Уфа, , 08:15 — REGNUM Шесть стационарных пунктов обогрева работают в Иглинском районе Башкирии. Об этом 9 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Грузовики Peter Mooney

Сообщается, что в результате введения временного ограничения движения для маршрутных такси, пассажирских автобусов, грузового транспорта, легковых такси на автотрассе М-5 «Урал» в Челябинской области с 04:00 часов (мск) 07 января 2022 года до 05:00 часов (мск) 09 января 2022 года в Башкирии фиксируются затруднения движения большегрузного транспорта.

Отмечается, в Башкирии дорожное полотно находится в проезжем состоянии. Для обслуживания участка автотрассы на 1545 км М-5 «Урал» прибыли две единицы техники. На место был направлен мобильный пункт обогрева, рассчитанный на 20 человек. В 7:00 часов 10 января пункт обогрева свернули.

В Иглинском районе работают шесть стационарных пунктов обогрева общей вместимостью 252 места.