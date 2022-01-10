Ханчжоу, Китай, , 08:32 — REGNUM Первая в Китае высокоскоростная железная дорога, контролируемая частным капиталом, была введена в эксплуатацию в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 8 января агентство Синьхуа.

Два поезда отправились со станции Тайчжоу и станции Шэнчжоу Синьчан, ознаменовав официальное открытие междугородной железной дороги Ханчжоу-Шаосин-Тайчжоу. Это одна из первых в Китае групп проектов высокоскоростных железных дорог, финансируемых за счет государственно-частного партнерства (ГЧП), при этом частный сектор имеет статус холдинга.

При общем объеме инвестиций почти в 44,9 млрд юаней (около $7 млрд) железнодорожная линия протяженностью 266,9 километра была спроектирована с восемью остановками и рассчитана на скорость 350 км/ч. Строительство железной дороги началось в 2017 году. Работы по прокладке пути были завершены в июне 2021 года. Поездка между Ханчжоу и Тайчжоу на максимальной скорости займет 63 минуты.