Москва, 10 января, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Новый год российская валюта начала с ослабления. За несколько дней курс доллара вырос на 3,65%, до 77,35 рубля. Виной тому стали беспорядки в Казахстане и опубликованный протокол декабрьского заседания FOMC, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубли

Приостановка работы Нацбанка Казахстана и отключение интернета вызвали распродажу валют стран с развивающейся экономикой. Протокол декабрьского заседания ФРС показал, что из-за резкого роста инфляции первое повышение ставок ожидается в марте.

Также руководители ФРС обсуждали сокращение баланса. Спекуляции об ужесточении денежно-кредитной политики лишили участников рынка аппетита к рисковым активам, что негативно отразилось на американском фондовом рынке и конкурентах доллара, включая рубль.

За 6 и 7 января российская валюта укрепилась примерно на 3%, до 75,09 руб. На это были две причины. Ситуация во всех регионах Казахстана стабилизирована. Захваченные протестующими здания освобождены. Все области вернулись под полный контроль официального правительства страны.

Торги по рублевым парам 7 января закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,74%, до 75,75 руб., евро/рубль — на 0,08%, до 86,02 руб., фунт/рубль — на 0,44%, до 102,80 руб.

Данные по занятости в США разочаровали инвесторов слабым ростом количества новых рабочих мест. В декабре 2020 года экономика США создала 199 тыс. рабочих мест против ожидавшихся 400 тыс. рабочих мест.

Если учитывать другие показатели отчета по рынку труда, то отчет в целом оказался неплохим. Безработица снизилась, средняя заработная плата увеличилась.

Показатель за ноябрь был пересмотрен в сторону увеличения. Однако доллар попал под давление в конце недели. На этом фоне пара доллар/рубль снижалась до 75,09 руб.

Сегодня, 10 января, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется на уровне $81,85 за баррель. Техническая картина по нефти благоприятная для покупателей. После непродолжительной консолидации ожидается продолжение роста нефтяных котировок до $83,40.

Инвесторы ждут заседания Совета Россия — НАТО и переговоров представителей РФ и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Если стороны достигнут политического решения для урегулирования разногласий, укрепление рубля продолжится. На утренней сессии рубль торгуется в плюсе. Диапазон для торговли 74,95−75,90 руб.

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