Минск, , 08:20 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву надежду на скорейшее установление спокойствия в этой стране и заявил, что готов всячески способствовать стабилизации ситуации.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы выражаем надежду на скорейшее установление мира и спокойствия на казахстанской земле и готовы всячески способствовать стабилизации ситуации», — говорится в телеграмме Лукашенко, текст которой приводит Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, жители Белоруссии переживают испытания, выпавшие Казахстану, как собственную трагедию. Белорусский лидер также выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания выздоровления пострадавшим.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным МИД Казахстана, среди нападавших на силовиков во время массовых беспорядков в Казахстане были участники боевых действий в горячих точках, воевавшие на стороне радикальных исламистов.

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