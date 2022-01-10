Улан-Удэ, 10 января, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ пожарные эвакуировали из горящего 12-этажного дома 75 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, пожар произошёл поздно вечером 8 января.

jackmac34 Огонь

К моменту прибытия огнеборцев в первом подъезде наблюдалось сильное задымление. В течение 15 минут было ликвидировано открытое горение.

«По лестничному маршу огнеборцами были спасены 25 человек с помощью спасательных устройств, эвакуированы 75 человек», — отметили в ведомстве.

По данным управления, причиной пожара стало короткое замыкание, в результате чего выгорела электрощитовая на площади 2 кв. метра.

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