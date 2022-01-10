Пекин, 27 апреля, 2024, 18:52 — ИА Регнум. В Сети появились кадры, снятые в Пекине перед встречей председателя КНР Си Цзиньпина и главы Госдепа США Энтони Блинкена.

ТАСС/(AP Photo/Mark Schiefelbein Энтони Блинкен и Си Цзиньпин

На опубликованных кадрах технической съёмки слышно, как Си Цзиньпин спрашивает сотрудника протокольной службы, когда Блинкен уедет, сообщило «KP.ru».

«Сегодня вечером», — ответил собеседник председателя КНР.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с Си Цзиньпином заявил, что если Китай не примет меры по решению «проблем», связанных с якобы имеющей место поддержкой России, то это сделают сами США.

Такие заявления можно расценивать как попытку шантажа, но США предпринимали такие попытки и раньше, успеха они не принесут, отмечал ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.

Китай является суверенным мощным государством, которое может отстаивать свои интересы, заявил 27 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы Блинкена. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва и Пекин будут и дальше развивать сотрудничество.

В свою очередь, Си Цзиньпин после переговоров с Блинкеном заявил, что отношения Китая и США в последнее время достигли прогресса, однако в них по-прежнему есть немало проблем, требующих решения.

Ни Китай, ни США не собираются уступать в принципиальных для них вопросах, но стремятся при этом если не избежать, то хотя бы максимально отложить прямое столкновение, отмечал ранее в своей статье для ИА Регнум обозреватель Пётр Акопов.