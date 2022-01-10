Екатеринбург, 10 января, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК одержал очередную победу в рамках Чемпионата России. На этот раз уральский клуб оказался сильнее «Пересвета ЮФУ» из Ростова-на-Дону. Матч завершился со счетом 92:43, сообщили в пресс-службе БК УГМК.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Баскетбол

Еще в первой пятнадцатиминутке уральский клуб показал хозяйкам паркета кто является фаворитом в противостоянии. К началу второй половину матча преимущество «лисиц» стало почти двухкратным (16:28), а к концу третьего игрового отрезка подопечные Мигеля Мендеса превзошли хозяек на 35 очков. Самыми результативными в команде гостей стали Эмма Меессеман и Джоквел Джонс. Они принесли клубу 20 и 18 очков соответственно.

Следующий матч УГМК проведет 12 января. Встреча состоится в Чехии в рамках Евролиги. Соперником уральской команды станет «УСК Прага».