Иркутск, , 07:33 — REGNUM Трое несовершеннолетних и 22 взрослых получили различные травмы в результате 15 дорожно-транспортных происшествий, произошедших с 3 по 9 января 2022 года в Иркутске и Иркутском районе, сообщает в Instagram территориальное Управление ГИБДД ГУ МВД России.

ДТП Пресс-служба ДПЧС РО

За неделю с 27 декабря по 2 января в Иркутске и Иркутском районе произошли 22 дорожно-транспортных происшествия, травмы получили 28 человек, включая трех несовершеннолетних. ДТП включали в себя 15 столкновений, пять наездов на пешехода, один съезд с дороги и одно падение пассажира.

За неделю с 20 по 26 декабря в Иркутске и Иркутском районе произошли 26 аварий, погиб один человек и 37 пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 января на 112-м км автодороги Тайшет — Чуна — Братск в районе рабочего поселка Лесогорск Чунского района произошло столкновение Toyota Camry и Toyota Land Cruiser 200, которые двигались во встречном направлении. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончался на месте автоаварии 38-летний водитель седана.

Уже 4 января на федеральной автомобильной дороге «Сибирь» вблизи деревни Облепиха 54-летний водитель грузового автомобиля «Скания» с полуприцепом не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево. В результате случившегося мужчина погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.

8 января на автодороге Нижняя Иреть — Тальники — Тунгуска вблизи села Тальники водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado» не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Транспортное средство съехало с проезжей части и врезалось в дерево. По предварительной информации за рулем внедорожника находился 14-летний подросток.

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