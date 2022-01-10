Челябинск, 10 января, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Жители Челябинска спасли белку, которая застряла в заборе. Об этом говорится в паблике «Подслушано ЧМЗ».

Иллюстрация пресс-службы администрации Железноводска Белка

Инцидент произошёл утром 9 января. Белка запуталась в сетке-рабице. Увидевшие это граждане пытались её вызволить, но не получалось. Тогда один из них принёс из дома кусачки и сумел перекусить сетку.

«Белочку освободили, жива и здорова убежала сразу и забралась на дерево», — написала участница спасательной операции.