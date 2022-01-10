Кемерово, , 08:06 — REGNUM В Кемеровской области прокуратура начала проверку после пожара в пансионате для пожилых людей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пожар

«Организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Кемеровского района Константин Майер», — уточнили в прокуратуре.

Напомним, что 8 января в кузбасском пансионате «Золотой век» для пожилых людей произошёл пожар. Погибли четыре человека.

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