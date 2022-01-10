Якутск, 10 января 2022, 07:50 — REGNUM За сутки в Якутии коронавирусом заболели 85 человек, в том числе 23 ребёнка. В реанимационных отделениях республики находятся восемь крайне тяжёлых больных, сообщила на брифинге 10 января заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.
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В ковидных госпиталях проходят лечение 449 пациентов. От числа заразившихся 97% были непривиты.
Как сообщало ИА REGNUM, в России в гражданский оборот выпустили порядка 85 млн комплектов вакцин против COVID-19 от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Зарегистрирована вакцина от коронавируса для детей.