Чита, 10 января, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Забайкалье с сегодняшнего дня, 10 января, вернули проверку QR-кодов о вакцинации при входе в торговые центры.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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«Сегодня сфера торговли в нашем крае начинает функционировать по-новому. Теперь при входе в торговый или развлекательный центр человек обязан предъявить QR-код о вакцинации. Иначе он не сможет зайти в помещение. Есть и нововведение для любых непродовольственных магазинов, даже очень маленьких. Там QR-код у клиента будут спрашивать на кассе, при расчете», — пояснил вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

По его словам, без QR-кода жителям разрешено посещать аптеки и продуктовые магазины, если только те не находятся в торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае по состоянию на 9 января 2022 года вакцинацию завершили 543 845 человек из более одного миллиона граждан (+877 за двое суток).

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