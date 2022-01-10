Ульяновск, , 07:49 — REGNUM В Ульяновской области произошла очередная коммунальная авария, в результате которой без холодной воды остались несколько домов. Об этом сообщает 9 января в 18:30 управление МЧС.

Насос 1905 года по откачке воды из сухого дока Лайского судоремонтного завода Владимир Станулевич © ИА REGNUM

По данным ведомства, ЧП произошло в селе Новое Никулино Цильнинского района. В управлении отмечают, что информация о происшествии поступила 8 января в 16:46, в результате под отключение от холодного водоснабжения попали четыре многоквартирных дома, где проживают 300 человек, в том числе 50 детей.

«Причина отключения — вышел из строя глубинный насос. Ремонтно-восстановительные работы ведутся», — говорится в сообщении.

По данным на 9 января, в ликвидации ЧП участвовал 21 человек, привлечено восемь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января 2022 года в Ульяновске произошли две коммунальные аварии. Из-за утечки на трубопроводе на восемь часов приостанавливалась подача холодной воды в три дома по улице Гончарова. Около полудня произошёл порыв на водоводе в границах улиц Автозаводская, Рябикова, Стасова и Александра Невского, аварию устранили 3 января.

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