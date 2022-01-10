Кемерово, 10 января, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Задержаны кемеровский предприниматель, содержащий пансионат, где 8 января произошёл пожар, и его заместитель. Об этом сообщило региональное управление СКР.

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«32-летнему индивидуальному предпринимателю, содержащему частный пансионат, а также 42-летней женщине, исполняющей обязанности его заместителя без официального трудоустройства, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — уточнили в ведомстве.

В ближайшее время будет решён вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что после гибели людей при пожаре в кемеровском пансионате было возбуждено уголовное дело.

Возгорание в пансионате для пожилых людей «Золотой век» произошло в ночь на 8 января. Погибли четыре человека, более сорока удалось эвакуировать.

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