Грозный, , 08:32 — REGNUM В Чечне не было взрыва на нефтебазе в городе Гудермесе, о котором сообщили ряд СМИ и пользователи страниц с социальных сетях. Видео, на котором якобы видны последствия ЧП, в настоящее время проверяется. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Взрыв

«Это ложная информация. Уточняем, почему «Рен ТВ» поверил непонятному видео в соцсетях и поставил новость. Мы уточняем, из каких происшествий последних лет сформирован этот видеоряд», — прокомментировали инцидент ТАСС в пресс-службе МЧС.

Напомним, 9 января 2022 года ряд СМИ сообщил, что на нефтебазе в Гудермесе произошел взрыв, который вызвал возгорание на одном из резервуаров. При этом при пожаре никто не пострадал, его удалось потушить.