Канберра, , 07:49 — REGNUM Федеральный суд Австралии разрешил теннисисту Новаку Джоковичу выходить из отеля для просмотра судебного заседания по его апелляции, оспаривающей аннулирование его австралийской визы. Об этом заявил судья Энтони Келли в ходе слушаний.

Новак Джокович Yann Caradec

Согласно распоряжению инстанции, Джоковичу разрешили «следить за онлайн-трансляцией из зала суда». При этом МВД Австралии предписываться безопасная доставка теннисиста на место трансляции слушаний и обратно в гостиницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший замминистра по делам миграции Австралии Абул Ризви заявил, что теннисиста Новака Джоковича не стоило пускать в самолет, направляющийся на австралийскую территорию, если у властей были опасения по поводу его медотвода от вакцинации против коронавирусной инфекции. При этом Ризви добавил, что теперь юристам австралийского правительства будет сложно доказать правомерность аннулирования визы спортсмена.

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