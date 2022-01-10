Милан, Италия, 10 января, 2022, 08:35 — ИА Регнум. «Интер» одержал победу над «Лацио» в матче 21-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Интера» голы забили защитники Алессандро Бастони и Милан Шкриньяр. У «Лацио» отличился нападающий Чиро Иммобиле.

На сегодняшний день «Интер» занимает первое место в чемпионате Италии, в активе команды 49 очков. «Лацио» идёт на восьмом месте с 32 очками.

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