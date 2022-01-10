Варшава, , 08:27 — REGNUM Глава польского государства Анджей Дуда на своей странице в соцсети Facebook поздравил жителей Польши и Украины с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

«Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за дружбу и сотрудничество. Польша поддерживает Украину. Вместе мы сильнее», — написал Анджей Дуда.

Кроме того, по случаю годовщины на фасаде Президентского дворца в Варшаве и Мариинского дворца в Киеве была установлена иллюминация с флагами Польши и Украины.