Кемерово, , 07:25 — REGNUM На территории Кемеровской области сегодня, 10 января ожидаются местами метели, на дорогах гололедица, днём понижение температуры. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Метель Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

Сотрудники кузбасского управления МЧС России рекомендуют жителям региона при ухудшении погоды соблюдать меры предосторожности.

«В метель, при ухудшении видимости, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, — подчеркнули в ведомстве. — Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в тёмное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде».

Согласно прогнозу днём в Кемеровской области ожидается −6…−11 °C, местами до — 20 °C; в городе Кемерове −6…−8 °C с дальнейшим понижением.