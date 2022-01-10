Джакарта, 10 января, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Число людей, которые прошли полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии, достигло 116 819 952 человек, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Первую инъекцию вакцины против коронавируса в Индонезии получили 170 143 626 человек.

Вакцинированы медицинские работники, государственные служащие, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и дети в возрасте 12−17 лет. До сих пор правительство планировало сделать привить от коронавируса 208 265 720 человек.

В общей сложности 2 045 447 медицинских работников получили первую дозу вакцины, 1 962 382 человека получили вторую дозу вакцины и 1 326 404 медицинских работника прошли ревакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, туристов будут высылать с Бали (Индонезия), если они попадутся на нарушении социальных ограничений в новогодние праздники.