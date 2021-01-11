Рим, 11 января, 2021, 08:08 — ИА Регнум. «Аталанта» одержала победу над «Удинезе» в матче 21-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 6:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

В составе «Аталанты» голы забили дубль оформил нападающий Луис Мурьель. Ещё по голу забили Марио Пашалич, Руслан Малиновский, Йоаким Меле и Маттео Пессина.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 73-й минуте матча и отдал две голевые передачи.

В составе «Удинезе» отличился форвард Бету. Кроме того, автогол на счету защитника «Аталанты» Берата Джимсити.

На сегодняшний день «Аталанта» занимает четвёртое место в чемпионате Италии, в активе команды 41 очко. «Удинезе» идёт на 14-м месте с 20 очками.