Пермь, , 08:00 — REGNUM В Перми 10 января начало действовать новое тарифное меню, школьники младших классов смогут ездить в автобусах и трамваях бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Автобус Pixabay.com

Стоимость проезда повысилась с 26 рублей до 33 рублей. Этот тариф одинаков, как при безналичном расчет, так и при оплате проезда наличными.

Введена новая категория льготников — малоимущие многодетные семьи. Бесплатный проезд в общественном транспорте полагается ученикам начального звена школы.

Изменения произошли в системе пересадок между городскими маршрутами. Имеющие транспортную карту пассажиры могут осуществлять пересадку в течение часа при оплате 50% стоимости поездки.

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