Нур-Султан, , 08:02 — REGNUM Ввод миротворческих сил ОДКБ в Казахстан для стабилизации обстановки в стране после массовых беспорядков взбесил страны Запада, проявляющих большой интерес к республике и инвестирующих в ее экономику. Такое мнение 10 января высказал советник бывшего казахского президента Нурсултана Назарбаева — Ермухамет Ертысбаев.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Центрально-Азиатском регионе к Казахстану — гигантский интерес западных держав, Европейского союза, США. Они сюда почти 376 миллиардов долларов внесли инвестиций, особенно в углеводородный сектор… Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад», — приводит его слова РИА Новости.

Также эксперт добавил, что он не сомневается в том, что внешние силы либо устроили, либо имею отношение «к этому дебошу и к попытке вооруженного мятежа», и уточнил, что такой шаг был необходим им для того, чтобы «создать неприятный очаг» в тылу у России, так как Москва на будущей неделе начинает переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО.

Кроме того, Ертысбаев отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «делает все правильно» и экс-президент страны Назарбаев «не ошибся в нем, назвав его самым достойным».

«Но, к сожалению, деструктивные силы решили направить митинги в другое русло… Чтобы здесь поселился хаос, и сюда, на юг, хлынули бы десятки тысяч террористов со всего мира. В республиках Центральной Азии много скрытых ячеек, ваххабитов, салафитов. Исламизация Центральной Азии за 30 лет чудовищных размеров достигла», — указал эксперт.

Кроме того, он высказал мнение о том, что в Казахстане на данный момент опасная ситуация и потому «правильно сделал президент Токаев, обратившись к президенту (РФ Владимиру) Путину и странам ОДКБ, чтобы показать международному терроризму, что мы не одни, что находимся в мощном военно-политическом союзе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 2,7 тысячи человек, предположительно, участвовавших в массовых беспорядках, были задержаны в казахстанском Чимкенте.