Чита, 10 января, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 10 января на оперативном совещании поставил задачу перед профильным министерством организовать системную работу по выдаче «Пушкинских карт». В этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Василий Иванов ИА REGNUM «Пушкинская карта»

«Разработайте план. Распространение электронного билета, который позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет оплачивать посещение культурных мероприятий, не должно носить стихийный характер», — подчеркнул руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, виртуальную «Пушкинскую карту» можно оформить на сайте Госуслуги, Госуслуги. Культура и в мобильном приложении Почта Банка.

Афиши всех мероприятий, на которые можно купить билет по «Пушкинской карте», размещены на портале «Культура.РФ», в приложении «Госуслуги.Культура» и «Почта Банк Онлайн».

Номинал «Пушкинской карты», владельцы которой в возрасте от 14 до 22 лет могут приобретать билеты в учреждения культуры за государственный счет, с 1 января увеличен до 5000 рублей.

Ранее к проекту присоединились краевая филармония им. О.Л. Лундстрема, забайкальский драматический театр, государственный музыкальный театр национальных культур «Забайкальские узоры» и театр кукол «Тридевятое царство»

С начала действия программы культурные мероприятия посетили уже более трех тысяч жителей Забайкалья.

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