Уверен, что организаторы и руководители событий в Казахстане глубоко спрятаны. Но я абсолютно убежден, что как в Белоруссии, других странах, так и в Казахстане, мы придем в ту же точку», — заявил 10 декабря Александр Лукашенко, выступая на видеоконференции внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане.
Подробности в материале: Лукашенко об ОДКБ в Казахстане: «Мы не оккупанты, нас пригласил наш брат»
Проблемы Казахстана не были затронуты на российско-американской встрече глав делегаций со стороны внешнеполитических ведомств в Женеве. Об этом сообщила 10 января по итогам переговоров первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман.
Читайте подробнее: В Женеве Рябков и Уэнди Шерман не обсуждали тему Казахстана
«Операция ОДКБ в Казахстане заставила уважать не только Россию и ее вооруженные силы, но и военный союз, созданный для стабилизации постсоветского пространства», — заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Читайте также: Эксперт: Действия ОДКБ впечатлили Запад
Кризис в Казахстане не вызовет усиления политической нестабильности в Киргизии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
Читайте также: Эксперт: Волнения в Казахстане не повлияют на Киргизию
Российские десантники из состава миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане взяли под охрану международный аэропорт Алма-Аты, сообщает 10 января пресс-служба Минобороны РФ.
Читайте также: Российские десантники охраняют аэропорт Алма-Аты — Минобороны
В Алма-Ате и на территории Алма-Атинской области задержаны 675 человек, подозреваемых в причастности к массовым беспорядкам и погромам, сообщает 10 января телеканал «Хабар 24» со ссылкой на Комитет национальной безопасности страны.
«КНБ РК: 675 человек задержали за три дня в Алма-Ате и Алма-Атинской области. В операции участвуют спецподразделения КНБ, МВД, Минобороны и национальной гвардии», — цитирует телеканал сообщение силовиков Казахстана.
Читайте также: Власти Казахстана сообщили о задержании 675 участников беспорядков
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель опасается, что российские военные, направленные в Казахстан, могут не уйти обратно.
Читайте также: Боррель боится, что российские военные могут не уйти из Казахстана
Миротворческая группировка ОДКБ будет оставаться в Казахстане до полной стабилизации обстановки, заявил 10 января командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-полковник Андрей Сердюков, назначенный командовать контингентом миротворцев ОДКБ в Казахстане.
Читайте также: Командующий ВДВ раскрыл сроки операции ОДКБ в Казахстане
«За циничные комментарии в адрес миротворцев задержаны минчане», — сообщило 10 января МВД Белоруссии.
Об этом: МВД Белоруссии ловит авторов «циничных комментариев»
Внешняя политика Узбекистана в последнее время изобилует ошибками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
Читайте также: Политолог: Узбекистан совершает во внешней политике ошибку за ошибкой
Власти Узбекистана после произошедших в Казахстане массовых беспорядков заняли самую пассивную позицию из всех государств региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
Читайте подробнее: Политолог: узбекская дипломатия оказалась худшей в регионе
Самолёты военно-транспортной авиации ВКС России 11 января продолжат выполнять эвакуационные рейсы из Алма-Аты в Подмосковье. Об этом посольство РФ в Казахстане 11 января сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: ВКС России 11 января продолжат вывоз граждан РФ из Алма-Аты
В состав группировки для переброски коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан вошли более чем 70 самолетов Ил-76 и пять Ан-124. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Читайте также: Для переброски сил ОДКБ в Казахстан задействовали более 75 самолетов
Силовиками задержаны 1237 участников противоправных действий, в том числе террористических атак, были изъяты 31 единица огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов.
Читайте подробнее: В Алма-Ате задержали более 1,2 тыс. участников массовых беспорядков
В МИД Китая официально заявили, что информация о местонахождении в КНР экс-президента Казахстана Назарбаева является ложной.
Подробности в материале: МИД Китая опроверг информацию о якобы улетевшем в КНР Назарбаеве
Сотрудниками правоохранительных органов задержано 9900 человек, предположительно, причастных к участию в массовых беспорядках и в противоправных действиях в Казахстане.
Читайте подробнее: В Казахстане задержано около 10 тыс. участников массовых беспорядков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января представит кандидатуру нового премьер-министра нижней палате парламента (Мажилису) и выступит перед законодателями по ситуации в стране. Об этом пресс-секретарь президента Берик Уали 11 января сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Токаев 11 января представит парламенту кандидатуру премьер-министра
Охрана государственной границы в Казахстане осуществляется в усиленном режиме после беспорядков, вспыхнувших в республике в начале января. Об этом 11 января сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности страны.
Подробности в материале: В Казахстане усилили охрану государственной границы
Уточняется, что международные авиарейсы выполняют практически все авиакомпании, кроме Lufthansa и Tukrish Airlines.
Подробности в материале: В Нур-Султане полностью восстановлено международное авиасообщение
Президент Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра Казахстана.
Власти Соединенных Штатов обеспокоены приказом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о стрельбе на поражение по участникам массовых беспорядков в стране, которые не сложат оружие. Об этом 10 января заявил на брифинге представитель американского Госдепартамента Нед Прайс.
Подробности в материале: Госдеп призвал Токаева отменить приказ стрелять на поражение по террористам
Международные авиарейсы не будут приниматься в аэропорту города Алма-Аты до 14 января включительно.
Подробности в материале: Аэропорт Алма-Аты не будет принимать международные авиарейсы до 15 января
У властей США отсутствуют основания для того, чтобы советовать контингенту стран — участниц ОДКБ, как проводить операции и соблюдать права человека в Казахстане. Об этом 10 января говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне на официальной странице российской дипмиссии в соцсети Twitter.
Об этом: МИД РФ: у США нет права советовать силам ОДКБ, как действовать в Казахстане
Сообщается, что парламент Казахстана единогласно одобрил Алихана Смаилова в качестве премьер-министра.
Уральский федеральный университет продлит студентам, находящимся в Казахстане, сроки сдачи сессии. Об этом сообщили журналистам в образовательном учреждении.
Читайте подробнее: Ещё один уральский вуз продлил казахстанским студентам сессию
Основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане завершена. Через два дня начнется вывод войск из страны. Он займет не более десяти дней, пишет КП.
Как заявил Токаев, ситуация во всех регионах Казахстана стабильная, основная миссия ОДКБ завершена.
В казахстанском городе Алма-Ата во время беспорядков погиб судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Мурат Абраев.
Контингент миротворческих сил стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начнут выводить из Казахстана через два дня? и этот процесс займет не более десяти дней. Об этом 10 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления перед депутатами парламента республики.
Об этом: Токаев назвал сроки вывода контингента ОДКБ из Казахстана
«Уральские авиалинии» 14 января всё же выполнят рейсы в Казахстан и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Читайте также: «Уральские авиалинии» возвращают рейсы в Казахстан
«Действия ОДКБ абсолютно правильны, плюс это дополнительный козырь на переговорах с НАТО, вырисовывается мощный военно-политический союз России и Центральной Азии, страны ШОС и Китай тоже готовы помочь», — заявил бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев на «Соловьёв Live».
Токаев поручил навести порядок на границе с Китаем: «Существуют операторы, обладающие статусом неприкасаемых».
Беспорядки в Казахстане нанесли бизнесу ущерб в размере $217 млн, таковы обновлённые 11 января данные национальной палаты предпринимателей страны «Атамекен».
К утру 10 января ущерб оценивался в $215 млн, 8 января — примерно в $202 млн.
«По состоянию на 9.00 (6.00 мск) 11 января общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 95,3 миллиарда тенге», — говорится в сообщении.
Подробности в материале: В Казахстане ущерб для бизнеса от беспорядков вырос до $217 млн
Предпринятая в Казахстане попытка государственного переворота провалилась. Об этом 11 января заявил казахский президент Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления в парламенте республики.
Читайте подробнее: Попытка государственного переворота в Казахстане провалилась — Токаев
Более 360 человек задержаны Пограничной службой Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана по подозрению в причастности к беспорядкам. Об этом сообщает 11 января пресс-служба ведомства.
Шестеро подозреваемых ранены — они оказали сопротивление.
Читайте подробнее: Погранслужба Казахстана задержала 366 человек за участие в беспорядках
Главы МИД Польши и Казахстана Збигнев Рау и Мухтар Тлеуберди провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили ситуацию в Казахстане, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства Польши.
«Как председатель ОБСЕ министр Рау подчеркнул необходимость выполнения обязательств казахстанской стороной, вытекающих из участия в организации, включая соблюдение прав человека», — говорится в сообщении.
Подробности в материале: МИД Польши призвал Казахстан соблюдать права человека
Токаев признал, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и провальной деятельностью некоторых государственных органов. «Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах. Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут. По крайней мере на бумаге. Однако за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены. Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом является неэффективной в его распределении. Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы», — пояснил он.
Парламентской Ассамблее ОДКБ предстоит работа над гармонизацией законодательства стран-участниц, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Подробности в материале: Володин рассказал о работе ПА ОДКБ на фоне ситуации в Казахстане
В Казахстане назначен председатель правительства республики. Им стал Алихан Смаилов, исполнявший обязанности премьер-министра с 5 января. Соответствующий указ 11 января подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Об этом: Алихан Смаилов назначен премьер-министром Казахстана
Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплаты членов правительства Казахстана, депутатов и акимов, пишет КП.
Решение о направлении сил ОДКБ в Казахстан было необходимо для избежания серьезных проблем и в других странах, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также: Володин обосновал направление сил ОДКБ в Казахстан
Алма-Ата возвращается к жизни после погромов, сообщают жители города.
Заявления о том, что Россия в ситуации с массовыми беспорядками в Казахстане якобы является «агрессором», — это околесица. Об этом 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Читайте также: Захарова назвала околесицей заявления об «агрессии» РФ против Казахстана
Контреррористическая операция в Казахстане прошла острую фазу, ситуация в стране стабилизирована, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Об этом казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил 11 января во время выступления в Мажилисе (нижней палате парламента).
«В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена», — сказал Токаев.
Подробности в материале: Токаев заявил о завершении основной миротворческой миссии в Казахстане
Оценки западных стран о том, что ввод сил ОДКБ в Казахстан нелегитимен, продиктованы банальной злобой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Об этом: Захарова ответила на критику Западом ввода сил ОДКБ в Казахстан
Из-за отсутствия мест регистрация пассажиров на эвакуационные рейсы из Казахстана в РФ приостановлена. Об этом 11 января сообщило российское генеральное консульство в Алма-Ате, сообщение приводит посольство России в Казахстане на своей странице в соцсети Facebook.
Об этом: Регистрация на эвакуационные рейсы из Казахстана приостановлена
Новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов должен представить программу действий правительства в течение трёх недель. Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил 11 января во время выступления в Мажилисе (нижней палате парламента).
Он отметил, что перед новым руководителем правительства поставлены конкретные задачи. Программа действий на 2022 год будет рассмотрена на расширенном заседании кабинета министров в начале февраля.
Об этом: Токаев отвёл три недели на разработку программы правительства Казахстана
В течение скорого времени в Казахстане будут открыты филиалы передовых российских технических вузов. Об этом 11 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления в казахском парламенте.
Читайте также: В Казахстане в скором времени откроются филиалы российских вузов — Токаев
Более 1,7 тысячи российских и иностранных граждан вывезены из Казахстана самолётами военно-транспортной авиации ВКС России. Об этом 11 января сообщили в Министерстве обороны РФ.
Об этом: Свыше 1,7 тыс. граждан вывезли из Казахстана самолётами ВКС России
10 января министр обороны Швеции Петер Хульквист стал почетным гостем ежегодной конференции по вопросам безопасности «Народ и защита», которая проходит в Стокгольме. В своей вступительной речи министр воспользовался случаем, чтобы прокомментировать развитие событий в Казахстане, передает телеканал SVT.
Читайте подробнее: Министр обороны Швеции о властях Казахстана: «Они допустили стрельбу»
Минобороны РФ: вывоз россиян из Алма-Аты военными бортами продолжится до полного выполнения задачи.
В странах Запада легитимные и профессиональные действия миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане вызывают понятное раздражение. Об этом 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Подробности в материале: Захарова ответила на критику Западом ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан
Минобороны РФ будет вывозить из Алма-Аты всех граждан РФ, которые пожелают вернуться домой. Об этом сообщили представители министерства.
«Минобороны России продолжает вывоз из Алма-Аты самолетами военно-транспортной авиации граждан Российской Федерации, находившихся в Казахстане в течение новогодних праздников и выразивших желание вернуться домой. Вывоз российских граждан самолетами Минобороны России будет продолжаться до полного выполнения задачи», — говорится в заявлении.
Об этом: Минобороны РФ продолжит вывоз граждан РФ из Алма-Аты
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что представит в сентябре 2022 года новый пакет политических реформ.
Об этом: Токаев анонсировал новый пакет политических реформ для Казахстана
Заявление президента Казахстана Токаева о скором поэтапном выводе миротворцев активно обсуждают в интернете. Некоторые полагают, что глава республики торопится. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии.
«Торопыга», — отмечает Светлана.
«Торопиться не надо, пусть побудут», — поддерживает Андрей Мосолов.
«Поразила быстрота и согласованность действий военных и стран. Как по взмаху волшебной палочки и миротворцы на месте, и сразу тишина и порядок», — отметила Марина.
«Правильные войны, это когда всё решено за пару дней и без единого выстрела с нашей стороны. В Крыму так же было», — отмечает Татьяна.
Подробности в материале: Сеть приветствует вывод миротворцев ОДКБ: Токаев, Путин — молодцы!
Все необходимые меры для того, чтобы восстановить доверие инвесторов, примут власти Казахстана. Об этом 11 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления в казахском парламенте.
Об этом: Токаев: Казахстан примет меры для восстановления доверия инвесторов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу таможни. Хуже всего ситуация на границе с Китаем, заявил он 11 января на заседании в Мажилисе (нижней палате парламента).
«Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен», — подчеркнул глава Казахстана.
Читайте также: Токаев заявил о «бардаке» на казахстанской таможне
Национальной валюте Казахстана — тенге — необходимо обеспечить стабильность. Об этом казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил 11 января во время выступления в Мажилисе (нижней палате) парламента.
«Поручаю Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге со стороны внутренних и внешних участников рынка», — заявил Токаев.
Читайте также: Токаев поручил обеспечить стабильность казахстанского тенге
Авиационные рейсы в Казахстан возобновит с 13 января компания Turkish Airlines. Об этом 11 января сообщил гендиректор турецкого авиаперевозчика Билял Экши на своей странице в соцсети Twitter.
Об этом: Компания Turkish Airlines с 13 января возобновит авиарейсы в Казахстан
Все четверо киргизских граждан, задержанные в Казахстане по подозрению в участии в беспорядках, будут освобождены из-под стражи. Об этом сообщает 11 января пресс-служба МИД Киргизии.
«С казахстанской стороной достигнута договорённость об освобождении из-под стражи ранее задержанных четверых граждан Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: Власти Казахстана пообещали освободить задержанных киргизстанцев
11 января 2022 года из/в город Нур-Султан планируется выполнение 27 международных рейсов. Отмены рейсов не планируются. Об этом пишут РИА Новости.
Тело убитого в Казахстане гражданина Израиля не могут доставить домой, сообщают «Вести Израиль» 10 января. Изучается возможность вывоза тела с использованием территории сопредельных Казахстану государств.
Читайте подробнее: Тело убитого в Казахстане гражданина Израиля не могут перевезти домой
Вывоз граждан РФ из Казахстана возобновится 11 января в связи с прибытием дополнительных бортов Минобороны, заявили в МИД РФ.
Как заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, коллективные миротворческие силы ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в республике.
Миссия коллективных миротворческих сил (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане завершится после того, как обстановка в стране полностью стабилизируется. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 11 января на селекторном совещании.
«Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан», — сказал Шойгу.
Читайте подробнее: Шойгу: силы ОДКБ покинут Казахстан после полной стабилизации обстановки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что задержание киргизского музыканта в Казахстане — единичный случай, не дающий повода сомневаться в серьезности террористической угрозы в стране.
Казахстан имеет право на отзыв из своей страны миротворческих сил ОДКБ, о вводе которых ранее попросил президент этого государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Послушайте, это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой, это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков заявил о праве Казахстана на вывод сил ОДКБ
У пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова нет данных о том, поддерживает ли президент России Владимир Путин контакт с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Он заявил об этом 11 января журналистам.
Подробности в материале: Песков заявил, что не знает, поддерживает ли Путин контакт с Назарбаевым
В Казахстане государства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) действовали профессионально, их действия не выходят за рамки правового поля. Об этом 11 января заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Читайте также: В МИД РФ отметили слаженность и чёткость действий ОДКБ в Казахстане
На безопасность государственной границы Армении не окажет влияния отправка подразделения Вооруженных сил страны в Казахстан для миротворческой миссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 11 января заявил заместитель министра обороны республики Арман Саркисян, выступая в армянском парламенте.
Об этом: Минобороны Армении: отправка военных в Казахстан не угрожает охране границы
Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в интервью Polskie Radio сообщил, что его ведомство связалось с руководством польской диаспоры в Казахстане и поддерживает с ним связь на протяжении всего кризиса в Казахстане.
«С самого начала дестабилизации обстановки мы связались с руководством диаспоры и были готовы в случае чего обеспечить местным полякам эвакуацию в Польшу», — сообщил дипломат.
Читайте подробнее: Варшава заинтересована в стабильном Казахстане — МИД Польши
Решение о возобновлении с 12 января торгов на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, а также обменных валютных операций в банках страны принял Национальный банк республики. Об этом 11 января сообщает пресс-служба регулятора Казахстана.
Читайте подробнее: В Казахстане с 12 января возобновятся торги на фондовой бирже
Евросоюз ожидает фактического вывода миротворческих сил ОДКБ из Казахстана, об этом заявил 11 января официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
«Важно увидеть завершение миссии ОДКБ и фактический вывод иностранных сил после стабилизации ситуации», — приводит слова Стано РИА Новости.
Подробности в материале: В ЕС заявили о важности завершения миссии ОДКБ в Казахстане
Второй самолет военно-транспортной авиации ВКС России с гражданами РФ на борту вылетел с аэродрома казахстанской Алма-Аты в Москву. Об этом 11 января сообщили в Минобороны РФ.
Подробности в материале: Второй самолет с гражданами РФ на борту вылетел из Алма-Аты в Москву
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ряд компаний в стране «отдать должное» народу, пишет КП.
Главы предприятий должны перечислять часть средств в специальный фонд, созданный для казахстанцев. Речь идет о фонде «Народу Казахстана» — он, по словам Токаева, не является ни президентским, ни правительственным.
Сотрудники полиции Казахстана задержали 18-летнего жителя Алма-Атинской области, признавшегося в ограблении оружейных магазинов в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате и показавшего тайник с похищенным оружием. Об этом 11 января сообщает информационный центр комендатуры города.
Читайте подробнее: В Алма-Ате нашли тайник с похищенным в ходе беспорядков оружием
Эффективность миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру, заявила 11 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читайте также: Захарова: эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру
Жителя Казахстана, захватившего военный грузовик во время массовых беспорядков, задержали в Алма-Ате. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции города.
«У него было изъято гладкоствольное ружье «Сайга» с 30 патронами, которое было похищено из оружейного магазина в результате мародерства», — говорится в сообщении.
Об этом: В Алма-Ате задержали мародёра, захватившего военный КамАЗ
Президент Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана.
Крупнейший вуз Оренбургской области — Оренбургский государственный университет предложил два варианта сдачи зимней сессии студентам из Казахстана. Информация об этом опубликована на официальной странице вуза в соцсети.
«ОГУ с пониманием относится к студентам, которые не могут вернуться из Казахстана в Россию из-за ЧС в республике. Принято решение о прохождении такими обучающимися экзаменационной сессии в дистанционном формате или переносе для них сроков сдачи зачетов и экзаменов», — заявили в университете.
Читайте подробнее: Оренбургский вуз разрешил сдать сессию студентам из Казахстана дистанционно
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства, соответствующий указ опубликован 11 января на сайте главы государства.
Об этом: Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана
Первый заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев освобождён от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев.
Читайте подробнее: Абаев уволен с поста первого замглавы администрации президента Казахстана
Заявление президента России Владимира Путина о том, что во время беспорядков в Казахстане применялись майданные технологии, включая хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 января в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: «Власти сами создают почву» — сети о майданных технологиях в Казахстане
На завтра, 12 января, намечено первое заседание нового правительства Казахстана, сообщили 11 января в пресс-службе казахстанского премьер-министра Алихана Смаилова.
Читайте подробнее: Новое правительство Казахстана готовится к своему первому заседанию
На выезде из Киргизии в Казахстан образовалась огромная очередь из большегрузных машин, желающих пересечь границу.
Подробности в материале: Свыше 200 автофур застряли в очереди на границе Киргизии с Казахстаном
Успехов на новом посту пожелал российский премьер-министр Михаил Мишустин казахстанскому коллеге Алихану Смаилову в ходе телефонного разговора 11 января, сообщили в пресс-службе правительства России.
Читайте подробнее: Мишустин поздравил премьер-министра Казахстана с вступлением в должность
Здоровые силы в казахстанской элите и Россия должны трансформировать результаты силовых действий в результаты политические и вывести Казахстан из-под западного влияния и опеки, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 11 января, комментируя высказывания президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.
Как сообщалось ранее, Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБуспешно завершенаичерез два дня начнется поэтапный вывод миротворческого контингента.
Об этом: Казахстану необходимо освободиться от инструментов влияния Запада
Миротворческий контингент ОДКБ, едва прибыв в Казахстан, готовится покинуть постсоветскую республику. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев 11 января обозначил сроки вывода подразделений контингента через два дня, в течение 10 дней.
Читайте также: Белорусские миротворцы собираются покинуть Казахстан
Назначение Аскара Умарова на пост министра информации Казахстана — плохой знак для России. Об этом 11 января заявил ИА REGNUM социолог Филипп Гриль.
Читайте подробнее: Эксперт: то, что министром информации Казахстана стал русофоб — плохой знак
Заявление президента России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ о том, что после выполнения своих функций на территории Казахстана «весь контингент миротворческих сил ОДКБ будет выведен», вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 января в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: Сеть: «Про Молдавию так же говорили» — Путин: силы ОДКБ уйдут из Казахстана
Шесть рейсов военно-транспортной авиации ВКС России из Алма-Аты запланированы на 12 января для вывоза граждан РФ, сообщает 11 января RT.
Об этом сообщили агентству представители командования Коллективными миротворческими силами ОДКБ.
Читайте также: Шесть военно-транспортных самолётов вывезут граждан РФ из Алма-Аты
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев или не понимает, или не хочет понимать последствий своих действий. Об этом ИА REGNUM заявил пророссийский активист из Казахстана на условиях анонимности.
Читайте также: Эксперт: Токаев вновь хочет наступить на националистические грабли
Назначение Аскара Умарова министром информации Казахстана — это выражение крайней неблагодарности по отношению к России. Об этом 11 января заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
«Назначение президентом Токаевым министром информации русофоба Аскара Умарова — это пощечина России», — заявил эксперт.
Читайте подробнее: Эксперт: в благодарность за своё спасение Токаев дал России пощёчину
Российская компания-авиаперевозчик «Аэрофлот» с 15 января планирует возобновить воздушные рейсы в три города Казахстана, сообщает 11 января пресс-служба компании.
Будут возобновлены авиарейсы в город Актюбинск на западе Казахстана, с 16 января самолёты компании начнут летать в город Кустанай, а с 17 января в список авиарейсов добавят Караганду.
Читайте также: «Аэрофлот» с 15 января возобновит авиарейсы в три города Казахстана
Связь для граждан России, находящихся в Казахстане, будет предоставляться бесплатно с 12 по 19 января 2022 года, сообщает 11 января Минцифры РФ.
Такое решение принято из-за чрезвычайной ситуации, происходящей в Казахстане.
Читайте также: Граждане РФ будут обеспечены в Казахстане бесплатной связью по 19 января
Миротворческие подразделения группировки Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжают выполнять задачи в Казахстане, за последние сутки взяв под охрану еще пять социально значимых объектов страны, заявил 11 января журналистам командующий миротворческой группировкой генерал-полковник Андрей Сердюков.
Он уточнил, что коллективные миротворческие силы ОДКБ продолжают охранять важные государственные, военные и социально значимые объекты на территории Казахстана, позволив местным силовикам сосредоточиться на восстановлении правопорядка и стабильности в стране.
Читайте также: В Казахстане за сутки еще пять объектов взяты под охрану войск ОДКБ
Третий по счету самолет Минобороны РФ с гражданами России прибыл из Алма-Аты в Москву, 12 января сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Он вернул на родину 86 человек.
Подробности в материале: В Москву из Алма-Аты прибыл третий самолет с гражданами России
Представитель Госдепа США отметил, что до тех пор, пока процесс вывода контингента миротворческих сил ОДКБ не будет завершён, Белый дом будет призывать миротворческий контингент к соблюдению прав человека и исполнить своё обязательство оперативно покинуть Казахстан.
Читайте также: Власти США призвали контингент ОДКБ оперативно покинуть Казахстан
Одной из задач нового правительства Казахстана должен стать вывод страны из масштабного кризиса, заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов 12 января на первом заседании исполнительного органа.
Читайте подробнее: Премьер-министр Казахстана назвал задачи нового правительства
Из 20 аэропортов Казахстана в настоящее время работают 18, кроме аэропортов в Талды-Кургане и в Алма-Ате.
Подробности в материале: В Казахстане объявили о технической готовности к работе аэропорта Алма-Аты
Выдачу лицензий чешским компаниям на экспорт в Казахстан военной техники и оружия, которые могут применяться для разгона демонстрантов, приостановили власти Чехии. Об этом 11 января передал телеканал ČT 24.
Читайте подробнее: Власти Чехии приостановили экспорт военной техники и оружия в Казахстан
По меньшей мере 53 административных здания и 151 объект предпринимательства в Казахстане оказались повреждены участниками беспорядков, которые ранее охватили республику. Об этом заявил казахстанский министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев 12 января в ходе заседания нового правительства страны.
Читайте также: В ходе беспорядков в Казахстане были повреждены более 200 объектов
Военно-транспортные самолёты ВКС России вывезли из Казахстана в Россию в общей сложности 2095 российских и иностранных граждан, оказавшихся в критическом положении в связи с последними событиями. Об этом утром 12 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Об этом: Самолёты ВКС России эвакуировали из Казахстана более двух тысяч человек
В ходе первого заседания нового правительства Казахстана премьер-министр республики Алихан Смаилов дал поручение министерству обороны страны подготовить предложения по реформированию вооруженных сил и разведки.
Читайте также: Премьер-министр Казахстана дал поручения новому правительству страны
За последние 24 часа российским миротворческими силами в Казахстане не было зафиксировано провокаций в аэропорту Алма-Аты. Об этом 12 января сообщили в Минобороны РФ.
Об этом: В Минобороны РФ сообщили об отсутствии провокаций в аэропорту Алма-Аты
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил МВД усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма.
«МВД совместно с заинтересованными госорганами в установленном порядке проработать вопросы повышения правовой защиты полицейских, усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма», — сказал Смаилов на заседании правительства в среду, 12 января.
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов также поручил МВД совместно с министерствами нацэкономики и финансов проработать и в недельный срок внести в правительство предложения по количественному и качественному укреплению подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии.
Кроме того, глава правительства поручил министерству обороны проработать вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих спецподразделений, оснащения военно-транспортной авиацией, вооружением и военной техникой.
Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,6 тыс. участников террористических атак, мародерских нападений и других преступлений, сообщает ТАСС со ссылкой на комендатуру Алма-Аты.
«Всего задержаны 1678 участников незаконных акций, мародерства и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов», — говорится в сообщении.
По данным комендатуры Алма-Аты, от бандитских группировок зачищены участки Алатауского и Медеуского районов города. Полиция задержала на пяти блокпостах, установленных по периметру Алма-Аты, 38 человек.
Национальный банк Казахстана усилит контроль за незаконным выводом денег из республики. Об этом сообщил глава Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев на заседании правительства 12 января.
«Глава государства констатировал, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В этой связи Национальным банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны», — цитирует ТАСС Досаева.
По словам Досаева, приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться.
«Принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client — прим. ТАСС). Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала. Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций», — подчеркнул глава Нацбанка.
В Москву из Алма-Аты третьим самолетом военно-транспортной авиации ВКС РФ было доставлено 86 граждан России. Об этом 12 января сообщили журналистам в российском Минобороны.
Подробности в материале: Третий самолет ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву 86 граждан России
За последние 24 часа правоохранители Казахстана задержали в Алма-Ате около 1,7 тыс. человек по подозрению в участии в массовых беспорядках. Об этом 12 января сообщает информационный центр комендатуры.
Читайте подробнее: В Алма-Ате задержали около 1,7 тыс. человек за сутки
На сегодняшний день общая сумма ущерба от массовых беспорядков в Казахстане увеличилась до 103,7 млрд тенге (около $240 млн). Об этом 12 января сообщает Национальная палата предпринимателей страны в своем телеграм-канале.
Об этом: Размер ущерба от массовых беспорядков в Казахстане вырос до $240 млн
Мэр казахстанского города Алма-Ата Бакытжан Сагинтаев заявил, что обстрел его автомобиля 6 января был спланированным покушением.
Об этом: Мэр Алма-Аты рассказал, как попал под обстрел 6 января
Евразийский банк развития (ЕАБР) ведет работу в Казахстане в обычном режиме и осуществляет операционную деятельность в полном объеме, сообщает пресс-служба ЕАБР.
ЕАБР — международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики своих участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. В настоящий момент участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
«Евразийский банк развития ведет работу со всеми клиентами и партнерами на территории Республики Казахстан в обычном режиме. Операционная деятельность ЕАБР осуществляется в полном объеме», — говорится в сообщении.
По оценке аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), замедление экономической активности в январе 2022 года будет нивелировано в кратчайшие сроки. Очевидно, ключевой задачей в ближайший месяц станет возврат экономики на устойчивую траекторию роста. ЕАБР ожидает, что рост ВВП Казахстана по итогам текущего года составит около 4%.
Всего самолетами военно-транспортной авиации МО РФ доставлено из Казахстана в Россию 2095 российских и иностранных граждан. Минобороны РФ публикует видео
Подразделения контингента Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане выполняют задачи по охране важных государственных и социально значимых объектов страны. Минобороны РФ публикует 12 января видео.
По данным Минобороны РФ на 12 января, за последние сутки подразделениями Коллективных миротворческих сил ОДКБ приняты под охрану пять важных социально значимых объектов.
Миротворцы ОДКБ осуществляют охрану аэродромов, хлебокомбинатов, теплоэлектростанций, телецентров, водонасосных станций, военных складов, арсеналов и других важных государственных, военных и социально значимых объектов, в том числе взяты под охрану ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Алма-Атинский хлебокомбинат, городской водоканал «Дружба», три центра телекоммуникаций «Алматы-телеком».
Для контроля обстановки в районах выполнения задач подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ задействованы подразделения беспилотных летательных аппаратов. Мониторинг обстановки беспилотными летательными аппаратами ведется круглосуточно в четырех районах воздушной разведки, его результаты в режиме реального времени поступают на мобильные пункты управления.
Вооружённые силы и разведсообщество Казахстана необходимо реформировать, обороноспособность страны — кардинально повысить. Об этом казахстанский премьер-министр Алихан Смаилов заявил 12 января на первом заседании нового состава правительства.
Он поручил министерству обороны и заинтересованным органам «выработать предложения по реформированию вооружённых сил и разведсообщества, кардинальному повышению обороноспособности армии». Инициативы должны быть внесены в аппарат Совета безопасности на ближайшее заседание.
Читайте подробнее: Премьер Казахстана поручил кардинально повысить обороноспособность армии
Власти Казахстана усилили контроль за незаконным выводом денег из республики. Соответствующее решение приняли Национальный банк Казахстана, Агентство по финансовому мониторингу и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, сообщил глава Нацбанка республики Ерболат Досаев.
Читайте также: В Казахстане усилили контроль незаконного вывода денег из страны
Работа аэропорта Алма-Аты не будет возобновлена до пятницы, 14 января. Об этом 12 января рассказали в пресс-службе алма-атинской воздушной гавани.
Читайте также: Аэропорт Алма-Аты закрыли до 14 января
Депутат нижней палаты парламента Казахстана, старшая дочь бывшего президента республики Дарига Назарбаева отсутствовала 12 января на пленарном заседании палаты из-за болезни, сообщили в пресс-службе мажилиса.
Читайте подробнее: Дочь Назарбаева отсутствовала на заседании нижней палаты парламента
В Россию из Казахстана рейсами военно-транспортной авиации доставлены 34 жителя Якутии. Оставшиеся 25 якутян намерены прилететь на гражданских самолётах.
Работа банкоматов в Алма-Ате возобновлена, и жители города после массовых беспорядков вновь получили возможность снимать наличные деньги. Об этом 12 января сообщает РИА Новости.
Читайте также: В Алма-Ате снова начали работать банкоматы
Положение дел в банковском секторе Казахстана на сегодняшний день стабильное. Об этом 12 января на заседании нового правительства республики заявила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
Об этом: В Казахстане оценили ситуацию в банковском секторе страны
Опыт Казахстана показывает риски оторванности государственной политики от интересов большинства граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Читайте подробнее: В Госдуме на примере Казахстана видят риски для внутренней политики
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
С учётом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности проведен обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Отмечены эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в республике, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждались текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха и некоторые вопросы реализации договорённостей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора Путина и Пашиняна.
Работа миротворческого контингента стран ОДКБ в Казахстане стала одной из тем обсуждения в ходе телефонного разговора, который 12 января с премьер-министром Армении Николом Пашиняном провёл президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Подробности в материале: Путин обсудил с Пашиняном работу сил ОДКБ в Казахстане
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе телефонного разговора 12 января с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым выразил готовность укреплять стратегическое партнерство двух стран.
«Жапаров поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра Республики Казахстан, пожелав скорейшего восстановления стабильности в Казахстане и успешного решения задач социально-экономического развития страны. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства», — говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Казахстана.
Как отметил Смаилов, «правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с братской Киргизской Республикой».
Обсуждались также вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
В Казахстане продолжаются задержания участников массовых беспорядков. Так, в Алма-Атинской области при проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной гвардии и подразделений специального назначения в Алма-Атинской области были задержаны лица, у которых изъяты три единицы нарезного карабина и 11 пистолетов «Макарова», похищенные во время протестов и терактов в республике. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Казахстана 12 января.
Читайте также: У участников беспорядков в Казахстане изъяты автоматы, винтовки и патроны
Готовность к укреплению стратегического партнёрства между двумя странами выразили в ходе телефонного разговора премьер-министры Казахстана и Киргизии Алихан Смаилов и Акылбек Жапаров. Об этом 12 января сообщает пресс-служба главы правительства Казахстана.
Читайте подробнее: Премьер-министры Казахстана и Киргизии провели телефонный разговор
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, известно ли ему о судьбе Назарбаева: «Третий день сообщаю вам, что не получил никакой информации на этот счет».
Дмитрий Песков о выводе войск ОДКБ из Казахстана:
«Охрана Байконура осуществляется и российскими специалистами, и казахстанским правоохранителями. Второе. Почему так быстро — это решение той страны, которая запрашивала помощь ОДКБ. И это говорит о том, что это была эффективная миссия, чтобы в сжатые сроки помочь нашим казахстанским друзьям справится с теми проблемами, которые там возникли. Почему 10 дней, а не один день вывод войск. Собственно, за один день миссия не была развернута, она развертывалась в течение определенного количества дней. Но в данном случае это всё координируется ОДКБ».
Одной из основных задач подразделения миротворцев из Армении в Алма-Ате стало недопущение отравления террористами местного водопровода. Об этом журналистам сообщил 12 января командир миротворческого подразделения от республики майор Айрапет Мкртчян.
Водозабор является стратегическим объектом, и существовала теоретическая угроза его заражения, отметил Айрапет Мкртчян.
Миротворцы из Армении в Алма-Ате занимаются охраной не только водозабора «Дружба», но и обеспечивают безопасность одного из крупнейших хлебозаводов.
Вопрос о пребывании в Казахстане миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) относится к компетенции ОДКБ. Об этом 12 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков назвал вопросом ОДКБ пребывание миротворческих сил в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил на заседании оперативного штаба в Алма-Ате, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.
«Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алма-Ате, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране», — приводит слова Токаева его пресс-служба.
«Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам — главам государств», — подчеркнул президент Казахстана.
Как сообщает пресс-служба президента Казахстана, на заседании оперативного штаба 12 января Токаеву было доложено, что благодаря его решению по направлению в Алма-Ату дополнительных сил, в том числе миротворческого контингента сил ОДКБ, город был спасен и отбит от террористов. В настоящее время проводится активное восстановление всех сфер жизнедеятельности города. Все объекты теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения города работают в штатном режиме. Возобновляют работу объекты торговли, общепита, рынки, АЗС и промышленные предприятия, запущен общественный транспорт.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что приехал в Алма-Ату, чтобы лично оценить масштабы последствий террористической атаки на крупнейший город страны. Он отметил, что это его родной город, где он родился, учился.
«Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как президента и как гражданина нашего государства. У меня нет никаких сомнений, что город будет восстановлен, причем перед правительством стоит задача, чтобы город выглядел еще лучше, чем раньше. Надо очень хорошо поработать», — сказал президент Казахстана.
В четверг, 12 января, начнется вывод миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана. Об этом 12 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания оперативного штаба в Алма-Ате.
Об этом: Токаев: вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 12 января
«Они настоящие герои, пожертвовали своей жизнью ради безопасности нашего народа, ради будущих поколений, граждан нашей страны. Мы восхищены их подвигом, будем всегда помнить. Они навсегда останутся в памяти нашего народа. Я даю слово, что все ваши семьи не останутся без внимания. Мы будем оказывать постоянную помощь, будь это жилищные условия, направление детей на учебу», — сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев родственникам погибших силовиков.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий в Алма-Атеы. Глава государства выразил свои соболезнования и побеседовал с членами семей. Он отметил, что со стороны государства им будет оказана всяческая поддержка, сообщает пресс-служба Токаева
Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане прошла очень успешно. Агрессия отражена, обстановка в стране стабилизирована, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев 12 января на заседании оперативного штаба.
Пребывание в стране миротворцев, отметил он, имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов.
Подробности в материале: Токаев заявил о большом успехе миротворческой миссии в Казахстане
Все сферы жизнедеятельности активно восстанавливаются в Алма-Ате после массовых беспорядков. Об этом мэр города (аким) Бакытжан Сагинтаев рассказал на заседании оперштаба под руководством президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщает 12 января пресс-служба главы государства.
Об этом: Мэр Алма-Аты рассказал об активном восстановлении жизни в городе
Направление в Алма-Ату по решению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева дополнительных сил, включая контингент ОДКБ, позволило отбить город у террористов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам заседания оперативного штаба 12 января.
«Президенту было доложено, что благодаря его решению по направлению в Алматы дополнительных сил, в том числе миротворческого контингента сил ОДКБ, город был спасен и отбит от террористов», — говорится в сообщении.
Читайте также: Алма-Ату спасло решение Токаева о вводе военных — оперштаб
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в настоящее время находится в столице республики Нур-Султане, заявил посол этой страны в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.
Читайте также: Посол Казахстана рассказал, где находится Назарбаев
Новый министр информации Казахстана Аскар Умаров заявил, что его образ демонизируют, и отверг обвинения в русофобии. Об этом он написал 12 января на своей странице в Facebook.
«Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить», — написал Умаров.
Читайте также: Министр информации Казахстана отреагировал на обвинения в русофобии
О решении не взаимодействовать с казахстанским министерством информации написал глава Россотрудничества Евгений Примаков в своём телеграм-канале. Такое решение глава российского ведомства принял, прочитав про нового министра информации Казахстана Аскара Умарова и внимательно ознакомившись с его цитатами.
Подробности в материале: Россотрудничество не будет взаимодействовать с мининформации Казахстана
Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров поздравил Алихана Смаилова с назначением на должность премьер-министра Казахстана.
Читайте подробнее: Премьер-министр Киргизии пригласил нового главу правительства Казахстана
Самолёт военно-транспортной авиации ВКС России со 146 российскими гражданами отправился из аэропорта Алма-Аты в Москву, сообщает 12 января пресс-служба Министерства обороны России.
Граждане РФ, эвакуированные из Казахстана, будут доставлены на аэродром «Чкаловский» в Московской области.
Читайте также: Самолет ВКС с 146 гражданами России вылетел из Алма-Аты в Москву
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин считает недавние массовые беспорядки в Казахстане попыткой внешних сил создать хаос и совершить «цветную революцию», сообщает 12 января пресс-служба президента Казахстана со ссылкой на телеграмму председателя КНР.
По утверждению пресс-службы, Си Цзиньпин выразил поддержку энергичным мерам президента Касым-Жомарта Токаева.
Читайте также: Си Цзиньпин считает события в Казахстане попыткой «цветного переворота»
На завтра, 13 января, намечено начало вывода войск ОДКБ с территории Казахстана, сообщили 12 января в пресс-службе президента республики Касым-Жомарта Токаева. Соответствующую информацию главе Казахстана сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Читайте подробнее: ОДКБ готовит вывод войск из Казахстана
В Павлодарской, в Северо-Казахстанской и в Западно-Казахстанской областях Казахстана с 13 января отменяется режим ЧП, введённый на фоне беспорядков, сообщили 12 января в пресс-службе президента республики.
Совет министров обороны государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 13 января проведёт внеочередное заседание, на котором утвердит план вывода миротворческой группировки из Казахстана, сообщает 12 января официальный сайт ОДКБ.
«Порядок вывода Коллективных миротворческих сил ОДКБ будет утвержден Советом министров обороны ОДКБ, внеочередное заседание которого состоится 13 января с.г. в режиме видеоконференцсвязи», — указано в сообщении.
Читайте также: План вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана утвердят 13 января
Аэропорт Алма-Аты возобновляет приём и отправку внутренних и международных авиарейсов с 21:00 мск 12 января, сообщает пресс-служба аэропорта.
Расписание рейсов на данный момент формируется.
Читайте также: Аэропорт Алма-Аты возобновляет обслуживание воздушных рейсов
На космодроме Байконур новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову никто не будет рад и никто его там не ждёт, заявил 12 января глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
О своей реакции на назначение «пещерного» русофоба, нациста и поклонника боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на пост министра информации и общественного развития Казахстана Дмитрий Рогозин сообщил в своём Теlegram-канале.
Читайте также: Рогозин отреагировал на нового «джихад-министра» информации Казахстана
Эпоха Назарбаева окончена, но новая власть в Казахстане несёт в себе те же русофобские черты, что и прежняя. Об этом 12 января ИА REGNUM сообщил политолог Пётр Коломец.
Подробности в материале: Эксперт: «Токаев похлопал по плечу наших воинов и попросил их на выход»
Решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подписать указ о новом составе правительства республики, в котором оказалась часть членов предыдущего парламента, а некоторые даже пошли на повышение, спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 12 января в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: «Русофобы вернулись в свои кресла?» — сети о новом правительстве Казахстана
Поручение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева правительству сформировать перечень компаний и крупных олигархов, которые будут ежегодно перечислять средства в создаваемый по его поручению социальный фонд, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 12 января в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Пора уже потрясти олигархов!» — Токаев соберёт с богачей подать?
Ряд сотрудников генерального консульства США в Алма-Ате были временно эвакуированы из города 12 января, сообщили в пресс-службе американского посольства в Казахстане.
Подробности в материале: Из Алма-Аты эвакуировали несколько сотрудников консульства США
Самолёт военно-транспортной авиации ВКС России, ранее вылетевший из аэропорта Алма-Аты, доставил в Москву 146 российских граждан. Об этом вечером 12 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Читайте подробнее: Самолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 146 граждан России
Общее число задержанных в казахстанском городе Чимкенте после начала беспорядков в стране достигло 3520 человек, 13 января передал региональный телеканал Otyrar. kz со ссылкой на начальника городской комендатуры Ералы Жумаханбетова.
Читайте также: С начала беспорядков в Чимкенте задержали более 3,5 тысячи человек
Первый пассажирский самолёт вылетел из международного аэропорта Алма-Аты после возобновления его работы в город Нур-Султан.
Об этом: Из аэропорта Алма-Аты вылетел в Нур-Султан первый после беспорядков самолёт
Здание департамента полиции в Алма-Ате атаковали 27 раз в ночь с 5 на 6 января. Все атаки были успешно отражены.
Читайте подробнее: Здание департамента полиции Алма-Аты атаковали в ходе беспорядков 27 раз
Первый после начала массовых беспорядков пассажирский авиарейс приземлился в международном аэропорту города Алма-Аты.
Об этом: В Алма-Ате приземлился первый пассажирский авиарейс с начала беспорядков
В общей сложности 493 камеры видеонаблюдения, которые установлены на улицах Алма-Аты, были выведены из строя участниками беспорядков, охвативших город в начале января. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе президента Казахстана после визита главы республики Касым-Жомарта Токаева в центр оперативного управления департамента алма-атинской полиции.
Об этом: В ходе беспорядков в Алма-Ате повредили почти 500 камер видеонаблюдения
Генпрокуратура Казахстана запустила специальный сайт для анонимной загрузки фото и видео с фиксацией произошедших беспорядков.
Силы правопорядка задержали в Алма-Ате около двух тысяч участников беспорядков, обвиняемых в незаконных акциях, мародерстве и других преступлениях. Об этом 13 января сообщает информационный центр комендатуры Алма-Аты.
Читайте также: В Алма-Ате задержали около двух тысяч участников беспорядков
Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомил об окончании антитеррористической операции в 14 регионах Казахстана.
Читайте также: В Казахстане завершена антитеррористическая операция в 14 из 17 регионов
В настоящее время в 14 регионах Казахстана, включая столицу страны, отменён красный уровень террористической опасности. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
Об этом: Антитеррористическая операция завершена в 14 регионах Казахстана
Самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС вывезли из Казахстана в Россию в общей сложности 2241 человека — российских и иностранных граждан, оказавшихся в критическом положении в связи с массовыми беспорядками. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Об этом: Самолеты ВКС России эвакуировали из Алма-Аты в Москву 2241 человека
Комендант региона попросил сограждан «не накалять обстановку», пересылая друг другу видеозаписи с недостоверными подписями к ним, так как существует реальная угроза социальной напряжённости.
Подробности в материале: Комендант Мангистау попросил сограждан не накалять обстановку в сети
Общая сумма потерь экономики Казахстана от приостановки работы предприятий из-за беспорядков может составить от $0,8 млрд до 2,5 млрд. Об этом сообщила первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Радченко.
Читайте также: Оценены потери экономики Казахстана из-за беспорядков
Новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову не стоит приезжать на Байконур. С такой рекомендацией к недавно назначенному главе ведомства обратился генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Подробности в материале: Нового министра-русофоба Умарова на Байконуре не ждут — Рогозин
В Доме армии на территории парка им. 28 панфиловцев в Алма-Ате состоялась церемония прощания с погибшим при обороне администрации города подполковником десантных войск Казахстана Сандибеком Хабировым.
Читайте также: В Алма-Ате состоялась церемония прощания с погибшим подполковником ВДВ
Миротворцы ОДКБ начали передачу охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия поблагодарила сограждан за поддержку в адрес её отца. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Об этом: Младшая дочь Назарбаева поблагодарила жителей Казахстана за поддержку отца
Мемориал погибшим в результате беспорядков в Алма-Ате военнослужащим и полицейским установят на площади Республики в центре города.
Свыше 2,2 тыс. граждан России и других стран вывезли из Казахстана в РФ самолеты военно-транспортной авиации российских Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом 13 января сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Читайте подробнее: Самолеты ВКС РФ вывезли из Казахстана в Россию свыше 2,2 тыс. человек
На площади Республики в казахстанской Алма-Ате увековечат память погибших при беспорядках силовиков. Об этом сообщил мэр города Бакытжан Сагинтаев.
Об этом: В Алма-Ате увековечат память силовиков, погибших при беспорядках
Миротворцы ОДКБ смогли быстро обеспечить безопасность граждан и гарантировать работу стратегических объектов в Казахстане. Об этом заявил командующий группировкой генерал-полковник Андрей Сердюков.
Основные объекты инфраструктуры в казахстанской Алма-Ате, пострадавшие в результате массовых беспорядков, необходимо восстановить за восемь месяцев. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на совещании оперативного штаба, сообщает 13 января телеканал «Хабар-24».
«Даю восемь месяцев, раз сами сказали, основные объекты необходимо восстановить, но работа будет продолжаться, как я понимаю, и далее, потому что задача поставлена таким образом, чтобы Алма-Ата выглядела лучше, чем она выглядела раньше», — сказал Токаев.
Читайте подробнее: Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты
Военнослужащие Киргизии из числа миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане 14 января покинут эту республику. Об этом 13 января сообщает киргизское агентство 24. kg со ссылкой на минобороны Киргизии.
В Алма-Атинской области задержали четырех граждан стран Центральной Азии по подозрению в участии в беспорядках и мародерстве.
Особо отличившиеся в Казахстане миротворцы ОДКБ будут отмечены наградами, заявил генсек организации Станислав Зась.
Миротворческая операция Организации Договора о коллективной безопасности завершена в Казахстане, обстановка в стране стабилизирована. Об этом генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил 13 января на церемонии завершения миротворческой миссии в Алма-Ате.
«Сегодня благодаря коллективным скоординированным действиям миротворцев ОДКБ, вооружённых сил и правоохранительных органов Республики Казахстан обстановка в стране стабилизировалась», — приводит слова генсека пресс-служба ОДКБ.
Об этом: Миссия выполнена: генсек ОДКБ заявил о стабилизации в Казахстане
По делу экс-главы Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова начаты расследования по фактам насильственного захвата власти.
В четверг, 13 января, начинается вывод из Казахстана воинского контингента Белоруссии в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который закончил свою миссию в республике. Об этом 13 января сообщает пресс-служба белорусского минобороны.
Об этом: Белоруссия 13 января начнет вывод своих миротворцев из Казахстана
Четырех граждан республик Центральной Азии, которых подозревают в участии в массовых беспорядках в Алма-Ате, задержали пограничники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Об этом 13 января сообщает пресс-служба КНБ республики.
Читайте также: В Казахстане задержали четырёх иностранцев по делу об участии в беспорядках
Досудебные расследования в отношении экс-председателя КНБ Казахстана Карима Масимова по действиям, которые были направлены на захват власти, начал Комитет национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом 13 января сообщает пресс-служба казахского КНБ.
Читайте также: В Казахстане начали расследование в отношении бывшего главы КНБ страны
С 15 января возобновит свои рейсы в Алма-Ату белорусская государственная авиакомпания «Белавиа». Об этом 13 января сообщает пресс-служба авиакомпании на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Компания «Белавиа» возобновит авиарейсы в Алма-Ату с 15 января
Министерство обороны Киргизии озвучило сроки вывода киргизских военнослужащих, направленных в Казахстан.
Подробности в материале: Когда киргизских миротворцев выведут из Казахстана?
Миротворцы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали передачу охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана. Об этом 13 января сообщает Министерство обороны России.
Подробности в материале: Миротворцы ОДКБ готовятся покинуть Казахстан
Вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начался тогда, когда власти республики решили, что ситуация в стране стабилизировалась. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Читайте подробнее: Генсек ОДКБ назвал своевременным вывод миротворцев из Казахстана
Миротворческий контингент ОДКБ «оказал посильную помощь руководству Казахстана в купировании того кризиса, который возник», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Новый министр информации Казахстана действительно ранее допускал некорректные высказывания в адрес России, но надо в первую очередь оценивать то, как он будет себя вести в новом статусе. Об этом 13 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков оценил назначение нового министра информации Казахстана
В четверг, 13 января, состоится в режиме видео-конференц-связи внеочередное заседание Совета министров обороны Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 12 января сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, его слова приводит агентство БелТА.
Читайте также: Внеочередное заседание Совета глав минобороны ОДКБ состоится 13 января
Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане завершена, заявил генсек организации Станислав Зась.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте подробнее: Путин обсудил с Токаевым вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана
В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым недавние события, которые произошли в Казахстане. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте также: Путин обсудил с Мирзиёевым произошедшие в Казахстане события
Прибывшие в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан военные Таджикистана вернутся домой в пятницу, 14 января. Об этом 13 января сообщил казахский президент Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает пресс-служба таджикского лидера.
Подробности в материале: Таджикистан начнет вывод своих миротворцев из Казахстана 14 января
«Неожиданно вспыхнувшие на прошлой неделе в Казахстане массовые протесты подорвали репутацию этой страны как политической «тихой гавани». Впрочем, по нашему мнению, они могут положить начало новому этапу в развитии страны, для которого будет характерна некоторая политическая либерализация и активное бюджетное стимулирование экономики — напрашивается аналогия с советской «оттепелью» 1960-х годов. Новый этап, возможно, поспособствует ускорению экономического роста, развитию жилищного строительства и финансового сектора, хотя мы едва ли можем рассчитывать на укрепление тенге. Бюджетные показатели Казахстана, по нашим оценкам, остаются устойчивыми», — считают аналитики «Ренессанс Капитал».
«Наш базовый сценарий (его вероятность составляет 70%) предполагает, что Касым-Жомарт Токаев сохранит свой пост, применяя политику «кнута и пряника» (т. е. он, с одной стороны, предложит меры по бюджетному стимулированию экономики и сделает отдельные шаги в сторону либерализации, а с другой стороны, будет жестко преследовать тех, кто причастен к массовым протестам). Поскольку Токаев возглавил Совет национальной безопасности и продолжил укреплять свою команду с назначением нового премьер-министра Алихана Смаилова, его позиции, судя по всему, несколько укрепились. Впрочем, в более долгосрочной перспективе на устойчивость его положения может негативно повлиять тот факт, что он не смог предусмотреть и своевременно подавить протесты без внешней поддержки. К рисковым событиям с очень малой вероятностью мы относим возможность международных санкций, российское вмешательство, революционный взрыв и (или) гражданскую войну. Мы не ожидаем стремительного изменения политической модели в Казахстане (т. е. демократизации «в западном стиле»), хотя не исключаем новых перестановок в правящей элите по мере дальнейшего ослабления позиций Назарбаева. Существенных экономических последствий для соседних рынков, таких как Россия и Узбекистан, мы также не предполагаем», — говорится в обзоре аналитиков «Ренессанс Капитал».
«В 2022 году мы ожидаем увеличения бюджетных расходов на 0,5—1,0% ВВП, причем дополнительные затраты, вероятно, будут профинансированы за счет рыночных заимствований или средств из Нацфонда Республики Казахстан (в прошлом Государственного нефтяного фонда). С учетом сравнительно низкого (и дешевого) госдолга и большого объема средств, аккумулированных в Нацфонде, рост госрасходов не должен повлечь за собой бюджетной дестабилизации и едва ли отразится на суверенном кредитном рейтинге. Впрочем, не исключено, что в результате придется отложить внедрение бюджетного правила. Также президент уже дал понять, что последует повышение налоговой нагрузки для финансирования трат в среднесрочной перспективе. По нашим оценкам, в связи со смягчением бюджетной политики в 2022 году можно ожидать ослабления казахстанской валюты на 3—5% относительно предыдущего прогноза, до 435—440 тенге за доллар (наш пессимистичный сценарий допускает ее ослабление на 10—15%). Мы полагаем, что на фоне устойчивой инфляции Нацбанку Казахстана (НБК), возможно, придется дольше удерживать процентные ставки на сравнительно высоких уровнях. Мы по-прежнему прогнозируем, что в 2022 году темпы роста ВВП составят 5,3%,
Агентство S&P отметило, что протесты в Казахстане и последующая отставка правительства не должны негативно повлиять на кредитный рейтинг страны (ВВВ-, что соответствует рейтингу России). Показатели торгового баланса и международные резервы, а также бюджетные показатели по-прежнему устойчивы, даже с учетом ожидающегося в текущем году увеличения бюджетного дефицита.
Процесс вывода миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана стал темой для обсуждения в ходе телефонного разговора премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом 13 января сообщает пресс-служба правительства Армении.
Подробности в материале: Пашинян и Токаев обсудили вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
Реакция руководства стран Запада, в том числе и представителей ОБСЕ, на беспорядки и убийства в Казахстане была страшной и постыдной, заявил 13 января глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала.
По его мнению, с профессиональной точки зрения смотреть на реакцию Запада было даже страшнее, чем на погромы, поджоги и отрезание голов.
Читайте также: Страшно постыдно — Лавров о реакции Запада на беспорядки в Казахстане
Читайте также: Шойгу рассказал Путину о работе миротворческих сил в Казахстане
Шойгу объяснил, как миссия ОДКБ помогла правоохранителям Казахстана
Первые подразделения российских десантников вылетели из Казахстана, заявили в Минобороны РФ.
Военно-транспортная авиация в ходе миротворческой миссии в Казахстане сыграла большую роль, сработав буквально как часы, заявил 13 января президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Напомним, в ходе встречи обсуждалась миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане.
Читайте также: Военно-транспортная авиация в Казахстане сработала как часы — Путин
Первые подразделения российских десантников, входившие в состав миротворческого контингента ОДКБ, покинули Казахстан на самолетах военно-транспортной авиации ВКС РФ и уже направляются в Россию, сообщает 13 января пресс-служба Минобороны РФ.
Российские военные возвращаются в пункты постоянной дислокации.
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Группировка коллективных миротворческих сил ОДКБ полностью покинет Казахстан не позднее 20 января, заявил 13 января министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Он доложил президенту России Владимиру Путину, что, согласно плану, подразделения миротворцев будут выведены из Казахстана до 19 января включительно.
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«Потрясения в Казахстане, который до недавнего времени выглядел стабильным с политической точки зрения, стали для нас очень неприятным сюрпризом. Впрочем, по нашему мнению, эта турбулентность продлится недолго, поскольку достаточно значимых катализаторов изменения политической системы в этой стране мы не видим (страны — экспортеры нефти, как правило, с трудом поддаются демократизации). Мы также не наблюдаем достаточно весомой политической альтернативы президенту Токаеву (явного политического лидера у протестующих не появилось). Что касается вспышки протестной активности, то она, как мы полагаем, была спровоцирована сочетанием раздражения (в основном среди населения с низкими доходами), накопившегося за последние два года на фоне проблем, обусловленных эпидемией коронавируса, и изменениями в расстановке сил среди политических элит на фоне ослабления позиций Нурсултана Назарбаева (возможно, в результате ухудшения его здоровья). Несмотря на то, что власти не смогли предвидеть и своевременно мирно погасить протесты, мы ожидаем, что их реакция, предполагающая сочетание «кнута и пряника», позволит стабилизировать ситуацию на данном этапе. При этом позиции Токаева, который теперь возглавляет Совет национальной безопасности и консолидирует свою команду за счет правительственных перестановок, судя по всему, укрепились. Впрочем, политические издержки, связанные с проявленной им «слабостью» (выразившейся в том, что он обратился за помощью к ОДКБ), могут проявиться в более долгосрочной перспективе», — заявили аналитики Ренессанс Капитал.
Эксперты назвали Казахстан главным разочарованием 2021 года: «Сейчас мы ожидаем, что по итогам минувшего года рост ВВП составит всего 4,0%, а не 5,3%, как прогнозировалось изначально (напомним, что в 2020 году этот показатель упал на 2,6%). Для сравнения, наши макроэкономические прогнозы для большинства других стран в сегменте СНГ+ либо подтверждаются, либо даже повышены. Недостаточно высокие темпы роста в Казахстане, на наш взгляд, в основном обусловлены тремя факторами. Во-первых, это новые карантинные ограничения на фоне пандемии, которые в Казахстане оказались более жесткими, чем в других постсоветских странах. Во-вторых, это снижение активности в нефтегазовом секторе, которому не удалось увеличить добычу из-за проблем на некоторых месторождениях, несмотря на смягчение ограничений в рамках ОПЕК+. В-третьих, экономический рост сдерживался недостаточностью бюджетных мер по поддержке населения, которые должны были бы смягчить негативные последствия пандемии. Третий фактор резко контрастирует с щедрым бюджетным стимулированием экономики в России в преддверии парламентских выборов 2021 года. В результате население Казахстана, вероятно, почувствовало себя обманутым, когда рост мировых цен на энергоносители (который традиционно ассоциируется с ростом доходов и укреплением тенге) не повлек за собой никаких позитивных изменений, а лишь спровоцировал повышение внутренних цен на топливо. Повышение цен на газ стало последней каплей, которая переполнила чашу терпения граждан страны».
«Средняя заработная плата в Казахстане последние три года росла двузначными темпами. На наш взгляд, это означает, что среднестатистический гражданин страны едва ли столь же склонен к протесту. Кроме того, мы ожидаем, что в текущем году экономический рост должен ускориться и превысить 5% в годовом выражении, в том числе под влиянием бюджетного стимулирования и роста нефтедобычи приблизительно на 5%», — отметили в Ренессанс Капитал.
На встрече с Сергеем Шойгу Владимир Путин заявил: «Разумеется, что те люди, которые выступали за понижение цен на энергоносители, и те, которые с оружием в руках по несколько суток вели боевые действия с вооружёнными силами, окружая их в местах дислокации, — это совсем разные люди, и у них разные цели».
Неприемлемыми являются заявления, которые, по данным СМИ, позволил себе Аскар Умаров, назначенный новым министром информации Казахстана, сообщила 13 января журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Подробности в материале: Ксенофобские заявления казахстанского министра Умарова неприемлемы — МИД РФ
«Ещё одним катализатором дестабилизации, похоже, стал трансфер власти и ослабление политического влияния экс-президента Нурсултана Назарбаева. В информационном поле хватает разных умозрительных конструкций и теорий заговора на эту тему — от «руки Москвы» до «западного вмешательства» и «инициированного Токаевым дворцового переворота, направленного против Назарбаева». Мы не готовы рассматривать версии, предполагающие влияние внешних факторов. Нас не убеждают ни предположение о вмешательстве со стороны Кремля (российские власти, естественно, были бы против любых массовых акций в регионе, чреватых ростом негативных настроений по отношению к русским), ни теории, предполагающие активное участие США, Евросоюза или Китая (у которых достаточно сбалансированные отношения с нынешним руководством Казахстана). При этом последние новости (касающиеся Назарбаева или Масимова) дают дополнительные основания полагать, что в правящей элите наметились внутренние трещины, причем к их появлению могли приложить руку местные силовики. Если это предположение верно, это повышает шансы на быстрое урегулирование без существенных изменений в долгосрочной политике правительства и внешнеполитической ориентации страны. Впрочем, данный сценарий также отнюдь не исключает повторения массовых протестов в среднесрочной перспективе, с учетом предполагаемых противоречий между президентом и силовиками. Чтобы избежать нового обострения ситуации, президенту Токаеву, вероятно, придется прибегнуть к «закручиванию гаек» (в том числе в силовой сфере) и при этом принять меры по дополнительному стимулированию экономики, чтобы угодить населению в целом», — отметили в «Ренессанс Капитал».
Военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вернулись из Казахстана, сообщили в пресс-службе главы Костромской области.
С 13 января пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты возобновлены, заявили 13 января в МИД РФ.
В МИД РФ также отметили, что в связи со стабилизацией ситуации в Казахстане мероприятия по вывозу граждан РФ самолетами ВКС завершаются.
Первые подразделения десантников России из состава сил ОДКБ вернулись из Казахстана в пункт постоянной дислокации в Иваново.
В Telegram возмущены русофобом в новом правительстве Казахстана.
«Ренессанс Капитал» ожидает в 2022 году дополнительных бюджетных расходов в объеме 0,5—1,0% ВВП, которые могут быть профинансированы либо за счет рыночных заимствований, либо за счет средств Нацфонда. «С точки зрения бюджетных показателей мы не видим существенных рисков. Госдолг Казахстана, как и у других экспортеров нефти в регионе, сравнительно мал (около 30% ВВП), причем доля внешних обязательств составляет всего около трети, а стоимость обслуживания долга незначительна (около 6% бюджетных расходов). Бюджетный дефицит хотя и достиг рекордного уровня с 2000 года, не превышает медианного для данного региона значения. Возможное увеличению бюджетных расходов в текущем году также не вызывает у нас озабоченности, поскольку у Казахстана есть возможности для привлечения заимствований, а в суверенном фонде аккумулированы достаточно значительные средства (около $55 млрд,
Заявление главы Россотрудничества Евгения Примакова о том, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это тем, что структура «не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью», стало поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 13 января в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: «Что-то явно пошло не так» — сети о «русофобской дряни» в Казахстане
Лукашенко уверен, что к решению вопроса об усилении ответственности председателей ТСЖ подвела сама жизнь, сказано в официальном сообщении. При этом руководитель постсоветской республики проиллюстрировал актуальность белорусской проблемы на примере Средней Азии, в частности, эксцессами политического кризиса в Казахстане.
Подробности в материале: Лукашенко связал коммунальные проблемы в Белоруссии с кризисом в Казахстане
Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев 13 января провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Читайте также: Лукашенко и Токаев обсудили стабилизацию Казахстана
Повышенный «оранжевый» уровень террористической опасности вводится в казахстанской столице Нур-Султане с 13 января. Об этом сообщил Telegram-канал «Алматинская трагедия», созданный для распространения информации антитеррористической операции в Казахстане.
Об этом: В Нур-Султане объявили «оранжевый» уровень террористической опасности
Из Казахстана вылетели десять самолётов ВКС России с белорусскими подразделениями из состава миротворческих сил ОДКБ, выполнявших в стране задачи по охране социально значимых объектов. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Читайте подробнее: Из Казахстана вылетели десять самолётов с белорусскими миротворцами
В должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана продолжает работу Самат Абиш, который является племянником бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе ведомства.
Читайте подробнее: Племянника Назарбаева оставили на посту первого зампреда КНБ Казахстана
Всего силовиками за сутки в Алма-Ате было задержано 2159 участников незаконных акций.
Об этом: В Алма-Ате задержали более двух тысяч участников массовых беспорядков
Армянские миротворцы ОДКБ, выполнявшие задачи по охране социально значимых объектов в Казахстане, завершили погрузку со своей техникой в самолеты и вылетели в Армению. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Читайте также: Из Казахстана вылетели самолеты с армянскими миротворцами ОДКБ
На территории всех религиозных объектов, а также в зданиях запрещено проводить любые коллективные мероприятия, в том числе традиционные обряды, молитвы, богослужения, а также пятничный намаз.
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Минобороны России публикует кадры возвращения подразделений миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана в места постоянной дислокации.
Сообщается, что белорусские военные вылетели на родину десятью бортами, военнослужащие из Киргизии отправились своим транспортом через границу по земле.
В Комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что племянник Нурсултана Назарбаева Самат Абиш продолжает выполнять функции заместителя главы КНБ, но сейчас он в отпуске.
Ранее правоохранительными органами РК были задержаны трое заместителей и сам начальник службы по обвинению в государственной измене и попытке насильственного захвата власти.
Почему аким Актюбинской области не вышел к митингующим? На этот вопрос ответил заместитель градоначальника Ондасына Оразалина.
«Такие спекулятивные разговоры относительно того, что аким области убежал или замы его побоялись, не вышли… Чтобы выйти туда сейчас, и человека избили, я считаю, это крайне неправильный ход», — сказал заместитель акима Руслан Хамбаров.
Чиновник добавил, что многие акимы выходили на площади, но никто из них не смог успокоить толпу.
Цитата sputnikKZ.
В Алма-Ате ведутся поиски 7 человек, пропавших без вести после беспорядков. С 4 января 22 человека официально числились как пропавшие, из них нашли 15. Правоохранители советуют горожанам обращаться в те управления полиции, где пропавшего видели в последний раз.
«Ты хочешь сжечь солдат и взять на себя грех?» — казахстанский аким спас от гибели 200 срочников. Во время беспорядков автоколонна из грузовиков, на которых были 210 солдат, выехала в Алма-Ату. Но дорогу им преградили разъяренные демонстранты, люди были вооружены.
В толпе требовали вытащить, раздеть и отобрать у военных оружие. У некоторых митингующих в руках были бутылки со смесью, другие уже обливали бензином машины, рассказал аким Панфиловского сельского округа Серик Шалов.
Только вмешательство маленькой группы народных дружинников во главе с акимом предотвратило кровавую бойню.
Цитата Sputnik Казахстан.
В Алма-Ате задержали более 2 тысяч участников незаконных акций и мародерства — комендатура. Всего задержаны 2159 человек.
Полицейские изъяли 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 боеприпасов. Отработки провели в Жетысуском и Наурызбайском районах Алма-Аты.
Оранжевый уровень террористической опасности ввели в столице Казахстана. Он продлится еще 14 суток. До сегодняшнего дня в Нур-Султане действовал красный уровень террористической опасности.
При оранжевом уровне сохраняются патрулирование и проверки.
Встречать и провожать пассажиров в аэропорту и на вокзалах разрешили в Нур-Султане во время комендантского часа. При этом обязательно нужно подтвердить наличие билетов, проверить могут и удостоверение личности.
Комендантский час в столице Казахстана действует с 23:00 до 7:00 утра.
Миротворцы ОДКБ из трех стран покинули Казахстан. Речь идет о военнослужащих из Армении, Киргизии и Таджикистана.
Для возвращения армянского и таджикского контингента задействовали четыре борта ВКС России, а миротворцы из Киргизии направились обратно на родину своим ходом. В Минобороны России также сообщили, что десять самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана в Минскую область.
О ситуации в столице Казахстана 14 января. В городе спокойно. Общественный транспорт и коммунальные службы работают в штатном режиме. В обменных пунктах можно обменять валюту.
В Нур-Султане действует оранжевый уровень террористической опасности. Время комендантского часа — с 23:00 до 7:00.
Из-за высокой заболеваемости коронавирусом часть сотрудников переведена на дистанционку. В городе минус 10 градусов.
Цитата sputnikKZ.
По меньше мере 494 уголовных дела в отношении участников беспорядков в Казахстане были заведены правоохранительными органами республики, 13 января сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры страны.
Читайте подробнее: Из-за беспорядков в Казахстане возбудили почти 500 уголовных дел
Автогаз в столице Казахстана продают по 70 тенге, или $0,16. Однако заправиться можно только на крупных АЗС. На мелких его нет, или заправки вовсе закрыты.
Цены на газ снизили после протестов населения против повышения. Однако мирные митинги в ряде регионов переросли в массовые беспорядки.
Впервые после беспорядков пассажиры вылетели из Алма-Аты в Москву рейсом «Аэрофлота». Некоторые из пассажиров ждали вылета больше недели. Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» возобновляет ежедневные регулярные рейсы Москва — Алма-Ата — Москва.
Сумма ущерба казахстанскому бизнесу скорректирована до 94,4 млрд тенге (217,7 млн долларов).
Из них в Алма-Ате — 92,4 млрд тенге.
В основном пострадали такие отрасли:
Ранее сообщалось о том, что бизнесу причинен ущерб на 95,3 млрд тенге.
В соцсетях публикуют кадры нападения радикалов на пожарную машину в Алма-Ате 5 января. Огнеборцы дали отпор, применив пожарную гранату.
По данным МЧС, погромщики повредили или сожгли 20 пожарных автомобилей, а также 33 раза нападали на спасателей.
Открыть алма-атинские детсады планируют с 20 января. Но из-за «Омикрона» не исключается, что детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Об этом во время брифинга рассказала глава управления образования Ляззат Жылкыбаева.
Напомним, с 5 января все детсады города приостановили свою работу в связи с беспорядками.
Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия ограничила доступ к своим страницам в социальных сетях после того, как в одном из аккаунтов было указано её местоположение.
Предположительно, она уехала в ОАЭ.
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На сегодняшний день общая сумма ущерба бизнесу от массовых беспорядков в Казахстане возросла до более чем $217 млн. Об этом 14 января сообщает Национальная палата предпринимателей республики.
Читайте подробнее: Сумма ущерба бизнесу от беспорядков в Казахстане увеличилась до $217 млн
Это был не мирный митинг — официальный комментарий департамента полиции Алма-Аты.
Волнения в городе начались 4 января во второй половине дня. Беспорядки с «Алматы Арена» перекинулись на центральные улицы и площадь Республики.
По словам пресс-секретаря департамента полиции, только за одну ночь террористы совершили 27 атак на здания полиции. Их целью было завладение оружием, которое стражам правопорядка удалось отстоять.
Люди громили и крушили все, что попадалось на их пути.
Цитата sputnikKZ.
Среди зачинщиков беспорядков могли быть прикормленные властью «титушки», передает из Алма-Аты спецкор kp.ru Александр Коц.
Я бы не назвал это «частной армией», но отряды, подобные украинским «титушкам», у власти были. И о них прекрасно были осведомлены в Комитете нацбезопасности. Я думаю, и тренировали их под эгидой Комитета. И там кого только не было — и «бородатые» (исламисты — Ред.), в том числе прошедшие обкатку в Сирии, и криминальные элементы, и спортсмены, — рассказал Коцу на похоронах подполков