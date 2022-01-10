Орск, Оренбургская область, , 07:18 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области принято решение о введении режима повышенной готовности локального характера. Об этом сообщает мэрия.

Сотрудники МЧС 61.mchs.gov.ru

В девятиэтажном здании малосемейного общежития по ул. Шелухина на техническом этаже рассыпалась кирпичная кладка опоры железобетонной балки и просели десять плит покрытия. Комиссия из чиновников и представителей управляющей компании после предварительного обследования аварийного участка решила не отключать в доме свет, газ и воду. В районе просевших плит находится две квартиры. По предварительным данным, в них никто не проживает. Сейчас устанавливается контакт с собственниками. Муниципалитет готов предоставить временное жилье.

«Дальнейшие действия администрации города будут зависеть от технического решения специализированной организации по восстановлению разрушенного элемента здания», — сказали в городской администрации.

Добавим, в доме расположена 131 квартира, постоянно проживает порядка 100 человек.