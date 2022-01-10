Пекин, , 07:25 — REGNUM В декабре 2021 года на материковой части Китая было зафиксировано увеличение числа пассажирских перевозок в городских транспортных сетях, сообщает 8 января агентство Синьхуа.

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По данным Министерства транспорта, в декабре на линиях городского транспорта в 51 городе было совершено в общей сложности 2,08 млрд пассажирских перевозок, что на 2,5% больше в годовом исчислении. Декабрьский показатель также вырос на 5,6% в месячном исчислении.

По данным министерства, к концу декабря в Китае было введено в эксплуатацию 269 городских железнодорожных транзитных линий общей протяженностью 8708 км.