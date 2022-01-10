Якутск, , 07:50 — REGNUM За сутки в Якутии коронавирусом заболели 85 человек, в том числе 23 ребёнка. В реанимационных отделениях республики находятся восемь крайне тяжёлых больных, сообщила на брифинге 10 января заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ковидных госпиталях проходят лечение 449 пациентов. От числа заразившихся 97% были непривиты.

«На контроль оперштаба взяты Верхоянский, Мегино-Кангаласский, Булунский, Сунтарский и Среднеколымский районы. С открытием зимника особую тревогу вызывает проникновение новой коронавирусной инфекции в небольшие отдаленные населенные пункты, и в обязанность районных оперштабов входит необходимость мониторить каждого приезжающего туда. Такой же мониторинг проводится и в отношении приезжающих в республику», — отметила Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в гражданский оборот выпустили порядка 85 млн комплектов вакцин против COVID-19 от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Зарегистрирована вакцина от коронавируса для детей.