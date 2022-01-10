Уфа, 10 января, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Одни человек погиб, четыре человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Башкирии. Об этом 10 января сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что днем 9 января около села Новонагаево в Краснокамском районе на 78 км автотрассы Дюртюли — Нефтекамск произошло столкновение встречных автомобилей «Hyundai Santa Fe», за рулем которого находился 41-летний мужчина, и «Renault Kangoo», под управлением 52-летнего жителя Уфы. После столкновения автомобиль «Toyota Camry», за рулем которого находилась 25-летняя женщина, столкнулся с автомобилем «Renault».

Отмечается, что в этом ДТП водитель «Renault» получил смертельные травмы. Помощь медиков понадобилась трём пассажирам «Renault», а также водителю и 38-летней пассажирке «Hyundai».

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.