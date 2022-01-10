Оренбург, , 07:48 — REGNUM Оренбург в 2022 году останется без официальных крещенских купелей. В городе решено не оборудовать иордани. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии, отметив, что о подробностях проинформируют позже.

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Примечательно, что и в 2021 году муниципалитет оставался без купелей на Крещение. Причиной стала неблагополучная эпидситуация, связанная с распространением коронавируса.

Добавим, в 2019 году на территории Оренбургской области было организовано 103 официальных места для омовения на Крещение. Обряд совершили 47 580 человек.

В 2020 году в областном центре купели подготовили на реках Сакмара и Урал, а также на озере Коровьем.

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