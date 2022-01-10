Якутск, , 08:27 — REGNUM В Якутии продолжают обсуждать вопросы отлова и содержания безнадзорных животных. Депутат Госсобрания республики Виктор Фёдоров считает, что раз есть закон, его нужно исполнять. Своё мнение он высказал ИА ТайгаПост.

Бездомная собака sandrapetersen

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«Прежде всего, в правовом государстве мы должны исходить из того, что законы, нравятся они нам или нет, необходимо исполнять. Можно критиковать их за несовершенство, предлагать законодательные инициативы, но исполнять необходимо. Так называемый закон Бурматова действует уже два года, и в нем нет понятия ППЖ — пункт передержки животных. В законе прямо указывается: «Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных, не допускается». Если мы говорим, что выступаем против возвращения отловленных собак после стерилизации и чипирования обратно на улицу, тогда выход один — нужно строить приют для пожизненного содержания. Это, безусловно, дорого, но нужно исполнять законы. А механизмы самые разные, в том числе через участие в различных государственных программах», — отметил Виктор Фёдоров.

Он подчеркнул, что отсутствием денег можно заболтать любую проблему и предложил для начала понять, какого размера приюты нужны каждому муниципальному образованию. Виктор Фёдоров также обратил внимание на то, что процесс создания приютов не будет быстрым. При этом депутат отметил, что «закон Бурматова» действует уже два года, и раньше в республике для его реализации ничего не делалось.

«Если фонд «Помоги выжить» за 25 млн рублей планировал построить приют на 500 животных, то нам на 3 тысячи собак нужно миллионов 120. Еще примерно 200 млн в год уйдет на их содержание. Да, дорого. Но нужно не искать повод неисполнения закона, а думать, как соблюсти его требования. Пока мы будем отлавливать собак и выпускать их обратно, ни о каком регулировании численности безнадзорных животных речи быть не может», — сказал также Виктор Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске идёт сбор подписей против обустройства мест для содержания отловленных собак на территории спального района в Автодорожном округе. Построить пункт передержки намерены возле школы и детского сада, пожаловались люди. Они считают такое расположение приюта небезопасным для детей.