Чита, 10 января, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Пять муниципальных музеев Забайкальского края в 2022 году получат более трех миллионов рублей на оснащение.

Министерство культуры Забайкальского края Забайкалье. Ононский музей

«Забайкальский край в 2022 году впервые за много лет получит средства на обеспечение необходимым современным оборудованием муниципальных музеев. Региону выделено более 3 миллионов рублей. Учреждения обновят витрины, стенды, стеллажи, мебель, а также закупят оборудование, необходимое для хранения предметов музейного фонда, организации выставочной деятельности», — пояснила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

Как сообщает министерство культуры региона, государственная поддержка предусматривает обеспечение пяти муниципальных учреждений — Газимуро-Заводского краеведческого музея имени Ф.Н.Резанова, Калангуйского краеведческого музея, Ононского районного историко-краеведческого музея, Приаргунского историко-художественного музея имени Н.В.Попова, краеведческого музея Чернышевского района.

Как сообщало ИА REGNUM, библиотека — это не только хранилище книг, но и полноценный культурный центр, где проводятся мероприятия самого разного формата. Огромную роль в том, чтобы библиотеки были интересны читателям, играют библиотекари. Быть в курсе всех новейших подходов им помогают курсы повышения квалификации, которые проводят для работников сферы культуры благодаря нацпроекту «Культура».

Читайте также: Как нацпроект «Культура» помогает трансформировать российские библиотеки