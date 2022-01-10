Нур-Султан, 10 января 2022, 08:06 — REGNUM В Казахстане сохранятся риск повторения террористических атак, заявил государственный секретарь республики Ерлан Карин.
По его словам, на улицах столицы Нур-Султана «заметно это напряжение, поэтому гражданам надо сохранять бдительность».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Соединённых Штатов Анатолий Антонов заявил, что тысячи радикалов и экстремистов приняли участие в массовых протестах в Казахстане в целью свержения конституционного строя.
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