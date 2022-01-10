Хух-Хото, Китай, , 07:29 — REGNUM Объем внешней торговли автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая с января по ноябрь 2021 года превысил 112 млрд юаней (около $17,6 млрд), увеличившись на 17,2% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Монголия Иван Шилов © ИА REGNUM

Импорт региона за первые 11 месяцев 2021 года составил около 69,2 млрд юаней, увеличившись на 8% в годовом исчислении, в то время как его экспорт вырос на 36% в годовом исчислении до 42,9 млрд юаней.

Основными экспортными товарами были оксиаминосодержащие соединения, сталь и грузовые транспортные средства; а основными импортными товарами были медная руда, молоко и сливки, бревна и калийные удобрения.

За этот период экспорт механической и электротехнической продукции, а также высокотехнологичной продукции быстро рос, стоимость экспорта достигла 7,2 млрд юаней и 6,8 млрд юаней, увеличившись на 80,6% и 62,2% соответственно в годовом исчислении.

Частный сектор региона показал выдающиеся результаты во внешней торговле с января по ноябрь 2021 года, при этом общий объем внешней торговли увеличился на 12,8% в годовом исчислении до 73,2 млрд юаней, что составляет 65,3% от общего объема внешней торговли региона.

Общий объем импорта и экспорта с Монголией и Россией, основными торговыми партнерами Внутренней Монголии, достиг 46,6 млрд юаней.