Могадишо, , 07:17 — REGNUM Военнослужащие армии Сомали ликвидировали 21 террориста из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Адакибир в штате Гальмудуг, сообщает пресс-служба сомалийской армии.

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Сообщается, что потери военных составили четыре человека, включая командира 13-го батальона. При этом силовики отбивали атаку террористов на населенный пункт. Нападение боевиков удалось отразить, 21 террорист был убит в ходе боя.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января силовики Сомали отразили нападение террористов из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе боя силовикам удалось ликвидировать 17 боевиков, а также остановить продвижение террористов.

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