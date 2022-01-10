Уфа, 10 января, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Понижение температуры воздуха до — 23 °C ожидается в Башкирии. Об этом 10 января сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Мороз

Так, 11 января в республике существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 23 °C, днем может потеплеть до — 8 °C.

12 января в Башкирии может пройти небольшой снег. Столбик термометра в регионе ночью может опуститься также до — 23 °C, днем может подморозить до — 13 °C.

Ранее сообщалось о том, что из-за ухудшения погодных условий (снега, метели, ограничение видимости) на участке автотрассы Уфа-Инзер-Белорецк с км 79 по км 202 с 19:00 часов 08 января 2022 года вводилось временное ограничение движения для большегрузного транспорта. Ограничение движения для большегрузов на этой дороге было снято с 06:00 часов 09 января 2022 года.