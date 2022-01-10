Москва, 10 января, 2022, 08:26 — ИА Регнум. До 2025 года в Москве планируется построить более 270 километров автодорог. Об этом 10 января сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Mos.ru Дорожно-транспортная развязка

По его словам, для Стройкомплекса развитие транспортного каркаса является приоритетной задачей.

«В ближайшие три года в наших планах возведение 272,7 километра дорог, 48 пешеходных переходов, 87 мостов, тоннелей и эстакад», — сказал Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, главным проектом в сфере строительства дорог является возведение хордовых магистралей, их полностью построят в 2022—2023 годах. Кроме того, продолжится реконструкция МКАД — уже обновлено 18 развязок, сейчас ведутся работы ещё на четырёх. Также 80 километров дорог будет построено в ближайшие три года в Новой Москве.