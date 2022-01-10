Екатеринбург, 10 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Уральский гонщик Сергей Карякин попал в серьезную аварию в рамках ралли «Дакар». Никто из его экипажа не пострадал. Об этом сообщил штурман Карякина Антон Власюк в социальной сети.

Kimjun Гонка

По словам участника команды Карякина, один из экипажей заблудился на трассе. В результате соперники допустили лобовое столкновение с их экипажем. Авария произошла на скорости около 100 километров в час, сообщил Карякин. Его штурман отметил, что им придется завершить соревнования из-за серьезных повреждений машины. Кроме того, по его словам, штурман соперников при столкновении получил серьезные повреждения. У него сломан позвоночник.

Отметим, Сергей Карякин — победитель ралли «Дакар-2017» в зачете квадроциклов. Он также является депутатом заксобрания Свердловской области.