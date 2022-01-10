Москва, , 08:32 — REGNUM В Москве к 2025 году планируется построить 272,7 км дорог, 48 пешеходных переходов, 87 мостов, тоннелей и эстакад, из них 80 км возведут в Новой Москве, сообщается на портале мэра столицы.

Строительство хорды в Москве Stroi.mos.ru

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, главный проект в транспортном строительстве — возведение хордовых магистралей, которые свяжут 73 района столицы и улучшат транспортную ситуацию для 11,4 млн москвичей.

Бочкарев уточнил, что за 11 лет в Москве построено 1121,3 км дорог, 274 пешеходных перехода и 331 искусственное сооружение. Протяженность улично-дорожной сети выросла столицы на 20%.

ИА REGNUM ранее сообщало, мэр Сергей Собянин заявлял, что изменения с московским транспортом носят революционный характер.

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