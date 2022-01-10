Нур-Султан, , 07:15 — REGNUM Более 2,7 тысячи человек, предположительно, участвовавших в массовых беспорядках, были задержаны в казахстанском Шымкенте. Об этом 10 января сообщила пресс-служба комендатуры города.

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В Шымкенте по подозрению в участии в массовых беспорядках задержаны 2716 лиц. К административной ответственности были привлечены 177 граждан, из них 175 арестованы на 15 суток, ещё двое оштрафованы.

К административной ответственности за нарушение комендантского часа были привлечены 33 правонарушителя, из них арестовано 25 человек. В изоляторе временного содержания за участие в беспорядках содержатся 52 правонарушителя, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

На блокпостах при въезде/выезде в город были осмотрены семь тысяч автомобилей. В одной из них были обнаружены оружие, в том числе газовый пистолет, травматический пистолет, переделанный на боевой, обрез калибра 16 мм и боеприпасы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нейтрализации двух экстремистских ячеек в городе Алма-Ате.

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