Москва, , 08:11 — REGNUM Рост количества заразившихся коронавирусом в России к моменту завершения связанных с новогодними праздниками выходных возможен из-за штамма «Омикрон». Такое мнение 10 января высказал руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в эфире телеканала «Россия 1».

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма «Омикрон», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в США с начала пандемии преодолело отметку в 60 млн.