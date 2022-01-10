Лос-Анджелес, США, 10 января, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Южнокорейский актер О Ён Су, сыгравший роль дедушки О Иль Нама в телесериале «Игра в кальмара», удостоен премии «Золотой глобус» за «Лучшую мужскую роль второго плана в телесериале». Об этом сообщает Yonhap News.

Netflix Южнокорейский сериал «Игра в кальмара»

Известно, что 77-летний актер стал первым южнокорейцем, получившим награду в данной категории.

Отмечается, что соперниками О Ён Су в борьбе за награду были Билли Крудап и Марк Дюпласс («Утреннее шоу»), Киран Калкин («Наследники») и Бретт Голдстейн («Тед Лассо»).

79-я церемония вручения «Золотого глобуса» прошла 9 января в отеле «Беверли Хилтон» в Лос-Анджелесе без зрителей и без телевизионной трансляции.