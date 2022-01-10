Москва, 10 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. По итогам дня 7 января баррель нефть Brent подешевел на 0,36%, до $81,70. Цены на нефть в первых числах января закрепились выше отметки $80. Общий фон для нефтяного рынка нейтральный, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно последним данным компании Baker Hughes, за минувшую неделю число буровых на нефть увеличилось на одну единицу. до 481 шт., число буровых на газ — на одну единицу, до 107 шт. Общее число буровых выросло на две единицы., до 588 шт.

Рост котировок сдерживается быстрым распространением «Омикрона». В Австралии впервые за один день было зарегистрировано 100 тыс. новых случаев заболевания COVID-19.

О рекордных случаях заражения за последние несколько дней сообщили Лондон, США, Израиль, Италия, Мексика, Филиппины и Окинава. В Индии число заражений снова превысило 100 тыс. человек.

В мире заражается более 2 млн человек в сутки. Количество смертей не растет такими же быстрыми темпами, поэтому инвесторы ждут дополнительной информации по нагрузкам в медицинских учреждениях.

Если ситуация в больницах ухудшится и власти начнут вводить новые ограничения, давление на нефтяной рынок усилится с новой силой.

Сегодня, 10 января, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется на уровне $81,85 за баррель. Техническая картина по нефти благоприятная для покупателей.

После непродолжительной консолидации ожидается продолжение роста нефтяных котировок до $83,40.

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