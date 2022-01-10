Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за всё время пандемии достигло 77 673. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 119 жителей.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 100 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Излечились от COVID-19 к настоящему времени 72 474 пациента, в том числе 199 за последние сутки. В списке контактных лиц, по данным на 10 января, остаются 5203 человека.