Ульяновск, , 07:36 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту аварии, в которой погибли три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло в ночь с 6 на 7 января в Цильнинском районе, в результате которого погибли три человека: 60-летняя женщина, дети в возрасте 12 и 14 лет. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция проинформировала о столкновении 7 января около 02:00 иномарок Mercedes Benz и Toyota RAV4. ДТП произошло возле села Кашинка Цильнинского района. Жертвами аварии стали три человека, ещё восемь получили травмы.

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