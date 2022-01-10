Москва, , 08:19 — REGNUM По итогам дня 7 января баррель нефть Brent подешевел на 0,36%, до $81,70. Цены на нефть в первых числах января закрепились выше отметки $80. Общий фон для нефтяного рынка нейтральный, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно последним данным компании Baker Hughes, за минувшую неделю число буровых на нефть увеличилось на одну единицу. до 481 шт., число буровых на газ — на одну единицу, до 107 шт. Общее число буровых выросло на две единицы., до 588 шт.

Рост котировок сдерживается быстрым распространением «Омикрона». В Австралии впервые за один день было зарегистрировано 100 тыс. новых случаев заболевания COVID-19.

О рекордных случаях заражения за последние несколько дней сообщили Лондон, США, Израиль, Италия, Мексика, Филиппины и Окинава. В Индии число заражений снова превысило 100 тыс. человек.

В мире заражается более 2 млн человек в сутки. Количество смертей не растет такими же быстрыми темпами, поэтому инвесторы ждут дополнительной информации по нагрузкам в медицинских учреждениях.

Если ситуация в больницах ухудшится и власти начнут вводить новые ограничения, давление на нефтяной рынок усилится с новой силой.

Сегодня, 10 января, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется на уровне $81,85 за баррель. Техническая картина по нефти благоприятная для покупателей.

После непродолжительной консолидации ожидается продолжение роста нефтяных котировок до $83,40.

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