В Польше отметили 30-летие установления дипотношений с Украиной
Варшава, 10 января, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Глава польского государства Анджей Дуда на своей странице в соцсети Facebook поздравил жителей Польши и Украины с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.
Иван Шилов ИА REGNUM
Анджей Дуда
«Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за дружбу и сотрудничество. Польша поддерживает Украину. Вместе мы сильнее», — написал Анджей Дуда.
Кроме того, по случаю годовщины на фасаде Президентского дворца в Варшаве и Мариинского дворца в Киеве была установлена иллюминация с флагами Польши и Украины.