Ульяновск, , 07:26 — REGNUM В Ульяновской области сохранилась тенденция снижения выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям ведомства, за последние сутки, 9 января, в регионе официально выявлено 85 носителей новой коронавирусной инфекции, что на три случая меньше, чем было 8 января.

Отметим, что с нового года значительный прирост, с 81 до 88 случаев заражения коронавирусом, произошёл 3 января. С начала пандемии в регионе выявлено 121 399 случаев заражения коронавирусом.

Всего в Ульяновской области сделано 1 630 760 лабораторных исследований на SARS-CoV-2. В настоящее время под наблюдением находятся 7075 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на 6 января коллективный иммунитет от коронавируса оценивался на уровне 69,02%.