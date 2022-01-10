Чита, , 08:15 — REGNUM В ходе оперативного совещания 10 января губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил плохое качество уборки снега в городе Чите. Как сообщает пресс-служба правительства региона, он поручил руководителю администрации Читы Александру Сапожникову усилить эту работу, найти средства для увеличения количества техники и регулярнее очищать улицы краевой столицы.

Уборка снега Adm.nov.ru

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«В первую очередь, нужно убирать, чистить улицы, а не только подсыпать и засыпать их реагентами. Продумывайте, почему не получается своевременно уборку осуществлять. Сейчас работаете с явно недостаточным количеством техники и темпами очистки.

Сделайте расчеты, посоветуйтесь с коллегами из других городов, посмотрите, сколько должно быть единиц техники, как обеспечить это количество, чтобы своевременно очищать улицы», — сказал Александр Осипов.

Как отметил руководитель администрации Читы Александр Сапожников, на сегодняшний день убрано около 500 кубических метров снега. Специалисты использовали для этого 750 кубических метров соляной и песко-соляной смесей, 110 кубических метров жидких реагентов.

Тем временем, сотрудники читинского МП «ДМРСУ» вышли на первую после новогодних каникул большую уборку в краевом центре. В плановом режиме дворники муниципального предприятия работают на площадях и общественных территориях города Читы (пл.Ленина, Труда, Революции, Театральная, Арт-объект «Мотоцикл»).

В вечернее и ночное время, когда снизится интенсивность транспортного потока, работа будет активизирована.