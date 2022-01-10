Омск, 10 января, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Омске вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в истязании своих детей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области, инцидент произошёл 23 января 2021 года.

СУ СКР по Омской области Обвиняемый в истязании детей житель Омска

45-летний мужчина в тот день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с силой бросил на пол 8-летнюю падчерицу и 5-летнего сына. Его супруга сняла происходящее на видео и отправила его родственнице. Впоследствии видеоролик был опубликован в сети и вызвал большой общественный резонанс.

«В этот же день следователями совместно с сотрудниками полиции была установлена личность истязателя, он был задержан. Свои действия Юнусов объяснил следователю тем, что дети громко кричали на улице, и он, якобы, за них испугался», — отметили в ведомстве.

Выяснилось также, что ранее мужчина не раз избивал детей ремнём, заставлял их стоять в планке на кулаках в воспитательных целях. Наблюдавшая за этим мать детей не сообщала в полицию об этом, опасаясь агрессивного мужа.

В марте по инициативе следствия обвиняемого лишили родительских прав. Сегодня, 10 января 2022 года суд приговорил мужчину к восьми месяцам лишения свободы.